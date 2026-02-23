Siniestro de tránsito en Rivera y 18 de Julio: dos mujeres lesionadas

Dos mujeres mayores de edad resultaron lesionadas tras un siniestro de tránsito ocurrido en la intersección de Rivera y 18 de Julio.
Según la información primaria, una de las involucradas presentó lesiones leves, mientras que la otra fue diagnosticada como politraumatizada, con amnesia del episodio al momento de la asistencia.
Personal médico realizó el traslado en móvil de emergencia con apoyo cardiológico para su evaluación y atención correspondiente.
Las circunstancias del siniestro son materia de análisis por parte de las autoridades competentes.