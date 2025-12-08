Siniestros de tránsito: una crisis que golpea a familias uruguayas cada día

- espacio publicitario -

Los siniestros de tránsito siguen siendo una de las principales problemáticas de seguridad pública en Uruguay. Entre enero y setiembre de 2025 se registraron 346 muertes, un aumento respecto a las 328 del mismo período de 2024. El país se comprometió ante la ONU a reducir las muertes a 217 anuales para 2031, pero las cifras actuales muestran que esa meta está lejos.

Según Unasev, 79% de las víctimas eran hombres y 47% viajaban en moto. Montevideo (26%) y Canelones (17%) concentraron la mayor cantidad de casos.

Tipología de siniestros:

Colisiones entre vehículos: 51%

Despistes: 28%

Atropellos: 18%

El 68% de los fallecidos eran conductores.

En los primeros nueve meses de 2025 hubo 16.406 siniestros con lesionados, lo que revela la magnitud del problema más allá de la mortalidad. En 2023, el INE registró más de 20.500 accidentes con intervención policial, lo que confirma una tendencia sostenida.

Uruguay forma parte del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, que busca reducir a la mitad las muertes, pero persisten grandes desafíos en prevención, control y educación.

Los datos confirman que esta es una crisis de salud y seguridad pública, marcada por la alta participación de motociclistas, la concentración de casos en zonas urbanas y la necesidad de políticas más efectivas en control de velocidad y uso de elementos de protección.

Comparación regional

Uruguay presenta patrones similares a los de sus vecinos: predominio de motociclistas, víctimas jóvenes y causas ligadas a imprudencias.

Uruguay:

346 muertes entre enero y setiembre 2025.

79% hombres; 47% en moto.

Montevideo y Canelones concentran 43% de los casos.

Argentina:

Más de 4.000 muertes anuales; fuerte déficit en educación vial y bajo uso de casco y cinturón.

Chile:

17.674 accidentes en 2025 (−4,3% respecto a 2024), pero con aumento de víctimas fatales. Más de 1.600 muertes anuales.

Brasil:

34.800 muertes en 2023; crisis agravada por el fin del seguro DPVAT. Una de las tasas más altas de la región.

En este contexto, Uruguay enfrenta un desafío que comparte con toda América Latina: mejorar la seguridad vial para frenar una crisis persistente que impacta cada día a miles de familias.

“Qué hacer tras un accidente de tránsito: guía práctica del Banco de Seguros del Estado”

En Uruguay, el Banco de Seguros del Estado (BSE) es la institución encargada de brindar cobertura y asistencia en caso de accidentes de tránsito. Tras un siniestro, los conductores asegurados deben seguir una serie de pasos para garantizar la correcta atención de los lesionados, la evaluación de daños y la continuidad del trámite de indemnización. Conocer este procedimiento es fundamental para actuar con rapidez, responsabilidad y evitar complicaciones legales o administrativas.

Pasos a seguir tras un siniestro de tránsito con cobertura del BSE

1. Verificar si hay lesionados

Si los hay, llamar inmediatamente al 911 para solicitar asistencia médica. Luego, comunicarse con el BSE al teléfono 1994, informando el siniestro y la situación.

2.Permanecer en el lugar del accidente

No abandonar la escena hasta que las autoridades lo dispongan.Esto asegura que el procedimiento policial y pericial se realice correctamente.

3.Recopilar datos del tercero involucrado (si corresponde)

Matrícula del vehículo. Nombre, apellido y cédula de identidad. Teléfono de contacto. Compañía de seguro y tipo de cobertura. Si hay testigos, registrar sus datos de contacto.

4.Comunicar el siniestro al BSE

Contactar al 1994 para que el Banco envíe un perito al lugar del accidente. El perito evaluará daños y levantará la información necesaria.

5. Realizar la denuncia formal del siniestro

Puede hacerse en línea a través del portal del BSE o presencialmente en sus oficinas. Es necesario presentar: Documento de identidad. Licencia de conducir.

Póliza de seguro. Datos del vehículo y del siniestro.

