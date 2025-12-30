27.1 C
Salto
martes, diciembre 30, 2025

Semáforos fuera de servicio en Av. Blandengues y Gobernador de Viana por corte de energía

El Departamento de Movilidad Urbana del Gobierno de Salto informó que varios semáforos de zonas clave de la ciudad se encuentran fuera de funcionamiento a raíz de una interrupción en el suministro eléctrico, provocada por un cable cortado.

Según se detalló desde la comuna, los dispositivos afectados están ubicados sobre Avenida Blandengues, en el tramo comprendido entre Agraciada y Uruguay, y sobre Gobernador de Viana, desde Uruguay hasta Rivera. La situación generó preocupación por el aumento del riesgo vial en un sector de circulación intensa.

Desde Movilidad Urbana se exhortó a conductores y peatones a extremar las precauciones, respetar estrictamente las normas de tránsito y priorizar la atención en las esquinas donde los semáforos no están operativos, apelando a la responsabilidad individual para evitar siniestros.

De acuerdo a la información oficial difundida por Prensa del Gobierno de Salto, el servicio eléctrico sería restablecido durante la jornada de este martes, lo que permitiría que los semáforos vuelvan a funcionar con normalidad. Mientras tanto, se mantiene el monitoreo de la zona y el llamado a circular con máxima prudencia.

