Sede Salto de la Udelar consolida su crecimiento académico con nuevos egresados, cursos internacionales e innovación en hidrología médica

27 nuevos profesionales egresaron de la sede Salto de la Udelar

De seis carreras diferentes cursadas íntegramente en la ciudad

En la jornada de este lunes 15 de diciembre, la sede Salto del CENUR Litoral Norte de la Universidad de la República realizó la última Entrega de Títulos del año, en un acto cargado de emoción que tuvo lugar en el Aula Magna “Eugenio Cafaro”.

En esta oportunidad, 27 egresados culminaron sus estudios universitarios en seis carreras distintas, todas cursadas de forma completa en la sede local. Familiares, amigos y referentes institucionales acompañaron a los nuevos profesionales en un momento significativo, que marcó el cierre de una etapa y el comienzo de nuevos desafíos personales y laborales.

Desde las autoridades universitarias se destacó que, con este acto, la sede Salto superó los 200 títulos entregados en el año, alcanzando un promedio simbólico de un título por cada día hábil, reflejo del crecimiento sostenido de la oferta académica y del compromiso estudiantil en el interior del país.

Las titulaciones corresponden a las carreras de Licenciatura en Trabajo Social, Licenciatura en Ciencias Sociales, Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Enfermería, Doctorado en Abogacía y Doctorado en Veterinaria, consolidando el rol de Salto como polo universitario regional.

Nuevos titulados

Rodríguez Martínez, Dayana Loreley

Molina Peloche, Ivana Yasmin

Figueredo Reggiardo, Valentina

De León Gallardo, Gabriela

Corona Flores, Omar Andrés

Caraballo Fernández, Carlos Andrés

Ferreira Ferreira, Milagros Agustina

Arostegui León, Ivana Magalí

Pallares Lavandera, Josué Natanael

Gómez Bastos, Analía

Charon Bastos, Rafaela

Leites De Moraes Guarino, Yenifer Stefani

Rompani Ustra, María Noel

De los Santos Quevedo, Carol Daiana

Arzaguiet Suetta, Erika Belén

Méndez Echenique, Vanessa Jacquelín

Labrea Nieves, Jennifer Dayana

Machado Machado, Agustín Mario

Dos Santos Garayalde, Guzmán Abimahel

Cabral Robinson, Camila

Generali Vargas, Denise Mariel

Martínez Rendo, Laura Micaela

Bottesh, Rebeca

Cabrera Fernández, Marisol

Gomensoro Montaldo, Florencia

Vargas Meneguz, Ana Camila

Sede Salto de la Udelar dictará curso sobre hidrología médica y turismo termal con participación internacional

Docentes de la Universidad Complutense de Madrid formarán parte de la propuesta académica

Durante el primer semestre de 2026, la sede Salto del CENUR Litoral Norte de la Universidad de la República ofrecerá el curso “Aguas minero-medicinales, hidrología médica y turismo termal”, una propuesta de carácter multidisciplinario que apunta a fortalecer el desarrollo académico, científico y turístico del litoral termal.

La iniciativa contará con la participación de docentes del Departamento del Agua, en articulación con la Escuela Profesional de Hidrología Médica e Hidroterapia de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, lo que le otorga un destacado respaldo académico internacional. También intervendrán equipos docentes del CENUR Litoral Norte, vinculados a la Facultad de Medicina, el Departamento de Turismo, Historia y Comunicación, Facultad de Derecho, el Departamento de Química del Litoral y la Unidad de Comunicación de la sede universitaria local.

Además, el curso cuenta con el apoyo de actores externos como el Centro Comercial e Industrial de Salto y AguaSol Spa Thermal, fortaleciendo el vínculo entre universidad, sector productivo y territorio.

Profundizar la hidrología médica en la región termal

Según señalaron los responsables académicos, el curso busca profundizar los contenidos abordados en la edición anterior del programa Aguas Minero-medicinales e Introducción a la Hidrología Médica, incorporando una mirada más amplia y compleja. El objetivo es responder a la relevancia creciente de esta disciplina en el litoral termal, donde la hidrología médica representa un campo aún incipiente pero con alto potencial de desarrollo.