6.Agendar reparación en talleres autorizados

El BSE cuenta con una red de talleres habilitados para reparar los daños. El asegurado debe coordinar la cita y llevar el vehículo.

7.Seguimiento del trámite

El asegurado puede consultar el estado del siniestro en el portal del BSE o directamente en las oficinas. Se informará sobre la cobertura, indemnización y tiempos de reparación.

Actuar con rapidez y siguiendo los pasos establecidos por el Banco de Seguros del Estado garantiza que el siniestro se gestione de manera ordenada y eficiente. La clave está en priorizar la atención de los lesionados, recopilar la información necesaria y realizar la denuncia formal para que el seguro pueda responder adecuadamente.

OTRAS RECOMENDACIONES ÚTILES

¿Cómo añado imágenes a mi denuncia?

Si realizaste la denuncia por teléfono, o si quieres agregarle imágenes (daños y panorámicas del contexto, licencia de conducir, libreta de propiedad, C.I.), puedes hacerlo proporcionando la serie, número y código de seguridad de la denuncia que se te envió por Whatsapp o SMS, mediante:

Sitio web: www.denuncia.uy (dentro de las 48hs desde la denuncia y con la clave que se te proporcionó al realizarla)

Whatsapp: https://denuncia.uy/Whatsapp.html

Tu asesor de seguros puede hacerla llegar a Atención a Clientes



Contraté cobertura adicional de vehículo sustituto (Global Extra) ¿Qué beneficio tengo?

Por haber contratado esta cobertura, te indemnizaremos los días que tu vehículo no pueda circular hasta el límite contratado.

Para obtener el beneficio, comunícate con tu asesor de seguros. Si no tienes asesor, comunícate con [email protected]

Mi vehículo tiene daños parciales

Comunícate con tu asesor de seguros o llama al 1998 para corroborar el tipo de cobertura que tienes contratada e identificar contra quién puedes reclamar.

Puedes elegir uno de los talleres que tenemos registrados (ver lista) o puedes optar por uno de tu preferencia (leer consideraciones al elegir un taller no incluido en nuestra lista).

Presenta al taller la documentación necesaria (ver documentación). Recuerda que este tiene hasta 15 días hábiles desde el choque para enviarnos la documentación y así iniciar el reclamo ante nosotros.

Si tu vehículo es de trabajo* y puede circular, también puedes tasar los daños con nosotros en Bvar. Artigas 3821 esq. Burgues, Montevideo, llamando al 1998.

* Vehículos considerados “de trabajo”: camión/camioneta/furgón/ambulancia/remise/taxi/ómnibus/minibús/camioneta de escolares/coche escuela/vehículo de alquiler sin chofer.

Si decides no continuar el reclamo ante nosotros y reparar por tu cuenta, recuerda presentarnos el vehículo una vez reparado para que lo inspeccionemos y podamos continuar brindándote cobertura.

Para solicitar la inspección, puedes:

Comunicarte con tu asesor de seguros

Escribir por Whatsapp al 098894451 y se te indicará qué información enviar

Dirigirte con tu vehículo a Bvar. Artigas 3821 esq. Burgues, de 12 a 17 hs

Si te encuentras en el interior del país, comunícate con la sucursal correspondiente (ver sucursales)

Mi vehículo tiene daños totales

Si crees que puede tratarse de un daño total a tu vehículo, llama al 1998 e indica la dirección donde se encuentra tu vehículo.

Lo inspeccionaremos y determinaremos si efectivamente se trata de daños totales.

Si todavía no tienes tu cuenta bancaria registrada en BSE, contáctate con tu asesor o envíanos el Formulario de solicitud a clientesvehí[email protected]. En caso de corresponder, podrás cobrar por transferencia a esa cuenta.

Detecté cámaras en vía pública. ¿Cómo solicito la filmación?

Si detectaste cámaras pertenecientes a la Intendencia Municipal de Montevideo en el lugar del choque, recuerda que estas filmaciones se conservan únicamente por 10 días desde la fecha en que ocurrió. Para solicitar una filmación, envia un mail a la Unidad de Acceso a la Información ([email protected]) con tu nombre, documento, domicilio y teléfono de contacto.

