Siniestros de tránsito, detenidos y lesiones graves marcaron la jornada policial en Salto

La Jefatura de Policía de Salto informó una serie de procedimientos registrados en las últimas horas, que incluyen siniestros de tránsito con personas lesionadas, detenciones por intento de hurto, un grave episodio de lesiones personales y un hurto ocurrido en el Cementerio Central.

Salto, 21 de enero de 2026

Siniestro de tránsito con dos personas lesionadas

A la hora 20:40 de ayer, personal policial concurrió a la intersección de Avenida Benito Solari y calle Guaviyú por un siniestro de tránsito.

En el lugar se constató que una moto Yumbo Max, conducida por una mujer de 53 años, que circulaba por calle Guaviyú acompañada por un menor de 8 años, colisionó con una camioneta VW Saveiro conducida por un hombre de 29 años que circulaba por Avenida Benito Solari.

Como consecuencia del impacto, tanto la conductora como el menor resultaron lesionados. Ambos fueron asistidos por una ambulancia de EMI y diagnosticados como “politraumatizados”, siendo trasladados al Hospital Regional Salto. Trabajó la Brigada Departamental de Tránsito.

Dos detenidos por intento de hurto de cableado

A la hora 01:55 de hoy, mediante llamado al Servicio de Emergencias 9-1-1, una usuaria alertó que en la intersección de las Avenidas Benito Solari y Manuel Patulé dos personas estarían hurtando cableado del alumbrado público.

En el lugar, personal policial identificó a una mujer de 36 años y a un hombre de 40 años, quienes al advertir la presencia policial descartaron un cuchillo, el cual fue incautado.

A través del monitoreo de cámaras ministeriales se constató que ambos llegaron a la zona sobre la hora 01:50 y, minutos después, se apagaron las luces del Estadio Bernasconi.

Puesta la situación en conocimiento de la Fiscalía de turno, se dispuso la detención de ambas personas. Se trabaja en el hecho.

Lesiones personales: agresión dentro de una vivienda

Siendo la hora 12:16, mediante un llamado al 911, se derivó personal policial a calle Acuña de Figueroa al 600 ante la presencia de un hombre gravemente lesionado.

En el lugar se entrevistó a una mujer de 66 años, quien manifestó haber encontrado a su hijo, de 36 años, con la pérdida de tres piezas dentales y una aparente fractura en la pierna derecha. Según su relato, próximo a la hora 04:00, dos hombres concurrieron al domicilio, ocasionaron daños en la puerta de acceso y agredieron físicamente al masculino en reiteradas oportunidades, dejándolo imposibilitado de movilizarse dentro de la vivienda.

El lesionado fue trasladado al Hospital Regional Salto, acompañado por su madre. El hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía. Se continúa trabajando.

Hurto en el Cementerio Central

A la hora 13:50, se tomó conocimiento de un hurto ocurrido en el Cementerio Central, ubicado en la intersección de calle Treinta y Tres Orientales y Acuña de Figueroa.

En el lugar se entrevistó a una mujer de 61 años, quien manifestó que al arribar constató daños en la puerta de un panteón y el hurto de dos floreros de bronce. El hecho se encuentra bajo investigación.

Nuevo siniestro de tránsito con una mujer lesionada

Siendo la hora 15:00, se recibió comunicación por parte de una unidad médica informando que había asistido a una mujer de 64 años a raíz de un siniestro de tránsito ocurrido en la intersección de calles Doctor Bilbao y Agraciada.

En el lugar se constató que la mujer lesionada era la conductora de un birrodado, presentando diagnóstico primario de “traumatismo facial”. Por su parte, la conductora del automóvil involucrado manifestó que circulaba por calle Doctor Bilbao en dirección Norte y, al llegar a la intersección con calle Agraciada, colisionó con el birrodado.

Se trabaja en el esclarecimiento del hecho.

