Siniestro de tránsito en Parada Daymán dejó cuatro personas lesionadas

Un siniestro de tránsito se registró en la zona de Parada Daymán, sobre Ruta 3, en dirección a Termas del Daymán.
De acuerdo a la información primaria, el hecho involucró a cuatro personas: dos menores de edad, de 9 y 16 años —hermanas entre sí—, y dos adultos. Como consecuencia del impacto, todos resultaron politraumatizados con lesiones de carácter leve.
En el lugar trabajaron los servicios de emergencia, que brindaron asistencia a los ocupantes del vehículo. El siniestro generó momentáneas demoras en la circulación, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.