Si las cámaras pertenecen al Ministerio del Interior (se conservan por 30 días y se entregan solo por orden fiscal o judicial), otras instituciones públicas o privadas, puedes comunicarte con tu asesor o enviarnos un mail a [email protected] y te emitiremos una carta para que solicites la filmación.

Cobro por transferencia bancaria

Si todavía no tienes tu cuenta bancaria registrada en BSE, contáctate con tu asesor o envíanos el Formulario de solicitud a clientesvehí[email protected].

En caso de tener indemnizaciones por siniestros a tu nombre, podrás cobrar por transferencia a esa cuenta.

REALIZAR DENUNCIA

Llamar de forma inmediata al 1994 para realizar la denuncia ante el BSE.

Reclamo de no asegurados en BSE

Ingreso de Reclamos por Daños al Vehículo

Reclamantes Netos (asegurados en otras empresas aseguradoras o sin seguro).

Si desea reclamar debe adjuntar la siguiente documentación:

Documento de Identidad del propietario o representante legal de la empresa (de corresponder).

Libreta de Propiedad.

Autos: Libreta y Título de propiedad. En caso de ser necesario en los casos que el vehículo no tenga título, el Escribano actuante solicitará Certificado SUCIVE. / Motos: Libreta de propiedad.

En caso de tener seguro en otra empresa aseguradora, adjuntar denuncia y carta de cobertura.

Fotos a color, nítidas y panorámicas de los daños del vehículo y el presupuesto desglosado (completar modelo adjunto “Presupuesto reclamante no asegurado”) de acuerdo a los siguientes rubros:

Chapa (rubro a rubro, indicando cuántas horas de mano de obra en cada uno). Mecánica (rubro a rubro, indicando cuántas horas de mano de obra en cada uno). Pintura (rubro a rubro indicando porcentaje de la pieza a pintar y su respectivo valor). Repuestos (cada uno con su precio neto sin IVA).

Comprobante de cuenta bancaria uruguaya en pesos a nombre de quien esté legitimado para cobrar.

Si el vehículo no circula debe adjuntar la documentación solicitada; además proporcionar nombre, dirección y contacto del taller o lugar donde se encuentra el vehículo para que, en caso de ser necesario, pueda concurrir un Tasador del BSE.

¿Quién tiene legitimación para cobrar?

Si hay titular registral (existe título): el titular registral al momento del siniestro.

Si no hay titular registral (nunca existió título): el titular municipal al momento del siniestro.

Dr. Francisco Merino – Abogado

“Existe una normativa específica que, al violarla, conlleva responsabilidades administrativas, civiles y penales”.

En diálogo con El Pueblo, el Dr. Francisco Merino, actual Presidente de la Sociedad de Abogados Especializados en Siniestros de Tránsito de Uruguay (SASTU), estableció las diferencias a tener en cuenta en aquellos siniestros donde existen lesionados de los cuales no los hay, y los caminos a seguir en la vía administrativa y judicial, tanto civil como penal.

ACCIDENTES SIN LESIONADOS

El accidente de tránsito sin lesionados, a los efectos jurídicos, es el más sencillo de todos. Cuando hay un choque entre dos vehículos sin lesionados, lo que hay que hacer es no obstruir el paso de la vía pública, llamar a los respectivos seguros, los que darán todas las indicaciones de cómo proceder en ese caso; sacar fotos del estado de los vehículos, comenzando la gestión de los seguros para determinar quién tuvo la responsabilidad y saber cuál de los seguros cubrirá los arreglos de qué parte. En caso de que uno de los vehículos no tenga seguro, habría que llamar a la Policía de Tránsito, la que deberá solicitarle los datos a ambas partes involucradas, hará un parte policial donde quede constatado el siniestro, y ahí, la persona que no tuvo responsabilidad, le puede reclamar judicialmente al otro, y, a esa persona que no tiene seguro, lo van a multar porque es una falta administrativa, porque, por la ley 18.412 del Seguro Obligatorio de Automotores, el SOA, la que exige que, todos los que tengamos vehículos, debamos asegurarlo, mínimamente con el SOA, que es el más básico y barato, luego, el seguro de daños contra terceros, que es el que va a cubrir los daños del otro, del tercero, no del propio, y después, el completo, que cubre los daños de terceros y los propios, y luego está el seguro Plus, que abarca más beneficios.

