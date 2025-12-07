back to top
Sociales: Casamiento Angelina Bazzano y Jorge de Souza

Diario EL PUEBLO digital

«Quién iba a pensar
que en la vueltas de la vida
yo te encontraría
y también vos a mí..»

¡¡Gracias Mil!!

  • AngeSweet por cuidar de cada detalle.
  • Parroquia Santa Cruz
  • Padre Jesús de la Parroquia Sagrado Corazón 
  • La Calandria Polo Club y sobre todo a la calidez de Eufrasia de Lisa
  • Dita Carbone acuarelas
  • Ela Canessa
  • Wilson Ferreira
  • DJ Néstor Racedo
  • Diego Rossberg
  • Lucas Martínez 
  • Yamandú Carballo
  • Xangó Candombe 
  • Guillermo Guarino
  • Estudio Tres
  • Marcelo Pereira 
  • Nico Guimaraens 
  • Enrico Reyna.
  • ON Fotografías 
  • Bruno Galván videografo 
  • Essenza- Agustín y Manuel Bouyssounade.
  • Cristina Sánchez
  • Grupo Ideas
  • Branca 24 hrs
  • Bodega Bertolini & Broglio 
  • Bodega Salto Chico 
  • Barra de Tragos – Martin Leites
  • Mercado 18
  • Invitados.uy
  • Máximo San Martín 
  • Tocado y apliques de Verónica Medici
  • Rapsodia Peluqueria , y la atención especial de Virginia Nan
  • Paola Costa Costuras
  • Gabino Franco Fraguas 
  • A la familia y los amigos por compartir este momento único y crear recuerdos inolvidables 
  • Ange y Pili
