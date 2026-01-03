Siniestro de tránsito en Parada Daymán dejó cuatro personas lesionadas

Un siniestro de tránsito se registró en la zona de Parada Daymán, sobre Ruta 3, en dirección a Termas del Daymán. De acuerdo a la información primaria, el hecho involucró a cuatro personas: dos menores de edad, de 9 y 16 años —hermanas entre sí—, y dos adultos. Como consecuencia del impacto, todos resultaron politraumatizados con lesiones de carácter leve. En el lugar trabajaron los servicios de emergencia, que brindaron asistencia a los ocupantes del vehículo. El siniestro generó momentáneas demoras en la circulación, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.