Esto que explicamos es para el caso del que no haya lesionados. No hay que irse del lugar del hecho, sí, reiteramos, correr los vehículos para no obstruir el tránsito, e intercambiar los datos pertinentes para que los seguros intercambien información, manden los vehículos a los talleres, y, en caso de que una de las partes no pague a la otra, se puede ahí, intimar judicialmente por los daños materiales y por algún otro daños, como en el caso que usábamos el vehículo para trabajar, siempre con prueba. Importante es recalcar que, mayormente, es una cuestión entre seguros.

ACCIDENTES CON LESIONADOS

En los casos de siniestros de tránsito con lesionados, siempre hay que llamar a la ambulancia, al 911, por medio del cual se van a acercar la Policía de Tránsito, la atención médica, y llamar al seguro, siempre.

Debemos quedarnos en el lugar del hecho, nunca irnos, pues de hacerlo podemos cometer el delito de omisión de asistencia, porque, la asistencia consiste justamente, en llamar a la ambulancia y quedarse a asistir a la persona lesionada de que estamos allí y no está solo, y que la ayuda llegará. No quiere decir que tengamos que tocarlo o intentar algún tipo de ayuda médica, no, hay que esperar que esta llegue. Si una persona no tiene conocimientos médicos, no tiene porque tocar al lesionado, porque muchas veces puede ser contraproducente y lastimamos más a la persona.

En estos casos, los siniestros de tránsito se caracterizan en cuatro formas: los leves, que son cuando una persona tuvo lesiones leves y para que haya reclamo debe de haber una denuncia a parte; luego las lesiones graves, en el cual también debe de haber una denuncia a parte para que proceda en el reclamo y se activen las instancias civil y penal; y luego están las lesionas gravísimas y fatales, donde la Fiscalía actuará de oficio, y se va a activar la parte penal, de manera automática, sin necesidad de que haya una denuncia a parte.

En todos estos casos, va a depender de cómo fue el accidente para definirse la responsabilidad penal. Nosotros vivimos con normas de tránsito específicas, que nos dicen cómo movernos en la vía pública, sino, esto sería un caos. Dependerá de quién fue el responsable de la violación de las normas, para saber si va a recibir un castigo y cuál, penal o civil. Al tener seguro, este va a proteger al asegurado, siempre que no haya ninguna causal que anule la póliza de seguro, como puede ser el conducir alcoholizado, la falta de libreta, etc. Ya las otras violaciones como el exceso de velocidad, son otro tipo de violaciones a las normas, que el seguro no cubre.

Los reclamos que una víctima de accidente de tránsito puede hacer son básicamente: las lesiones físicas, a través de la ley del SOA, que es un proceso administrativo contra la empresa de seguro, proceso corto de 30 días hábiles o vía judicial, donde reclamará las lesiones físicas, lucro cesante (lo que pierde de ganar por el accidente), el daño material (arreglo del vehículo), pérdida de chance (si esa persona tenía posibilidad de hacer algo en el futuro y se truncó por cual del accidente), todo lo cual tiene que estar constatado. En este caso demandará al otro conductor y a su seguro. Esto en lo que respecta a la parte civil.

Yendo a lo penal, la Fiscalía representa al lesionado, y citará al incumplidor de la norma, y si corrobora la existencia de un delito, lo va a castigar. También está el Código de Faltas, donde hay otro tipo de penas, como las tareas comunitarias, en los casos en que conducimos alcoholizados, por ejemplo, sin provocar mayores daños. Son cosas paralelas que van hacia el mismo camino.

Estos son los derechos y obligaciones que existen al momento de que se produce un siniestro de tránsito. Tenemos responsabilidades civiles y penales. Dentro de las civiles, tenemos por vía administrativa el SOA y por la parte judicial, todos los demás reclamos; por la vía penal, tenemos las responsabilidades que conlleven a la Fiscalía a determinar la existencia o no de delitos que ameriten una sanción.

