29.9 C
Salto
miércoles, febrero 11, 2026

Siniestro fatal en Batlle y San Eugenio: falleció mujer

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
66
Tiempo de lectura: 1 min.

Una mujer de 30 años falleció tras ser embestida por un camión en Batlle y San Eugenio, frente a Escuela Nº 8. Sus hijas resultaron con lesiones leves.

Siniestro de tránsito fatal frente a Escuela Nº 8

Un trágico siniestro de tránsito se registró en la tarde de hoy en la intersección de calles Batlle y San Eugenio, frente a la Escuela N.º 8.

Por causas que aún son materia de investigación, un camión que circulaba por calle Batlle en dirección al Este embistió a una mujer y a sus hijas cuando cruzaban por la senda peatonal.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Como consecuencia del impacto, una mujer de 30 años resultó gravemente lesionada. Fue asistida en el lugar por personal médico y trasladada de urgencia al Hospital Regional Salto. Pese a los esfuerzos realizados, falleció posteriormente en block quirúrgico.

En tanto, una de las menores, de 11 años, presentó politraumatismos leves y erosiones, mientras que la otra niña no sufrió lesiones.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de emergencia médica y funcionarios del Gobierno de Salto. Se dio intervención a la Fiscalía competente y las actuaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/8wio
Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

¿Desea publicar como invitado?

Envíanos un e-mail a [email protected]

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal