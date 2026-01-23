Sin techo a la vista: el mercado lanero australiano volvió a subir, IME a US$ 11,37

El mercado lanero australiano confirmó esta semana su racha alcista, con nuevas subas del Indicador de Mercados del Este (IME) en ambas jornadas de ventas y niveles de colocación muy elevados, reflejando una demanda firme tanto por lanas finas Merino como por los lotes Cruza.

En el remate del martes, el IME registró una mejora significativa. En moneda local aumentó 35 centavos (2,1%), cerrando en 16,83 dólares, mientras que en dólares estadounidenses subió 27 centavos (2,4%), finalizando en 11,31 dólares por kilo base limpia.

El interés comprador se concentró con claridad en las lanas Merino finas y bien presentadas, especialmente 18,5 micras y menores, donde la competencia fue intensa y permitió obtener las mejores primas. En todos los centros de venta se observó una participación muy activa de la demanda, lo que sostuvo las subas durante toda la jornada. El sector Cruza también mostró firmeza, destacándose la fuerte puja por lotes de 26 micras.

Se vendieron 20.289, alcanzando una colocación del 98,3%.

El miércoles el IME volvió a fortalecerse, aunque con ajustes más moderados. En moneda local subió 6 centavos (0,4%), cerrando la semana en 16,89 dólares, mientras que en moneda norteamericana avanzó 6 centavos (0,5%) hasta 11,37 dólares por kilo base limpia.

El mercado Merino mantuvo un tono firme y estable, con altas tasas de colocación. Los valores estuvieron influidos por factores de calidad, especialmente la resistencia de la mecha y los resultados de punto de quiebre.

Las lanas muy finas (17 micras y menores) mostraron leves mejoras, mientras que 18 micras evidenció subas más claras. En tanto, los diámetros 20 y 21 micras cerraron mayormente a favor del vendedor. El sector Cruza se mantuvo estable, con demanda sostenida.

Se comercializaron 22.480 fardos, nuevamente con una efectividad del 98,3%.

En el balance de las dos jornadas, el mercado mostró una comercialización muy fluida: se ofrecieron 43.497 fardos y se vendieron 42.769, lo que equivale a una colocación del 98,3%, confirmando la firmeza de la demanda y la buena capacidad de absorción del volumen disponible.

Para la próxima semana se prevé una oferta similar, con 43.997 fardos inscriptos, que se venderán entre miércoles y jueves.

