Siniestros, hurtos y un adolescente herido en Salto

Salto, 30 de Noviembre de 2025

Persona ausente: se solicita colaboración de la población

La Policía de Salto solicita la colaboración para ubicar a Néstor Marcelo Oliveri Lerena, de 46 años, ausente de su domicilio desde el 28 de noviembre.

Al momento de su desaparición vestía bermuda de tela verde, camisa beige y gorro negro. Es de 1,55 m de estatura, complexión delgada, cutis morocho y cabello corto negro. Circulaba en una bicicleta amarilla y presenta antecedentes de trastornos psiquiátricos.

Cualquier información puede aportarse a la Seccional más próxima o al 9-1-1.

Siniestro de tránsito: dos jóvenes lesionados tras chocar con un perro

A la hora 20:10 de ayer, policías concurrieron a Artigas y Juan Carlos Gómez por un siniestro de tránsito.

En el lugar, el conductor de una moto Zanella Sapucai 200 cc, de 22 años, informó que circulaba junto a un acompañante cuando, al llegar a Florencio Sánchez, impactaron contra un perro que se cruzó en la vía, cayendo ambos al pavimento.

El diagnóstico primario fue:

Conductor: politraumatismo leve, alta en el lugar.

politraumatismo leve, alta en el lugar. Acompañante: traumatismo de miembro superior, trasladado al HRS.

Siniestro de tránsito: conductor fugado identificado

A la hora 20:00 de ayer, personal policial concurrió a Av. Juan Harriague y Zelmar Michelini por un choque entre una moto y un automóvil.

El conductor de la moto, de 45 años, circulaba hacia el Este con una acompañante de 42 años cuando, al llegar a la intersección, colisionó con un automóvil que circulaba hacia el Sur. El conductor del auto se dio a la fuga, pero fue identificado posteriormente mediante cámaras ministeriales.

Diagnósticos primarios:

Conductor: politraumatismo leve y fractura de clavícula; traslado al HRS.

politraumatismo leve y fractura de clavícula; traslado al HRS. Acompañante: politraumatismo leve; traslado al CAM.

Se continúan las actuaciones.

Siniestro de tránsito con tres lesionados

A la hora 20:50, personal policial concurrió a Grito de Asencio y Silvestre Blanco por un siniestro con tres personas lesionadas.

El conductor de una moto Baccio P110, de 19 años, informó que circulaba con un acompañante de 30 años cuando colisionaron con otra moto Yumbo Max 110 cc conducida por un hombre de 70 años.

Diagnósticos primarios:

Conductor (19) y acompañante (30): politraumatismos, TEC sin pérdida de conocimiento; alta en el lugar.

politraumatismos, TEC sin pérdida de conocimiento; alta en el lugar. Conductor de 70 años: politraumatismo; traslado a CAM.

Se trabaja en el caso.

Hurto consumado en taller de herrería

A la hora 07:40, policías concurrieron a 19 de Abril al 2000 por hurto en un taller.

El usuario, de 28 años, constató que el portón estaba abierto y faltaban dos amoladoras y una atornilladora con su cargador.

Se continúan las actuaciones.

Dos detenidos por hurto de cables

A la hora 05:25, personal policial acudió a Av. Enrique Amorim al 1600 por hurto en proceso.

En el lugar se detuvo a un hombre de 51 años y a una joven de 19 años que trasladaban aproximadamente 10 metros de cable y una cizalla.

Fiscalía fue enterada y se realizan las actuaciones correspondientes.

Hurto en comercio mediante rotura del techo

A la hora 05:20, policías concurrieron a Brasil y Joaquín Suárez por hurto en un comercio.

Personas desconocidas habrían ingresado por el fondo mediante rotura del techo.

La encargada informó como faltante un televisor, siendo al momento el único objeto identificado.

Se continúa trabajando.

Adolescente herido de arma blanca en barrio La Amarilla

A la hora 05:20, personal policial concurrió a calle 12 y Diego Lamas por un hecho violento.

Una mujer de 39 años informó que su hijo, de 17, llegó al domicilio con heridas en el pecho, negándose a aportar datos sobre el origen de las lesiones.

El joven fue trasladado al HRS, donde se diagnosticó: “herido de arma blanca en tórax, queda internado”.

Se trabaja en el hecho.

Hurto en comercio: gran cantidad de mercadería sustraída

A la hora 06:50, personal policial concurrió a Guaraní y Dr. Luis Alberto de Herrera por hurto en comercio.

La usuaria, de 67 años, constató daños en una pared de madera y la falta de:

cigarrillos varios

20 paquetes de yerba

cubiertos

12 platos

8 cartones de huevos

2 relojes de pulsera

Se continúa trabajando.

CONDENADO – ampliación del Comunicado Nº 562/25

Finalizadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de 8º Turno, se resolvió:

“Admítase la acusación, condenándose a M.D.M.M. como autor de un delito de hurto en grado de tentativa a 2 meses de prisión efectiva, descontándose el tiempo de detención sufrido y siendo de su cargo las accesorias legales de rigor.”

