Con apoyo del Gobierno de Salto: la segunda edición de Mototurismo Daymán promete superar todas las expectativas

Termas del Daymán se prepara para recibir la segunda edición de Mototurismo Daymán, una propuesta que, según comentan sus organizadores, crece año a año y apunta a posicionarse como un evento de referencia en la región. La actividad tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2025, nuevamente con el apoyo del Gobierno de Salto, la Asociación de Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Daymán y diversas empresas locales.

En esta edición, el encuentro se instalará en el estacionamiento que da al río Daymán, un entorno amplio y natural que permitirá vivir una experiencia diferente tanto para motociclistas como para familias y turistas. La propuesta incluirá un escenario de primer nivel con bandas en vivo, además de una completa feria de artesanos, paseo de compras y patio de comidas. La entrada será libre y gratuita, con acceso a todas las actividades.

La expectativa es alta: se espera la llegada de motociclistas de los 19 departamentos del país, junto a delegaciones de Argentina, Brasil y otras naciones de la región. El objetivo es superar la participación lograda en la primera edición y consolidar a Daymán como uno de los puntos clave del mototurismo en Uruguay.

El evento busca, además, impulsar el turismo termal, fortalecer el sector hotelero y gastronómico, y dinamizar la economía local. Tal como ocurrió en 2024, se prevé una ocupación casi total de los servicios turísticos durante ese fin de semana.

El organizador, Alexis Senisa, expresó que “la primera edición superó nuestras expectativas y nos llena de alegría ver cómo los motociclistas disfrutan de este encuentro. Esta segunda edición apunta a ser aún más grande, con más motos, más países y mucha diversión para todos los participantes”.

Programa oficial – Mototurismo Daymán 2025

Viernes 28 de noviembre

16:00 hs – Apertura del predio

– Apertura del predio Paseo de compras

Patio de comidas

Música

20:30 hs – Show de Moto Maniacos Freestyle

– Show de Moto Maniacos Freestyle 21:45 hs – Inicio del escenario con bandas en vivo

Sábado 29 de noviembre

09:00 hs – Apertura del predio

– Apertura del predio Paseo de compras

Patio de comidas

Música

20:30 hs – Show de Moto Maniacos Freestyle

– Show de Moto Maniacos Freestyle 21:45 hs – Inicio del escenario con bandas en vivo

Domingo 30 de noviembre

09:00 hs – Apertura del predio

– Apertura del predio Paseo de compras

Patio de comidas

Música

