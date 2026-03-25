Semifinales del Campeonato Nacional de Selecciones

Los árbitros contarán con vídeo asistencia similar al VAR

La decisión de la Organización del Fútbol del Interior marca un paso importante hacia la modernización del fútbol del interior uruguayo. La implementación del sistema FVS (Football Video Support) en las instancias decisivas de la 22ª Copa Nacional de Selecciones no solo es novedosa, sino que también introduce una dinámica distinta respecto al tradicional VAR.

A diferencia del VAR —más automatizado y dependiente de un equipo arbitral externo— el FVS pone el protagonismo en los entrenadores, que deberán gestionar estratégicamente sus dos “desafíos”. Esto agrega un componente táctico interesante: no solo se juega dentro de la cancha, sino también en la toma de decisiones desde el banco.

Entre los puntos más destacados:

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Intervención limitada pero clara: solo en jugadas determinantes (gol, penal, roja directa y error de identidad), lo que evita interrupciones constantes.

Responsabilidad del entrenador: el pedido de revisión no es automático, sino que requiere lectura del juego y buen timing.

Sistema de “recompensa”: si el reclamo es correcto, no se pierde la posibilidad de volver a utilizarlo.

Sin revisión de offside: esto simplifica la aplicación del sistema y evita depender de tecnología más compleja.

Este formato ya se ha probado en otras competiciones a nivel experimental, y resulta especialmente adecuado para torneos como los de OFI, donde la infraestructura para un VAR completo puede ser más difícil de implementar.

En definitiva, es una medida que busca mayor justicia deportiva sin perder fluidez, y que puede sentar un precedente para otras ligas del interior.

Se larga desde Montevideo: Comienza la prueba de Ciclismo más importante del año

La edición 81 de la Vuelta Ciclista del Uruguay ya está en marcha y vuelve a poner en movimiento a todo el país con su tradicional caravana multicolor. Este jueves se levanta el telón con la primera etapa, que unirá a Montevideo con San José, dando inicio a una competencia que contará con 135 ciclistas en ruta.

El dato no menor es que este año el cronograma cambia: la carrera comienza un jueves, cuando históricamente lo hacía un viernes, marcando también el pulso de una semana especial en la previa de Semana Santa. Además, el domingo tendrá un condimento especial para el interior, con la llegada del pelotón a distintas ciudades, recuperando una jornada que no era habitual para recibir a la Vuelta en Salto.

En lo deportivo, hay un equipo que parte con el rótulo de candidato: el Club Náutico Boca de Cufré, que buscará defender su título con Anderson Maldonado como una de sus principales cartas. Dentro de ese mismo equipo aparece la presencia salteña de Robert Racedo, un nombre a seguir que vuelve a ser protagonista en la competencia.

Pero como es habitual, la Vuelta no tiene dueño asegurado. Equipos como el Dolores Cycles Club, la escuadra de Flores con Roderick Asconeguy, además de los representantes de Cerro Largo, Maldonado y Treinta y Tres, prometen dar pelea desde el primer kilómetro.

Se pone en marcha una nueva historia, una más de las tantas que ha regalado esta competencia histórica del ciclismo uruguayo. La ruta ya espera, el pelotón está listo y el país vuelve a latir al ritmo de la Vuelta.

La LIFFA juega el sábado

Fecha 3 – Torneo Apertura 2026

Sábado 28 de marzo

SALTO URUGUAY

13:45 — San Isidro B vs La Cafetera (Serie A)

Duelo parejo para abrir la jornada. San Isidro B buscará hacerse fuerte desde el orden, mientras que La Cafetera intentará imponer su dinámica ofensiva. Partido abierto.

15:30 — Hindu vs Fénix (Serie B)

Encuentro clave en la Serie B. Hindu necesita sumar para afirmarse, pero Fénix llega con intenciones de ser protagonista. Promesa de buen ritmo y juego intenso.

17:15 — Danubio vs Adeoms (Serie B)

Dos equipos con aspiraciones. Danubio suele proponer, pero Adeoms es un rival duro que no regala nada. Puede ser uno de los partidos más atractivos del día.

ADEOMS

13:45 — Orso Bianco vs Saladero (Serie A)

Interesante cruce en la Serie A. Orso Bianco intentará manejar la pelota, mientras que Saladero apostará a la solidez y el contragolpe.

15:30 — La República vs Liverpool (Serie A)

Partido de alto voltaje. Ambos equipos tienen argumentos para pelear arriba, por lo que se espera un trámite parejo y disputado hasta el final.

17:15 — San Isidro A vs Progreso (Serie B)

San Isidro A llega como uno de los equipos a seguir, pero Progreso puede complicar si logra imponer su juego. Duelo con mucho en juego.

REMEROS

13:45 — VJ Senior vs Salto Uruguay (Serie A)

Cruce atractivo. VJ Senior buscará hacerse fuerte, pero Salto Uruguay siempre es competitivo. Partido que puede definirse por detalles.

15:30 — Remeros vs Gladiador (Serie A)

Remeros, en su casa, intentará imponer condiciones ante un Gladiador que suele ser intenso y combativo. Promesa de un encuentro muy físico.

ARSENAL

13:45 — Tornería Unión vs Juventus (Serie B)

Duelo importante en la Serie B. Tornería Unión intentará marcar el ritmo, mientras que Juventus apostará a la eficacia. Partido clave para la tabla.

15:30 — La Academia vs Policial FC (Serie B)

Cierre con un choque interesante. La Academia buscará protagonismo, pero Policial FC puede sorprender si encuentra espacios. Encuentro abierto.

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