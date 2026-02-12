Siniestro fatal en Batlle y San Eugenio: falleció mujer

Una mujer de 30 años falleció tras ser embestida por un camión en Batlle y San Eugenio, frente a Escuela Nº 8. Sus hijas resultaron con lesiones leves.

Siniestro de tránsito fatal frente a Escuela Nº 8

Un trágico siniestro de tránsito se registró en la tarde de hoy en la intersección de calles Batlle y San Eugenio, frente a la Escuela N.º 8.

Por causas que aún son materia de investigación, un camión que circulaba por calle Batlle en dirección al Este embistió a una mujer y a sus hijas cuando cruzaban por la senda peatonal.

Como consecuencia del impacto, una mujer de 30 años resultó gravemente lesionada. Fue asistida en el lugar por personal médico y trasladada de urgencia al Hospital Regional Salto. Pese a los esfuerzos realizados, falleció posteriormente en block quirúrgico.

En tanto, una de las menores, de 11 años, presentó politraumatismos leves y erosiones, mientras que la otra niña no sufrió lesiones.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de emergencia médica y funcionarios del Gobierno de Salto. Se dio intervención a la Fiscalía competente y las actuaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho.