Para ello se contará con especialistas nacionales y con invitados internacionales, entre ellos la Dra. Lorena Vela, integrante de la Escuela Profesional de Hidrología Médica e Hidroterapia de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

Objetivos del curso

Entre los principales objetivos se destacan:

Comprender los fundamentos de la hidrología médica y su aplicación en las aguas termales del Litoral Norte.

y su aplicación en las aguas termales del Litoral Norte. Analizar la hidroquímica de las aguas minero-medicinales y su relación con las propiedades terapéuticas.

y su relación con las propiedades terapéuticas. Evaluar el potencial turístico de la hidrología médica dentro de la oferta termal regional.

de la hidrología médica dentro de la oferta termal regional. Integrar enfoques turísticos, científicos y médicos para promover estrategias de desarrollo sostenible.

para promover estrategias de desarrollo sostenible. Debatir sobre la diversificación del turismo termal en salud .

. Desarrollar capacidades de comunicación técnico-científica y diseño de experiencias termales responsables.

A quiénes está dirigido

El curso está orientado a estudiantes avanzados de las carreras de Medicina, Turismo, Derecho y afines, así como a egresados profesionales fisioterapeutas, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y otros perfiles vinculados a las ciencias de la salud. Asimismo, se evaluarán postulaciones de otros profesionales y actores sociales relevantes involucrados en el sector.

Con esta propuesta, la sede Salto de la Udelar continúa consolidando su rol como actor clave en la formación universitaria y en la construcción de conocimiento aplicado al desarrollo regional.

Docentes de la sede Salto de la Udelar avanzan en la elaboración del primer Vademécum de Aguas Minero-Medicinales del Uruguay

El trabajo se desarrolla junto a especialistas de la Universidad Complutense de Madrid

Un equipo multidisciplinario de docentes de la sede Salto del CENUR Litoral Norte de la Universidad de la República, en articulación con docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, se encuentra trabajando en la elaboración del Primer Vademécum de Aguas Minero-Medicinales del Uruguay, una iniciativa sin antecedentes en el litoral termal del país.

Tanto este Vademécum como el curso “Aguas minero-medicinales, hidrología médica y turismo termal”, previsto para el primer semestre de 2026, son considerados por sus responsables como un aporte innovador para la región. Si bien existen experiencias similares en Entre Ríos y otras zonas de Argentina, en el litoral uruguayo no se registraban desarrollos de este tipo, lo que refuerza la necesidad de un enfoque integral y académico.

Desde el equipo docente se subrayó que la propuesta debe ser necesariamente multidisciplinaria, dada la complejidad del fenómeno y la ausencia de antecedentes locales en el abordaje sistemático de la hidrología médica.

Trabajo conjunto con especialistas internacionales y equipos locales

El grupo de trabajo se integra con docentes extranjeros, entre ellos la Dra. Lorena Vela, de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, junto a especialistas locales de distintas áreas de la sede universitaria salteña. Participan integrantes del Departamento del Agua, de la Facultad de Medicina, del Departamento de Turismo, Historia y Comunicación, de Facultad de Derecho y del Departamento de Química del Litoral.

Este entramado académico busca sentar bases sólidas para el desarrollo científico y profesional de la hidrología médica en el litoral norte.

Hacia una plataforma científica en hidrología médica

En ese marco, desde la Universidad de la República se adelantó que, en conjunto con la Universidad Complutense, se está desarrollando una plataforma científica orientada a la inserción de la Hidrología Médica en el litoral termal, con el auspicio de actores sociales e institucionales como el Ministerio de Turismo (MINTUR) y la Comisión de Turismo del Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS).

Los docentes explicaron que el punto de partida de este proceso fue Termatalia 2023, evento realizado en Salto, que contó con la presencia del Dr. Maraver, director de la Escuela de Hidrología Médica de la Universidad Complutense. A partir de ese encuentro se inició el vínculo académico con docentes del CENUR Litoral Norte, dando lugar a los actuales proyectos.

Turismo termal, salud y uso responsable del agua

La hidrología médica permite desarrollar el turismo termal de salud de forma profesional, ética y responsable, generando un impacto positivo en la actividad turística del departamento. En ese sentido, los responsables del proyecto señalaron que uno de los objetivos centrales es educar y concientizar sobre el uso correcto y sostenible del agua, en particular del recurso minero-medicinal.

“Buscamos formar y sensibilizar tanto a los futuros pacientes, a los turistas y a la población local”, expresaron, destacando que el cuidado del recurso hídrico es clave para garantizar un desarrollo sostenible del turismo termal y de la salud en la región.

Con estas iniciativas, la sede Salto de la Udelar continúa consolidándose como un actor académico estratégico en la investigación, formación y proyección del litoral termal uruguayo.

