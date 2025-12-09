Siniestros de tránsito, detenciones y nuevas condenas en Salto

La Jefatura de Policía de Salto dio a conocer los comunicados correspondientes al 8 y 9 de diciembre de 2025, donde se detallan intervenciones por hurtos, detenciones por requisitorias, siniestros de tránsito, ampliaciones judiciales y operativos relacionados con estupefacientes, además de las precipitaciones registradas en las últimas 24 horas.

Ampliación judicial del 8 de diciembre

El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno condenó a R.O.O.P., de 33 años, como autor de un delito de hurto en grado de tentativa, imponiéndosele tres meses de prisión, con descuento del tiempo de detención y accesorias legales.

Siniestros de tránsito – 8 de diciembre

Colisión en Pascual Harriague y Punta del Este

A las 05:45, un motociclista de 53 años que circulaba por Av. Pascual Harriague al Oeste resultó lesionado tras colisionar con un auto VW Gol cuyo conductor, de 48 años, realizó un giro en U.

El diagnóstico médico: “politraumatizado, traumatismo de pierna derecha”, siendo trasladado al Centro Médico de Salto. Policía Científica trabajó en el lugar.

Motociclista lesionada en Colón y Orestes Lanza

A las 12:50, una mujer de 37 años perdió el dominio de su moto Vital y cayó al pavimento. Fue diagnosticada como “politraumatizada” y trasladada a Centro Médico de Salto.

Detenciones – 8 de diciembre

Detenido por requisitoria vigente

A las 08:45, en Colón y Manuel Patulé, la Policía identificó a un hombre de 29 años con requisitoria por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género. Fue detenido.

Formalizado sin prisión

Un joven de 19 años fue condenado por desacato especialmente agravado y receptación, a 6 meses de prisión, sustituida por libertad a prueba, con obligaciones de residencia, presentación semanal, supervisión de DINAMA y servicios comunitarios.

Planilla de lluvias – 9 de diciembre

Las precipitaciones fueron significativamente superiores a las del día anterior, destacándose:

Quintana: 95 mm

95 mm Sarandí de Arapey: 80 mm

80 mm Salto – Ciudad: 51,5 mm

51,5 mm Constitución: 30 mm

30 mm Termas del Arapey: 30 mm

30 mm Belén: 19 mm

Además, varios pasos se encuentran crecidos, entre ellos Paso Sauce, Paso Osorio, Picada Olivera, Picada Jubín, Paso Paredes y Mata Perro.

Detención por presunta tenencia de estupefacientes – 9 de diciembre

A las 23:40 del día anterior, en Avenida Manuel Patulé y calle 1, un hombre de 31 años fue detenido portando una balanza de precisión y sustancias compatibles con estupefacientes.

La Fiscalía dispuso las actuaciones de rigor y la investigación continúa.

