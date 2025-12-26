Siniestros de tránsito, detenciones y condena por agravio a la autoridad

Salto, 25 de diciembre de 2025

Siniestro de tránsito

Próximo a la hora 18:00 de ayer, personal policial concurrió a calle Santa Rosa a la altura del 1400 por un siniestro de tránsito. En el lugar, el conductor de una moto de 28 años, al desviar un bache, perdió el dominio del birrodado, cayendo al pavimento y resultando lesionado. Acudió ambulancia de EMI; el médico a cargo diagnosticó “politraumatizado leve”, siendo trasladado a nosocomio local. Se trabaja.

Detenido por agravio a la autoridad

A la hora 19:15 de ayer, personal policial concurrió a la intersección de calles 7 y 3, barrio Horacio Quiroga, por desorden. En el lugar se procedió a la detención de un hombre de 29 años, quien se desacató y agredió a los funcionarios policiales. Dos efectivos fueron trasladados al Centro Médico de Salto: uno con luxación de hombro y otro con torcedura de tobillo. Se dio conocimiento a Fiscalía de turno. La prueba de espirometría al detenido resultó positiva.

Detenido por amenazas

A la hora 21:50 de ayer, se comunicó al Servicio de Emergencias 9-1-1 un usuario denunciando que su vecino lo amenazaba con un machete. Personal policial concurrió a una vivienda de calle Cervantes al 1800. En el lugar, un hombre de 44 años manifestó haber sido agredido con un hierro, resultando lesionado. Informada Fiscalía, y al encontrarse tanto el lesionado como el agresor en estado de ebriedad, se procedió a la detención de ambos. Se trabaja.

Incendio de vehículo

Próximo a la hora 01:35 de hoy, personal policial y de Bomberos concurrió a la intersección de calles Maciel e Invernizzi por incendio de vehículo. La conductora de un auto VW, de 47 años, manifestó que mientras circulaba con un hombre de 37 años el motor del vehículo se incendió de forma repentina. Ambos descendieron del automóvil. Bomberos extinguieron el foco ígneo. No hubo personas lesionadas.

Lesiones personales

A la hora 04:10 de hoy, personal policial concurrió a la intersección de calle 2 y Florencio Sánchez por una persona lesionada. Un joven de 23 años manifestó haber sido agredido físicamente por un grupo de personas. Fue trasladado a nosocomio local para asistencia y constatación de lesiones. Se trabaja.

Herida de arma blanca

A la hora 04:10 de hoy, personal policial concurrió a Diego Lama y Charrúa por una persona herida de arma blanca. Se trasladó al Hospital Regional Salto a una mujer de 39 años que presentaba una herida en la zona abdominal. El diagnóstico médico fue “corte de 2 centímetros en epigastrio”. La lesionada no aportó datos ni radicó denuncia.

Salto, 26 de diciembre de 2025

Ampliación de comunicado de prensa N.º 606/2025 – Detenido por agravio a la autoridad

Culminadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno de Salto, se condenó a un hombre de 29 años como autor penalmente responsable de un delito de atentado especialmente agravado y dos delitos de lesiones personales agravadas, en concurrencia formal, a la pena de seis meses de prisión, a cumplirse en régimen de libertad a prueba, con descuento del tiempo de privación de libertad.

Deberá cumplir las siguientes obligaciones:

a) residencia en lugar determinado;

b) sujeción a la DINAMA;

c) presentación semanal en la seccional policial correspondiente a su domicilio;

d) prestación de seis jornales de servicios comunitarios de dos horas.

Herido de arma blanca

A la hora 14:00 de ayer, personal policial concurrió a avenida Carlos Reyles al 300 por una persona herida de arma blanca. Se trasladó en móvil policial a un hombre de 26 años con un corte en el brazo izquierdo y abundante sangrado. En nosocomio local se diagnosticó “herida de arma blanca en antebrazo izquierdo y traumatismo en brazo derecho”. El lesionado no aportó datos, no solicitó intervención policial ni radicó denuncia. Se trabaja.

Siniestro de tránsito

Próximo a la hora 16:30 de ayer, personal policial concurrió a las avenidas José Enrique Rodó y Paraguay por un siniestro de tránsito. El conductor de un auto Chevrolet Aveo, de 57 años, manifestó que al intentar girar al Oeste fue colisionado por una moto Zanella conducida por un menor de 17 años, quien llevaba como acompañante a otro menor de 14 años. Ambos resultaron lesionados. EMI diagnosticó al conductor del birrodado “politraumatismo leve, traumatismo encéfalo craneano y traumatismo de cadera”, y al acompañante “politraumatizado leve con erosiones múltiples”. Fueron trasladados al Hospital Regional Salto. Se trabaja.

Hurto en casa de familia

A la hora 17:40 de ayer, personal policial concurrió a una vivienda ubicada en avenida Paraguay al 300 por hurto. El propietario constató daños en la puerta principal y la faltante de un rebenque y un par de espuelas. Se trabaja.

Hurto en casa de familia

A la hora 18:00 de ayer, personal policial concurrió a una vivienda en la intersección de calles Edmundo Prati y Uruguay. La usuaria manifestó que encontró un ventanal abierto, gran desorden en el interior y la faltante de dos pares de championes. Trabajó Policía Científica. Se trabaja.

Siniestro de tránsito

Próximo a la hora 22:30 de ayer, personal policial concurrió a ruta N.º 3, kilómetro 552, inmediaciones del puente Boycuá, por un siniestro de tránsito. El conductor de un camión Mercedes Benz con zorra, de 35 años y nacionalidad argentina, manifestó que impactó con el espejo retrovisor y la escalera del vehículo a un equino montado por su jinete. Una ambulancia de Belén constató el fallecimiento de un hombre de 81 años que se desplazaba a caballo. Intervinieron Policía Caminera y Fiscalía. Se trabaja.

Daños a móvil policial

A la hora 00:15 de hoy, personal policial en recorridas preventivas informó que al circular por calle 10 y pasaje Q, barrio Horacio Quiroga, fueron apedreados. Las piedras causaron daños en el espolón y techo del móvil policial. No hubo efectivos lesionados. Se trabaja.

Detenido por requisitoria vigente

A la hora 03:25 de hoy, en avenida Manuel Patulé y Florencio Sánchez, personal policial identificó a un hombre de 27 años que poseía requisitoria vigente por Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género, procediéndose a su detención. Se trabaja.

