Si Salto quiere evitar dudas para ser primero: ¡ganar y pasar raya!

Los 7 puntos de Salto, Rivera 6, Paysandú 4, Artigas 3 y Tacuarembó 2. Así están los cinco a falta de una fecha. Es la fecha que se juega hoy. Última de la rueda y definitiva para determinar la ubicación de los primeros cuatro y quien permanece eliminado. El quinto ya no juega más y por ahora es Tacuarembó, que está obligado a no perder en Rivera y en lo posible ganar. Salto ya sin riesgo. La victoria ante Paysandú devolvió la credibilidad y elevó la suma a 7 unidades, y solo resta saber si es primero o segundo en la tabla, a los efectos de ir explorando el rival de la semifinal. El 1 con el 4 y el 2 con el 3, en partidos de ida y vuelta, para que surjan los finalistas. Pero a su vez, esas dos selecciones avanzarán a las instancias del Campeonato del Interior. Los dos partidos a la misma hora: Salto con Artigas y Rivera-Tacuarembó. Sin ventajas para nadie. Tres variantes en Salto, inevitables. Artigas arriba con todo el potencial posible y se juega el pasaje. Si pierde y gana Tacuarembó, queda eliminado. Y en caso de empate de Tacuarembó, restará saber la diferencia de goles. De lo que no hay dudas: para el combinado fronterizo es noche esencial. Mientras Salto puede manejar los tiempos y capitalizar argumentos que no le faltan. Si quiere ser primero, evitando cualquier tipo de impacto del resultado que obtenga Rivera, nada más criterioso que ganar. Pero además, implicaría fortalecer la imagen general, corrigiendo errores y potenciando aptitudes, mientras dispone del arma más letal de todas: la de Javier Vargas. Ganar y pasar raya. Es lo mejor que a Salto, le puede pasar. ¿O alguien supone lo contrario?

La Sub 18 es una garantía

No solo porque registra 9 puntos en 9, sino por la categoría individual que esta selección tiene y el producto expuesto a la hora de ganar, sumar y dejar en clar la garantía que implica este, su tiempo. Desde la hora 19, la Sub 18 de Wilson «Tortuga» Cardozo vuelve a la acción, de local en el Dickinson y con Artigas enfrente.El hecho es que la diferencia en la tabla es abismal, desde el momento que el visitante de hoy llega sin puntos en su haber y ya por lo tanti al margen de toda posibilidad. Hay que tener en cuenta que Tacuarembó suma 4 unidades. Ya están los dados echados. Lucas Hernández, Kévin González, Máximo Texeira, Leonel de Abreu, Thiago García, Leandro Santana, Bautista Sánchez, Ezequiel Chivel, Diego Ramallo, Baurtista Medina, Moises Gallo, Thiago Silva, Alejo Mussetti, Juan Tomás, Lucas Biassini, Enzo Izaguirre, Ramiro Tfernaberry, Valentín Da Cruz, Sebastián Vispo, Eduardo Falcao, Agustín Echagüe….ahí está el plantel. Ahí están los gurises. Del protagonismo y del invicto. De la clasificación. De la garantía.

A la cancha

5ta FECHA

Domingo 8 de febrero.

Categoría de Sub 18.

SALTO vs ARTIGAS

Campo de juego: Estadio Ernesto Dickinson de Salto, hora 19:00

Árbitros: Matías Baéz (Young), Milton Luna (Soriano) y Ruben Cichero (Río Negro).

RIVERA vs TACUAREMBÓ

Campo de juego: Estadio Atilio Paiva Olivera de Rivera, hora 19:00

Árbitros de Flores y Durazno:

Richard Bizcaizaco (Flores), Walter Aberasteguy (Flores) y Gonzalo Ríos (Durazno).

*********

Categoría de Mayores

SALTO vs ARTIGAS

Campo de juego: Estadio Ernesto Dickinson de Salto, hora 21:30

Árbitros de Soriano y Río Negro:

César Arrue (Soriano), Ruben Cichero (Río Negro) y Milton Luna (Soriano).

RIVERA vs TACUAREMBÓ

Campo de juego: Estadio Atilio Paiva Olivera de Rivera, hora 21:30

Árbitros de Durazno y Flores:

Rodrigo Saboreo (Durazno), Gonzalo Ríos (Durazno) y Walter Aberasteguy (Flores).

Cuarto Árbitro: Fernando Martínez de Florida.

Los tantos de ayer: La ley de la frontera

Quienes peinan canas, recalan en los años 60 y 70 y plantean que en ambas décadas, Artigas exhibió el máximo potencial.

No solo porque supo ser campeón del Litoral (el Litoral de antes), sino por la rutilante dimensión de jugadores referentes.

En 1969-1970 (foto), la doble consagración de Artigas, al amparo de un nivel saliente y lo sostuvieron entre otros, Silvio Lupi, Nelson Ipar, Jorge Barreneche, Luis Alberto Vera, Jorge Paz, Amorim, Pescialo, Bandera, Goncálvez, Nery Castillo, Serra, Lïnder Moreira, Omar Jardím, Belzarena, Irigaray, Julio César Giménez, Vellozo, Gilmar Píriz, Eduardo «Teté» Ríos, Robert «Gallina» Alvez….Artigas de los 60, de los 70. Ellos: memorables

