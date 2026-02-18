Siniestro de tránsito fatal en Ruta 3 dejó un fallecido y tres heridos / foto: Policia caminera

Un hombre de 63 años falleció en la madrugada de este miércoles 18 de febrero tras un siniestro de tránsito ocurrido en el kilómetro 363 de la Ruta 3, en jurisdicción de la Comisaría Departamental 4ª del Departamento de Paysandú.

De acuerdo a la información primaria recabada por personal policial a través del servicio de emergencias 911, el hecho se produjo como consecuencia de una colisión presuntamente frontal entre dos vehículos matriculados en Paysandú, que circulaban en sentidos opuestos por la mencionada ruta nacional.

Al arribo de los efectivos se constató el fallecimiento de uno de los conductores, un hombre de 63 años. Además, otras tres personas resultaron lesionadas y fueron asistidas en el lugar por servicios médicos de emergencia, siendo posteriormente trasladadas a centros asistenciales para su atención.

- espacio publicitario -

En la escena trabajaron efectivos policiales, personal de Policía Científica, Bomberos y equipos médicos, quienes realizaron las tareas correspondientes de asistencia, preservación del lugar y relevamiento de indicios.

La Fiscalía competente dispuso la realización de pericias técnicas, levantamiento de evidencias y demás actuaciones tendientes al esclarecimiento de las circunstancias en que se produjo el siniestro.

La investigación continúa en curso.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/sapk