back to top
21.1 C
Salto
viernes, septiembre 12, 2025
InicioNOTICIAS & NOVEDADES

Siniestro de tránsito en la madrugada: Reportan incidente en calle Acuña de Figueroa

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
129
Tiempo de lectura: <1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/g90q

Un siniestro de tránsito tuvo lugar en la madrugada de hoy en la calle Acuña de Figueroa, entre Sarandí y Larrañaga. El incidente involucró a un vehículo que, según la información preliminar, sufrió daños materiales.

El hecho ocurrió cuando el vehículo, por causas que aún se investigan, perdió el control. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas.

En el lugar trabajó personal policial y de tránsito para realizar las pericias correspondientes y retirar el vehículo de la vía. La zona estuvo temporalmente afectada al tránsito mientras se llevaban a cabo las tareas.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Lee más noticias policiales en la sección.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/g90q
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:

Brasil: más del 50% de acciones de Brf están en manos...

Tormenta causó voladuras de techos en Salto y severos daños en...

Convenio entre Centro Comercial e Industrial de Salto y El Pueblo...