Siniestro de tránsito en la madrugada: Reportan incidente en calle Acuña de Figueroa

- espacio publicitario -

Un siniestro de tránsito tuvo lugar en la madrugada de hoy en la calle Acuña de Figueroa, entre Sarandí y Larrañaga. El incidente involucró a un vehículo que, según la información preliminar, sufrió daños materiales.

El hecho ocurrió cuando el vehículo, por causas que aún se investigan, perdió el control. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas.

En el lugar trabajó personal policial y de tránsito para realizar las pericias correspondientes y retirar el vehículo de la vía. La zona estuvo temporalmente afectada al tránsito mientras se llevaban a cabo las tareas.

- espacio publicitario -

Lee más noticias policiales en la sección.