Intendencia tiene focalizado los puntos donde se produce mayor cantidad de siniestros de tránsito

Así lo manifestó a EL PUEBLO Alberto Subí, Director de Movilidad Urbana, encargado particularmente del área de Tránsito.

– ¿Tienen un mapa de cuáles son los puntos más calientes en dónde se produce mayor cantidad de siniestros de tránsito?

– En principio, Salto está colapsado, hay 89.000 motos, 49.000 autos y 3.500 camiones y zorras, en una situación geográfica que no ha crecido, que está todo desbordado. Hay más vehículos en movimiento y en la vuelta que gente caminando en el departamento. Eso genera una situación de bastante conflicto y de siniestros bastante importante, en donde la mayoría están concentrados en lo que es la zona urbana de la ciudad, en lo que es el microcentro. Tenemos un informe bastante completo donde hemos hecho una visualización de lo que son las principales arterias. Hemos sacado 16 arterias principales y la hemos vinculado a sus transversales. Entonces nos encontramos que, en el periodo de enero de 2025 a hoy, en términos de 10 meses, por ejemplo, calle Agraciada, en la zona urbana, tuvo 42 siniestros. Avenida Barbieri, 41. Blandengues, 43. Gobernador de Viana, 28. Ahí nos vamos un poco a hacer la ruta. Lo que es Amorín, 40. Avenida Batlle, 26. Oribe, 42. Patule, 34. Avenida Paraguay, 28.

Volviendo a la zona céntrica de la ciudad, lo que es calle Brasil y sus transversales, hemos tenido 46 siniestros. 19 de Abril 44. Rivera, 47. Artigas, 55. Y si vamos a Orestes Lanza que está un poco más lejos, 38 y 8 de octubre, 45. ¿Qué significa esto? Que las principales arterias y sus transversales, volviendo a Agraciada en un principio, por ejemplo, tuvo 42, pero todos se han mantenido en un promedio igual, en un promedio de 40. Entonces, tenemos una fotografía de que en Agraciada y Amorín hubo dos accidentes, en Avenida Blandengues dos, en lo que es Soca dos, siempre en Agraciada, en Agraciada y Santa Rosa tres, en Gutiérrez Ruiz y Agraciada cuatro.

Hemos tenido la posibilidad de entender que hay un promedio de concentración de siniestralidad en el microcentro de la ciudad. Ahí es donde están los puntos rojos. En un promedio, como dije en un principio, de 40 accidentes de lo que van los 10 meses. Sobre eso vamos a trabajar, sobre eso tenemos que ver qué solución podemos encontrar, porque muchas veces no pasa solo por la colocación de un semáforo, sino también de alguna obra vial o alguna corrección de parte de obras. Pero de las mil intersecciones que tiene el departamento, si no me equivoco son 987, la mayoría de los siniestros se da en lo que es zona centro de la ciudad.

– Hace unos días el presidente de UNASEV hacía referencia a que de un año a otro básicamente la siniestralidad se ha mantenido, pero lo que ha descendido ha sido la intensidad de los accidentes, en el que ha bajado, por ejemplo, el número de personas fallecidas. Él lo adjudica al fenómeno de los radares en la ruta. En el caso de Salto, ¿cómo es ese fenómeno?

– Se mantiene la proporcionalidad. En Salto tenemos lo que se denomina un código 36, en donde el accidente es un simple roce que lo arreglan entre los seguros. Después tenemos un 37, en donde ya el accidente es un poco de más gravedad, en donde ya accede lo que es la Intendencia Municipal y Brigada de Tránsito. Y después el 38, que es el accidente con deceso, en donde asiste la Fiscalía también. Pero esa proporcionalidad ha mermado, el 38 ha mermado un poco, por lo que se ha dado a nivel nacional de mayor contralor. A ver, los radares ayudan muchísimo, porque en el ingreso a la ciudad hay radares también. Y la gente se ha mentalizado un poco más, y esa baja proporcionalidad que se da a nivel nacional, también se da a nivel departamental. En las rutas nacionales fallecen entre 430 y 450 personas, y en Salto estamos en 17, 16. Este año ya llevamos 15. Estamos deseando que la gráfica no se repita de 17. Pero no es solo por el tema de los radares, hay mucha campaña trabajando en ese aspecto, con la intención de llegarle a la gente y tratar de que la solución comience por casa, por lo que es la cabeza de la persona, y no tanto por la sanción pecuniaria, la multa. En Salto se está trabajando mucho con la parte de la educación vial.

