Sebastián Sánchez Izaguirre: récord uruguayo en Insta con más de 50 millones de visualizaciones

IMPORTANTE: Las plataformas no ofrecen un registro oficial que permita verificar de forma independiente esta información. Sin ese tipo de auditoría pública, el dato se basa en las visualizaciones que la propia aplicación muestra y en comparaciones disponibles de manera abierta. En ese marco, el reel de Sebastián Sánchez Izaguirre aparece —según las cifras públicas visibles— entre los más reproducidos por un creador uruguayo.

Sebastián Sánchez Izaguirre alcanzó una cifra inédita en Instagram, para un creador uruguayo, con un reel que superó los 50 millones de reproducciones y abrió un debate sobre creatividad, métricas y visibilidad para quienes producen contenido desde el interior del país.

Cómo se valida todo esto, cómo se comprueba, cómo funciona este nuevo mercado de la creación de contenidos del cual sabemos tan poco. En esta entrevista te explicamos en 10 preguntas la experiencia completa detrás del fenómeno.

1 — ¿Qué significa para vos este momento?

Es un orgullo. Uno nace acá, quiere a su ciudad y conoce las dificultades que se atraviesan para sacar adelante profesión, estudios o carrera artística. Todo suele volverse cuesta arriba desde Salto.

Que este número se lograra tiene que ver con perseverancia y con sacarse de encima esa estructura mental que te hace creer que por ser del interior tenés menos posibilidades. Este reel muestra que en Uruguay hay creatividad en cada punta del país, en cada pueblo, en cada rincón y que nada es menos.

2 — Para efectos periodísticos: ¿qué datos o capturas de la plataforma considerás más fiables para validar que alcanzaste ese récord?

Instagram ofrece herramientas claras: reproducciones y cuentas alcanzadas. Son datos diferentes. Una cuenta puede generar varias reproducciones. En este caso, el reel tuvo más de 53 millones de reproducciones y una cifra casi equivalente de cuentas alcanzadas, algo que confirma la magnitud.

Es un video corto, menos de un minuto, lo que también favorece la repetición. Igual sorprende, porque otros videos cortos no llegan a esos números.

3 — ¿Cómo fue el momento exacto en el que te diste cuenta de que el reel había entrado en una escala de visualizaciones diferente?

Cuando un video se viraliza, lo primero que pasa es que empieza a compartirse en historias. Subís el contenido y a la hora aparece una historia. A las dos horas, veinticinco. Si sigue creciendo, a las cuatro horas puede haber cien. Ahí sabés que va a escalar.

Con este reel me pasó algo distinto: lo subí, salí a correr y en una hora ya tenía diez mil vistas. Después no paró. Dos horas más tarde estaba en trescientas mil. Me acosté esperando encontrarme con ochocientas mil. Me desperté con cinco millones.

Ahí empezó el avance acelerado: 5.5, 5.6, 9 millones en un par de horas. Antes de las cuarenta y ocho horas ya estaba en cuarenta y nueve millones.

4 — ¿Qué elementos del reel —ritmo, gesto, espontaneidad— sentís que empujaron a que explotara?

Se suele decir que se viralizan pavadas. En este caso hubo actuación, idea creativa y varias tomas. El video me muestra llorando porque cocinan un pez payaso y yo lo vivo como si fuera Nemo.

Actuar ese llanto llevó varias pruebas. Subí más de un video con esa temática y todos se viralizaron: trece millones, diez millones. Funcionó la mezcla de creatividad, espontaneidad y un toque personal. Muchos imitaron el formato, aunque el primero siempre es el de mayor alcance.

5 — ¿Cómo reaccionó la gente de Salto cuando empezaron a llegar los números que te ubicaban como recordista nacional?

Ya había tenido un episodio viral con un video en el que, para demostrar el calor que hace en Salto, frité una milanesa usando el calor del techo de zinc de casa. Ese fue polémico: ¿se fritó o no se fritó la milanesa? Salió en medios de Montevideo e incluso en Miami. Este caso fue diferente.

La reacción local se movió entre alegría, sorpresa y entusiasmo. Amigos cercanos me felicitaron mucho, en el círculo más próximo de creadores de contenidos fue vivido como un impulso grande.

6 — ¿Tuviste contacto con otros creadores o analistas de redes que te ayudaran a medir y entender el crecimiento del reel?

Estudio mucho las métricas y manejo mis estadísticas. No me considero profesional del área, aunque me muevo con criterio. Hablé con la productora del stream, que sabe bastante y con influencers vinculados al marketing digital.

Entre investigaciones, consultas y comparaciones, confirmé que ningún uruguayo había superado los cuarenta millones de reproducciones en un solo reel. Revisé información en Instagram, Google, Gemini y otras herramientas de inteligencia artificial: este reel alcanzó, hasta el momento, 53 millones, lo que lo posiciona como el más visto por un creador uruguayo.

7 — ¿Consultaste alguna herramienta externa o dashboard que ayude a confirmar la cifra total de visualizaciones?

Además de las métricas nativas de Instagram, revisé plataformas externas y motores de búsqueda para analizar tendencias y comparaciones. Es una validación cruzada para entender si existían otros casos similares. Todo lo que encontré reafirmó el carácter inédito del número.

8 — ¿Sentís presión al saber que un creador del interior marcó un antes y un después en la escala de viralidad uruguaya?

Más que presión, siento alivio por haber alcanzado algo que venía buscando. Cerré el año con un crecimiento notable: pasé de catorce o quince mil seguidores a veinticinco mil.

Probé técnicas nuevas y reforcé lo que funcionó. Subí un video hace poco y ya va en cinco o seis millones. Ese rendimiento te ordena, te impulsa y te permite proyectar.

9 — ¿Cómo influye este logro en tu trabajo futuro? ¿Te entusiasma, te obliga a pensar en nuevas narrativas desde Salto?

El entusiasmo es enorme. Ya venía creciendo, haciendo colaboraciones con influencers importantes y conectando con gente que trabaja fuerte en redes. También organizo eventos y eso facilita que creadores populares vengan a Salto.

El logro me organiza, me da respaldo y me ayuda a sostener una estrategia. Instagram pesa mucho en términos de visibilidad y seriedad. Mi TikTok también tuvo millones, pero esa plataforma no impacta en la proyección laboral como Instagram.

10 — Más allá del récord, ¿qué lectura hacés sobre el hecho de que un video hecho en el interior del país haya captado una atención global?

Es una demostración de identidad. Somos uruguayos y construimos el país desde todos los departamentos. Mi forma de ser es de Salto y eso define el humor y la sensibilidad del contenido. Durante años pensé en irme, hasta que entendí que crecer en el departamento también es un camino.

Hoy vemos que no hace falta pasar por filtros, discográficas o productores. Desde Salto, Rivera, Artigas o cualquier departamento, se puede llegar al mundo. La creación se volvió más accesible y eso obliga a valorar más los territorios donde vivimos y trabajamos.

“Seba” Sánchez Izaguirre, 21 años, del barrio Lazareto/Ceibal, gestor del Centro Cultural U’manos, promotor y organizador del conversatorio con AGADU el 11/12, creador de contenidos.

