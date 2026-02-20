Semifinales de Vuelta. Confederación del Litoral

⚽ Agrarios salen de casa; a Fray Bentos y a Young

Este sábado 21 de febrero se definen los finalistas del Campeonato del Litoral. Tras los duelos de ida, las selecciones buscan su lugar en la definición tanto en categoría Mayores como en Sub 18. En el caso de Liga Agraria será visitante, tanto en Sub 18 como en Mayores.

📋 DE PARTIDO EN PARTIDO

🏟️ Categoría Mayores

Río Negro vs. Liga Agraria ( Salto ) Hora : 21:00 | Sede : Parque Liebig’s ( Fray Bentos ). Árbitros ( San José ): Nicolás Azuri , Rómulo Revetria y Alexander Márquez . Resultado Ida : Río Negro 1-0.

vs. ( ) Guichón vs. Soriano Interior Hora : 20:30 | Sede : Estadio Municipal de Guichón . Árbitros ( Artigas ): Carlos Paz , Wilson Meneses y Juan Desiderio . Resultado Ida : Empate 1-1.

vs.

🏟️ Categoría Sub 18

Young vs. Liga Agraria ( Salto ) Hora : 19:00 | Sede : Estadio Juan A. Lavalleja ( Young ). Árbitros ( Ecilda Paullier ): Diego Huelmo , Leonardo Ingold y Álvaro Moreira . Resultado Ida : Liga Agraria 2-1.

vs. ( ) Bella Unión vs. Soriano Hora : 20:30 | Sede : Estadio Martínez Cerrutti ( Bella Unión ). Árbitros ( Paysandú ): Charles Barreto , Christian Ramírez y Miguel Pérez . Resultado Ida : Soriano 1-0.

vs.

