Siniestro de tránsito en Parada Daymán dejó cuatro personas lesionadas

Un siniestro de tránsito ocurrió en Parada Daymán, sobre Ruta 3 rumbo a Termas del Daymán. Dos menores y dos adultos resultaron politraumatizados leves tras el impacto.

Un siniestro de tránsito se registró en la zona de Parada Daymán, sobre Ruta 3, en dirección a Termas del Daymán.

De acuerdo a la información primaria, el hecho involucró a cuatro personas: dos menores de edad, de 9 y 16 años —hermanas entre sí—, y dos adultos. Como consecuencia del impacto, todos resultaron politraumatizados con lesiones de carácter leve.

En el lugar trabajaron los servicios de emergencia, que brindaron asistencia a los ocupantes del vehículo. El siniestro generó momentáneas demoras en la circulación, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

