Síndrome Vial y Factor Humano: Humanizar el Tránsito

Análisis del síndrome vial desde el factor humano, la cultura de conducción y sus consecuencias en la seguridad vial y la sociedad.

El factor humano

¿Por qué conducimos como conducimos?

En realidad, algunos manejan; otros conducen.

Un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que denotan una patología. Esto ocurre en la medicina y en muchas otras áreas. En el tránsito pasa exactamente lo mismo: una serie de acciones, comportamientos culturales y formas de conducir, el estado de los vehículos, los vehículos en sí y sus anomalías, sumados a la parte cultural que arrastramos a través de los años, hacen que tengamos los resultados que tenemos y las patologías que sufrimos día a día en el tránsito: fallecidos y lesionados.

He leído y estudiado muchísimos libros y actualizaciones de varios países con respecto a este síndrome. Hoy vamos a ver, para mí, el mejor de todos y lo que nos recomienda, adaptado a nuestra forma salteña de conducir y a sus patologías. Todo esto siempre tiene como factor común el factor humano, ya que nuestro comportamiento y cultura siempre van a marcar los resultados que tengamos; de eso no cabe la más mínima duda.

El libro Traffic, de Tom Vanderbilt, nos informa sobre la naturaleza humana, nuestro comportamiento y cómo reaccionamos. También nos enseña todo lo que podemos hacer para solucionarlo. Sin duda, otros países han tenido mucho éxito cuando entendieron el comportamiento humano y cuando se dieron cuenta de que, con una política de tránsito humana y aprendiendo del comportamiento de cada sociedad, se puede cambiar el resultado.

Nunca lo vamos a cambiar hasta que no entendamos nuestra cultura y la forma en que nuestra sociedad ve el mundo y se enfrenta día a día a la jungla del tránsito. A continuación, algunos aspectos que este libro me enseñó y que espero puedan contribuir a entender por qué hacemos lo que hacemos.

La ilusión de la velocidad

Los conductores tienden a sobreestimar la velocidad a la que pueden llegar a su destino.

La velocidad puede ser adictiva y llevar a comportamientos peligrosos.

La percepción de la velocidad es relativa y puede variar según el contexto.

La economía del tráfico

El tráfico tiene un costo económico significativo, incluyendo la pérdida de tiempo y la congestión.

La demanda de transporte y la oferta de infraestructura influyen en la congestión.

La tarificación del tráfico puede ser una herramienta efectiva para reducirla.

La ciudad y el tráfico

La planificación urbana y el diseño de la ciudad influyen en la forma en que nos movemos.

La densidad y la mezcla de usos del suelo pueden reducir la necesidad de conducir.

La infraestructura para peatones y ciclistas es fundamental para una ciudad más segura y sostenible.

La tecnología y el tráfico

La tecnología puede mejorar la seguridad y la eficiencia del tráfico.

Los sistemas de navegación y los dispositivos de asistencia al conductor pueden reducir el estrés y mejorar la seguridad.

La automatización del tráfico puede ser una solución para reducir la congestión.

El futuro del tráfico

Dependerá de cómo abordemos los desafíos actuales.

La sostenibilidad, la seguridad y la equidad deben ser prioridades.

La innovación y la colaboración serán claves.

Consecuencias del factor humano en el tráfico

Pérdida de productividad y tiempo.

Daño a la salud mental y física.

Impacto ambiental y climático.

Desigualdad y exclusión social.

Es importante destacar que el libro de Tom Vanderbilt es una exploración profunda y entretenida del comportamiento humano en el tráfico, y este texto es solo un resumen de algunos de los temas abordados.

La psicología de la conducción agresiva

La conducción agresiva es un problema común.

Factores como frustración, estrés y personalidad influyen.

La educación y la conciencia pueden reducirla.

La seguridad de peatones y ciclistas

Son los usuarios más vulnerables del tránsito.

La infraestructura urbana influye directamente en su seguridad.

La educación puede reducir el riesgo de siniestros.

El papel de la educación en la seguridad vial

La educación es fundamental para mejorar la seguridad vial.

Debe incluir a conductores, peatones y ciclistas.

Debe ser continua y adaptarse a los cambios del tránsito.

La ingeniería del tráfico

Puede mejorar la seguridad y eficiencia vial.

El diseño adecuado reduce el riesgo de accidentes.

La tecnología es una aliada clave.

El futuro de la movilidad

Dependerá de cómo enfrentemos los desafíos actuales.

Sostenibilidad, seguridad y equidad deben ser prioridades.

La colaboración será esencial.

Acciones recomendadas como sociedad

Mejorar la educación vial.

Diseñar ciudades más seguras.

Reducir la velocidad.

Mejorar la infraestructura.

Fomentar la conciencia y la responsabilidad.

Utilizar la tecnología.

Trabajar juntos como sociedad.

CONCLUSIÓN

El manejo temerario es hoy un gran problema en Salto: motos sin luces, sin espejos, en mal estado, levantando la rueda y realizando el famoso “willy”. Un manejo que pone en riesgo la vida del conductor, del acompañante y de peatones y otros conductores. Motos con tres personas, menores y hasta bebés entre el conductor y el acompañante. Se estima que 3 o 4 de cada 10 conductores no usan casco en sus barrios.

Uruguay tiene una tasa de accidentalidad de 12,1 cada 100.000 habitantes, una cifra alta. No hay respeto por los peatones y muchos conductores no saben cuándo estos tienen prioridad, salvo en las cebras. Falta educación real sobre cuándo ceder el paso.

Entre 2024 y 2025 hubo un aumento de la mortalidad y de los lesionados. Los más afectados son los jóvenes. Más de la mitad de las muertes ocurren en jurisdicción departamental. En zonas urbanas predominan las motos. El 67 % de los fallecidos eran usuarios vulnerables: motociclistas, peatones y ciclistas. El no uso del casco multiplica las secuelas y duplica las muertes.

Montevideo tiene la menor tasa de mortalidad del país, a pesar de tener mayor movilidad. Esto nos obliga a reflexionar como sociedad. ¿Conducen mejor? ¿Se exponen menos al riesgo? Los datos hablan por sí solos.

Si seguimos haciendo —o no haciendo— lo mismo, nada va a cambiar. La educación a largo plazo es clave; a corto plazo hay muchas acciones posibles. Nuestra juventud está en juego. Naturalizar los fallecidos y lesionados es muy peligroso. Cuando alguien sufre un siniestro de tránsito, su vida nunca vuelve a ser la misma.

SI QUERÉS SABER CÓMO ES UNA SOCIEDAD,

MIRÁ CÓMO CONDUCE

