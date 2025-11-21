Siniestros con lesionados, robos en viviendas y comercios, e incendios en Salto

Salto, 20 de noviembre de 2025

Siniestro de tránsito en Avenida Benito Solari y Catalán

Próximo a la hora 11:50, personal policial concurrió a Avenida Benito Solari y calle Catalán por un siniestro de tránsito.

Un vehículo Renault, conducido por un hombre de 49 años que circulaba al Sur, fue colisionado en la parte trasera por una moto Honda conducida por un hombre de 31 años, que iba en el mismo sentido.

El motociclista resultó lesionado. Una unidad de UCMS diagnosticó “politraumatismo leve”, otorgando el alta en el lugar. Se continúa trabajando.

Dos lesionadas tras caída en Avenida Feliciano Viera y Guaraní

A la hora 13:00, personal policial acudió a Avenida Feliciano Viera y calle Guaraní por siniestro de tránsito.

Una mujer de 38 años manifestó que circulaba hacia el Sur en moto Ares, llevando como acompañante a su hija, menor de edad.

Al llegar a la intersección, perdió el dominio del birrodado, cayendo ambas al pavimento.

Diagnósticos médicos:

Conductora: “politraumatizada moderada” , trasladada al Hospital Regional Salto.

, trasladada al Hospital Regional Salto. Menor acompañante: “politraumatismo”, también trasladada al HRS.

Se trabaja.

Detenido por hurto de bebidas en Avenida Manuel Patulé

A la hora 16:15, personal policial concurrió a Avenida Manuel Patulé al 900 por hurto consumado.

Una mujer de 34 años informó que un hombre le sustrajo dos fardos de latas de bebida alcohólica, dándose a la fuga.

La Policía localizó en Rincón y Diagonal 15 a un hombre de 30 años con características coincidentes.

Se ubicaron los objetos en un lugar señalado por el detenido. Fiscalía dispuso detención. Se continúan las actuaciones.

Salto, 21 de noviembre de 2025

Hurto en vivienda en barrio La Amarilla

Próximo a la hora 18:00, personal policial concurrió a Diego Lamas y calle 12 por hurto consumado.

Un hombre de 79 años denunció la falta de una garrafa de 3 kg, mediante daños en la puerta. Se trabaja.

Siniestro de tránsito con fuga en Avenida Oribe

A la hora 19:20, personal policial acudió a Avenida Brigadier General Manuel Oribe y calle 10.

Una mujer de 28 años manifestó que circulaba hacia el Oeste cuando un birrodado se cruzó en su circulación y cayó al pavimento.

La otra parte se retiró del lugar. Fue asistida por una ambulancia que pasaba por la zona.

En el Centro de Agudos se la diagnosticó como politraumatizada, con traumatismo de tórax y en miembros inferiores, pasando a tomógrafo.

Se trabaja.

Hurto en vivienda mediante rotura de ventana

A la hora 19:30, personal policial concurrió a Juncal al 1300 por hurto en vivienda.

El usuario de 62 años constató la rotura de una ventana de la cocina y la falta de un cuchillo de hoja de 45 cm con mango de oro y plata.

Policía Científica trabajó en el lugar.

Persona requerida detenida

Próximo a la hora 00:40, en 19 de Abril y Bella Unión, personal policial identificó a una mujer de 20 años, quien figuraba pendiente por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género.

Se continúa trabajando.

Hurto en camioneta estacionada en Carlos Reyles y Agraciada

Próximo a la hora 00:00, personal policial acudió a Carlos Reyles y Agraciada por hurto consumado.

Un hombre de 29 años constató daños en una ventana trasera de su camioneta y una baldosa en el interior.

Se denunció hurto de una mochila con un teléfono celular y una cartera con $20.000. Se trabaja.

Incendio en vivienda sin moradores

A la hora 02:50, personal policial concurrió a San Martín al 1100 por incendio en una vivienda que aparentemente no estaba habitada.

Bomberos extinguió el incendio tras la alerta de vecinos. Se continúa trabajando.

Hurto en comercio con forcejeo y fuga

Próximo a la hora 04:00, personal policial acudió a Avenida General Liber Seregni al 1800 por hurto consumado en comercio.

La usuaria de 46 años indicó que al activarse la alarma acudió al local, donde forcejeó con intrusos que se dieron a la fuga.

Daños en puerta principal y faltante preliminar de cigarrillos y golosinas. Denuncia presentada. Se trabaja.

