Síndrome Vial y Factor Humano: Humanizar el Tránsito

Análisis del síndrome vial desde el factor humano, la cultura de conducción y sus consecuencias en la seguridad vial y la sociedad.
El factor humano
¿Por qué conducimos como conducimos?
En realidad, algunos manejan; otros conducen.
Un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que denotan una patología. Esto ocurre en la medicina y en muchas otras áreas. En el tránsito pasa exactamente lo mismo: una serie de acciones, comportamientos culturales y formas de conducir, el estado de los vehículos, los vehículos en sí y sus anomalías, sumados a la parte cultural que arrastramos a través de los años, hacen que tengamos los resultados que tenemos y las patologías que sufrimos día a día en el tránsito: fallecidos y lesionados.
He leído y estudiado muchísimos libros y actualizaciones de varios países con respecto a este síndrome. Hoy vamos a ver, para mí, el mejor de todos y lo que nos recomienda, adaptado a nuestra forma salteña de conducir y a sus patologías. Todo esto siempre tiene como factor común el factor humano, ya que nuestro comportamiento y cultura siempre van a marcar los resultados que tengamos; de eso no cabe la más mínima duda.
El libro Traffic, de Tom Vanderbilt, nos informa sobre la naturaleza humana, nuestro comportamiento y cómo reaccionamos. También nos enseña todo lo que podemos hacer para solucionarlo. Sin duda, otros países han tenido mucho éxito cuando entendieron el comportamiento humano y cuando se dieron cuenta de que, con una política de tránsito humana y aprendiendo del comportamiento de cada sociedad, se puede cambiar el resultado.
Nunca lo vamos a cambiar hasta que no entendamos nuestra cultura y la forma en que nuestra sociedad ve el mundo y se enfrenta día a día a la jungla del tránsito. A continuación, algunos aspectos que este libro me enseñó y que espero puedan contribuir a entender por qué hacemos lo que hacemos.
La ilusión de la velocidad
- Los conductores tienden a sobreestimar la velocidad a la que pueden llegar a su destino.
- La velocidad puede ser adictiva y llevar a comportamientos peligrosos.
- La percepción de la velocidad es relativa y puede variar según el contexto.
La economía del tráfico
- El tráfico tiene un costo económico significativo, incluyendo la pérdida de tiempo y la congestión.
- La demanda de transporte y la oferta de infraestructura influyen en la congestión.
- La tarificación del tráfico puede ser una herramienta efectiva para reducirla.
La ciudad y el tráfico
- La planificación urbana y el diseño de la ciudad influyen en la forma en que nos movemos.
- La densidad y la mezcla de usos del suelo pueden reducir la necesidad de conducir.
- La infraestructura para peatones y ciclistas es fundamental para una ciudad más segura y sostenible.
La tecnología y el tráfico
- La tecnología puede mejorar la seguridad y la eficiencia del tráfico.
- Los sistemas de navegación y los dispositivos de asistencia al conductor pueden reducir el estrés y mejorar la seguridad.
- La automatización del tráfico puede ser una solución para reducir la congestión.
El futuro del tráfico
- Dependerá de cómo abordemos los desafíos actuales.
- La sostenibilidad, la seguridad y la equidad deben ser prioridades.
- La innovación y la colaboración serán claves.
Consecuencias del factor humano en el tráfico
- Pérdida de productividad y tiempo.
- Daño a la salud mental y física.
- Impacto ambiental y climático.
- Desigualdad y exclusión social.
Es importante destacar que el libro de Tom Vanderbilt es una exploración profunda y entretenida del comportamiento humano en el tráfico, y este texto es solo un resumen de algunos de los temas abordados.
La psicología de la conducción agresiva
- La conducción agresiva es un problema común.
- Factores como frustración, estrés y personalidad influyen.
- La educación y la conciencia pueden reducirla.
La seguridad de peatones y ciclistas
- Son los usuarios más vulnerables del tránsito.
- La infraestructura urbana influye directamente en su seguridad.
- La educación puede reducir el riesgo de siniestros.
El papel de la educación en la seguridad vial
- La educación es fundamental para mejorar la seguridad vial.
- Debe incluir a conductores, peatones y ciclistas.
- Debe ser continua y adaptarse a los cambios del tránsito.
La ingeniería del tráfico
- Puede mejorar la seguridad y eficiencia vial.
- El diseño adecuado reduce el riesgo de accidentes.
- La tecnología es una aliada clave.
El futuro de la movilidad
- Dependerá de cómo enfrentemos los desafíos actuales.
- Sostenibilidad, seguridad y equidad deben ser prioridades.
- La colaboración será esencial.
Acciones recomendadas como sociedad
- Mejorar la educación vial.
- Diseñar ciudades más seguras.
- Reducir la velocidad.
- Mejorar la infraestructura.
- Fomentar la conciencia y la responsabilidad.
- Utilizar la tecnología.
- Trabajar juntos como sociedad.
CONCLUSIÓN
El manejo temerario es hoy un gran problema en Salto: motos sin luces, sin espejos, en mal estado, levantando la rueda y realizando el famoso “willy”. Un manejo que pone en riesgo la vida del conductor, del acompañante y de peatones y otros conductores. Motos con tres personas, menores y hasta bebés entre el conductor y el acompañante. Se estima que 3 o 4 de cada 10 conductores no usan casco en sus barrios.
Uruguay tiene una tasa de accidentalidad de 12,1 cada 100.000 habitantes, una cifra alta. No hay respeto por los peatones y muchos conductores no saben cuándo estos tienen prioridad, salvo en las cebras. Falta educación real sobre cuándo ceder el paso.
Entre 2024 y 2025 hubo un aumento de la mortalidad y de los lesionados. Los más afectados son los jóvenes. Más de la mitad de las muertes ocurren en jurisdicción departamental. En zonas urbanas predominan las motos. El 67 % de los fallecidos eran usuarios vulnerables: motociclistas, peatones y ciclistas. El no uso del casco multiplica las secuelas y duplica las muertes.
Montevideo tiene la menor tasa de mortalidad del país, a pesar de tener mayor movilidad. Esto nos obliga a reflexionar como sociedad. ¿Conducen mejor? ¿Se exponen menos al riesgo? Los datos hablan por sí solos.
Si seguimos haciendo —o no haciendo— lo mismo, nada va a cambiar. La educación a largo plazo es clave; a corto plazo hay muchas acciones posibles. Nuestra juventud está en juego. Naturalizar los fallecidos y lesionados es muy peligroso. Cuando alguien sufre un siniestro de tránsito, su vida nunca vuelve a ser la misma.