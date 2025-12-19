Será el VAR nuestro de cada día…

Por lo menos mientras se prolongue la disputa de los partidos semifinales primero y los partidos finales después del Campeonato Salteño en la Divisional “A”.

El sistema de VAR finalmente se instauró y fue el miércoles 17 de diciembre de 2025 en que se aplicó por primera vez a nivel de la Liga. Las dudas estaban planteadas, porque el hecho es que en lo previo no había surgido ninguna secuencia experimental.

Pero lo concreto es que todo funcionó: con el árbitro Rubén Ferreira en la base operativa de Canal 5 de Cablevisión Salto, con Jorge Omar Jacques para supervisar todo. Un cuarto árbitro a manera de nexo y el producto que se fue reportando en los hechos.

Llegaría el penal sancionado por Fernando López en el juego de Gladiador y Ferro Carril, tras la maniobra de Braian Rodríguez. El chequeo de lo actuado por el delantero de Gladiador y Fernando López para dejar sin efecto la sanción. En menos de un minuto, la resolución adoptada.

La lente de VICENTE MASSARINO de EL PUEBLO, para captar la primera visualización del árbitro central en el monitor instalado en zona contigua al túnel, dentro del campo de juego.

Lo cierto es que tanto en el partido de primera hora como en el segundo (Mauro Melo), el sistema de VAR no solo que no complicó: sumó a los efectos de enmendar errores o también ratificar lo determinado en una primera instancia por el árbitro central.

Fue una noche para la historia. El resultado fue el buscado. Esa fue la cuestión.

🌙 La noche del sábado que viene

⏱️ Sin variar los horarios

🔁 y orden de los partidos

De puño y letra del presidente de la Liga Salteña, Luis Alberto Arreseigor, a EL PUEBLO, una manera de darle marco informativo a los partidos de vuelta por las semifinales de la Divisional “A”, paso previo a la instancia definitiva.

Sin variantes en cuanto a los horarios y al orden de los partidos. Mañana, sábado 20 de diciembre, a las 19.30′, en el Parque Ernesto Dickinson, con Ferro Carril vs Gladiador, tras el 1 a 1 del primer duelo.

El cierre para Nacional y Ceibal a partir de las 21.45′, con los tricolores habiendo ganado 1 a 0 en el juego de ida, con gol de Alan Aranda.

En caso de empate en puntos y goles al cabo del segundo partido, resolverá la ventaja deportiva, que en este caso la sustentan Ferro Carril y Nacional.

En el caso de Gladiador y Ceibal, la obligación de vencer. Lo de Ceibal pasa además por un imperativo: dos goles de diferencia para ser finalista, teniendo en cuenta el 1 a 0 de Nacional.

🧑‍⚖️ Robert Ledesma: ¿el que no arbitra mal?

Llegará el momento en que el Colegio de Jueces de la Liga Salteña, que preside José Luis De los Santos, se pronuncie sobre quiénes controlarán los partidos de mañana sábado en el Dickinson, con los de vuelta por semifinales.

Fernando López y Mauro Melo fueron los primeros árbitros centrales a la hora de la conducción. Habría que suponer que el Colegio podrá variar… o no, mientras dos nombres aparecen en una primera línea de posibilidades: Marcelo Izaguirre y José Gabriel De los Santos.

La novedad estaría dada definitivamente por la decisión del sanducero Robert Ledesma, de no arbitrar más. Alejarse de la función.

Ledesma se integró al arbitraje salteño en la temporada 2023 y fue elegido virtualmente por unanimidad como el de mayor eficacia. En esta temporada, sus actuaciones oscilaron y cuestionamientos no faltaron. Todo apunta a que el silbato para Ledesma se convertirá en parte del pasado.

⚽ Lautaro en Ferro; “Gladia”: ¿quién por De los Santos?

El empate entre Ferro Carril y Gladiador en el partido de ida fortalece el signo de interrogación con la mira puesta en el juego de mañana.

Tanto uno como otro, con una variante que será ineludible, teniendo en cuenta las expulsiones de Alejandro García (FC) y Juan De los Santos (G).

En tiendas albinegras, el ingreso de Lautaro “Rulo” Fernández (Campeón del Interior con Salto Sub 18) parece cantado, sumándose a Diego González, Hernán Barros y Daniel Lescano.

Lo de Gladiador es parte de un suspenso más acentuado y será hoy viernes cuando Rony Costa le revele a los jugadores el once de arranque.

Tanto Ferro como Gladiador asumen la última sesión sin mayores exigencias. Ferro terminó con tres de punta: Pertusatti, Tabárez y Bueno, más Fabio Andrés Rondán.

Después del gol de Agustín Panza de penal, Gladiador limitó el fuego ofensivo y prácticamente se vació de fórmulas de llegada.

Y un aspecto desde la estadística: han jugado tres partidos en lo que va transcurriendo de la temporada. Dos imposiciones de Gladiador (1-0 y 2-0), más el restante empate (1-1).