– ¿Cuál es la causa fundamental de la siniestralidad de tránsito? ¿Es el tema de la espirometría positiva o de repente la distracción a la hora de manejar?

– Hay muchos factores, personalmente no creo que sea la espirometría positiva el mayor problema, hay factores nuevos, como es el uso del celular, distracción determinada, que son de época más moderna. Si bien la espirometría es importante, en el momento del accidente y el deceso, no es lo principal, porque aparte es lo que más se controla y lo que hoy se está demostrando que la gente se está cuidando, más allá de que surgen constantemente situaciones de espirometría, pero hay campañas importantes en donde la vemos reflejada, como el 24 agosto o en fiestas importantes, como en Navidad o Año Nuevo, es en donde hay todo un equipo trabajando del Ministerio Interior y de inspectores de tránsito en donde la gente tiende a cuidarse.

Mirá lo que te voy a contar. El 24 de agosto pasado, en 1.143 espirometrías tuvimos uno solo positivo. Eso fue el domingo 24. El sábado 23 y el viernes 22 hubo 590 espirometrías y hubo 12 positivas. Entonces, nos viene la idea de trabajar en una campaña con un título similar a decir que todos los sábados deberían ser 24 de agosto, porque aparentemente el 24 de agosto es donde la gente se cuida más. Esa campaña queremos sacarla adelante y vamos a trabajar sobre eso.

– La última palabra es suya.

– Que se tome conciencia en lo que se está haciendo, que Tránsito tiene un buen equipo en cuanto a la finalidad de llegarle a la gente a través del diálogo. Nuestro objetivo es que la gente logre entender que la solución empieza por ahí. Capaz que nadie nos va a aplaudir por eso, pero donde eso entre en la persona que va a manejar y esa persona lo vuelque a su hijo en la mesa, estoy seguro que se va a cambiar el sentido de la siniestralidad y que vamos a entrar a bajar de a poco. Pero debe nacer por casa.

Cada año, unos 27 mil uruguayos resultan lesionados en siniestros de tránsito, de los cuales, el 10% queda con secuelas permanentes

Ileana Poloni es psicóloga y accidentóloga, integra el área de Psicología y Medicina del Tránsito de UNASEV (Unidad Nacional de Seguridad Vial). Con ella dialogó EL PUEBLO tratando de conocer qué pasa en la vida de los protagonistas de un accidente de tránsito, que en un número importante le termina cambiando la vida.

– Desde su valoración profesional, ¿cómo analiza la siniestralidad de tránsito en lo que ha sido este año?

– Lo primero, para nosotros cada vida, cada sobreviviente que queda con lesiones, cada persona que vive un siniestro de tránsito duele. Esa es nuestra lucha en UNASEV, tratar de bajar la siniestralidad. En este año si hacemos un comparativo, tenemos en total 21.597 siniestros de tránsito, lo que eso es muchísimo, dentro de los cuales, fallecidos en siniestros de tránsito tuvimos 424 en 2024. Este año no sabemos cuántos van a fallecer, pero se van sumando. Es un dato gravísimo para nosotros, porque cuando uno pasa raya en el estudio que hacemos en los siniestros de tránsito, evaluamos y valoramos que la gran mayoría de estos se podrían haber evitado.

– A veces nos quedamos en la estadística con esos datos iniciales y no hacemos una continuación de la información del día después del siniestro de tránsito con respecto a la víctima. La pregunta es desde el acompañamiento de quien es víctima de un accidente o de repente también de la persona que produce el accidente, que también puede tener algún tipo de secuela psicológica.

– Claro, sí, por supuesto. Está el victimario, que es quien produce el siniestro de tránsito y está la víctima, que es quien lo vive. Por un lado, cuando sucede el siniestro de tránsito, tenemos ese instante en el que se paraliza todo, los proyectos que teníamos, hacia dónde te dirigías, todo se paraliza, todo queda en stop. Siempre digo que cuando llegamos al siniestro de tránsito a trabajar, se siente un silencio, como que no hay palabras. Un profundo dolor, porque está esto de que queremos ir para atrás dos segundos y ya no podemos ir para atrás. Está la consecuencia ahí en el momento. Entonces, una vez que sucede eso, está el momento en que se llama a la familia, que se le informa que el ser querido tuvo un siniestro de tránsito que le cobró la vida. O si no a las otras familias que se llaman y se les dice que la persona está hospitalizada, que tiene que dirigirse para ahí. Son momentos de mucho dolor y de mucha angustia. Ya estoy hablando no tanto de un día después, sino que es un momento después, una semana después, una vida después. Porque después hay que convivir con todas las secuelas, las consecuencias. Hay que convivir con, en caso de que sea victimario, con las incorrectas decisiones que se tomaron que costaron la vida de una persona. Hay que convivir con la pérdida del ser querido. Entonces, no es solamente el día después, es una vida después.

Y en caso que la persona quede con secuelas permanentes, estamos hablando que hay 27000 lesionados, de los cuales unos 2700 más o menos, quedan con lesiones permanentes, o sea, para toda la vida. Quedan con amputaciones, con trastornos del comportamiento, con trastornos en la personalidad, con angustias. Hay costos emocionales, costos laborales. Hay muchas personas que no pueden volver a trabajar por la discapacidad con la que quedaron. Hay otras personas que tienen secuelas silenciosas, que va más bien por el rumbo de lo emocional, las angustias, las tristezas de no poder dormir, trastornos en el sueño, trastornos en la alimentación. O sea, toda la vida de la persona queda cambiada, trastornada negativamente.

Eso hace que aparezca lo que es el rol de la familia y de los amigos, el rol de esa red que a la hora del siniestro de tránsito juega un papel importantísimo. Son aquellos que nos van a estar ayudando y nos van a estar tirando información para darnos una mano de cómo salir adelante. Y de última, acompañándonos. Por eso ese día después se transforma en una vida después.

Por otro lado, también tenemos lo que son las secuelas de lo que implica en cada persona, en cómo lo va a vivir cada día y cómo enfrenta ese día. Porque de una vida totalmente autónoma pasa a tener una vida 100% dependiente. Y esa dependencia es lo que lo lleva a replantearse esa vida, porque muchas veces esa discapacidad, esa situación va a quedar para toda la vida así. Es donde se empieza a averiguar distintas compensaciones que pueden llegar a haber para que esa secuela se viva diferente. A causa de esto es que hicimos, desde UNASEV, la segunda edición de la guía. Es una guía de orientación y recursos que es para personas afectadas que tuvieron siniestros de tránsito.

Esta guía surge de una persona que un día vino a UNASEV y notamos que había mucha desinformación, y de la importancia de tener la información y las prestaciones centralizadas en una guía. A causa de eso es que hicimos esta guía para poder, al día que la persona tiene el siniestro de tránsito, que se le pueda orientar y que se le pueda informar de los recursos disponibles que hay en el Estado como prestaciones a la cual la persona tiene derecho.

Por ejemplo, tenemos el modo 1, que es una prestación del Ministerio de Salud Pública, que es por muerte inesperada, o sea, pueden ser suicidios, homicidios, y en este caso, siniestros de tránsito. Cuando es por muerte inesperada, el prestador tiene la obligación de otorgarle un psicólogo a esa persona para que pueda, de alguna forma, empezar a elaborar y empezar a intentar ver cómo se sigue y cómo se lleva adelante la pérdida de ese ser querido. Y como ese ejemplo, es toda la guía, hay muchas prestaciones y oportunidades que se tienen una vez que tiene el siniestro de tránsito, con el objetivo de que ya que está el siniestro de tránsito, que las secuelas puedan ser atendidas de determinada forma, para que se viva distinto. Lo mismo cuando hay el fallecimiento de un ser querido.

