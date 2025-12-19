Se van hoy; juegan mañana: Salto, el del crédito abierto

- espacio publicitario -

La selección salteña de categoría Sub 14 en femenino viajará esta tarde, algunos minutos después de las 15 horas, desde el Parque Dickinson, para llegar a Florida y, en un hotel, aguardar el partido del sábado ante Liverpool.

Será a juego único para determinar quién es el Campeón del Torneo Integración OFI-AUF. Quien gane asumirá la representación de Uruguay en el Torneo Sudamericano de la categoría.

Tras haber eliminado a Nacional a través de la ejecución de tiros penales y después del 1 a 1 en el tiempo reglamentario, las salteñas, bajo la orientación de Fernando Díaz, viajan sabiendo que el crédito está abierto.

Cabe preguntarse si Liverpool puede ser tanto más potencialmente de lo que fue Nacional. Sobre la hora 19 de la víspera, el contacto de EL PUEBLO con el estratega de la selección permitió establecer una puesta a punto respecto a quiénes serán las componentes del plantel. De eso se trata.

🏆 Copa Libertadores

Juventud y la Católica; Liverpool-Independiente

La Copa Libertadores 2026 comienza a dar sus primeros pasos con las fases preliminares, donde los equipos lucharán por conquistar un lugar en la fase de grupos.

Dicha etapa cuenta con tres fases: quien llegue a la fase 3 y gane su respectiva llave sacará boletos a uno de los grupos, mientras que el perdedor pasará a jugar la Copa Sudamericana. De esta manera, los equipos que alcancen la fase 3 asegurarán competencia internacional al menos hasta la mitad del año. Los que queden por el camino quedarán eliminados de todo certamen.

Juventud y Liverpool son los equipos uruguayos que participarán de esta etapa. El equipo de Las Piedras, tras finalizar en la cuarta posición de la Tabla Anual del Campeonato Uruguayo, logró una histórica primera clasificación a la Copa Libertadores —la única competencia internacional de su historia hasta ahora había sido la Copa Sudamericana 2015— y lo hará desde la fase previa 1.

El Negriazul, por su parte, quien finalizó tercero en la tabla acumulada de nuestro fútbol, comenzará a competir a partir de la fase previa 2.

FASE PREVIA 1

JUVENTUD – UNIVERSIDAD CATÓLICA (Ecuador)

FASE PREVIA 2

LIVERPOOL – INDEPENDIENTE DE MEDELLÍN (Colombia)

🌎 Copa Sudamericana

City Torque-Defensor y Boston River con Racing

Los equipos uruguayos clasificados a la Copa Sudamericana ya conocen a su rival de la fase previa, que definirá, por medio de un duelo único, quién clasificará a la fase de grupos del certamen y quién quedará eliminado de la competencia internacional.

Montevideo City Torque y Boston River serán locales. Los partidos serán en la primera semana de marzo.

Así quedaron los enfrentamientos:

COPA SUDAMERICANA 2026

FASE PRELIMINAR

MONTEVIDEO CITY TORQUE (local) – DEFENSOR SPORTING

BOSTON RIVER (local) – RACING

🧑‍🏫 Paulo del Inter

Internacional de Porto Alegre oficializó este jueves al uruguayo Paulo Pezzolano como su nuevo entrenador para la temporada 2026.

Pezzolano, de 42 años, viene de dirigir al Watford de Inglaterra, donde fue despedido en octubre pasado tras solamente 10 partidos en el cargo. Antes, había dirigido al Real Valladolid de España en 2023.

Será su segunda experiencia como Director Técnico en el fútbol brasileño, tras haber dirigido a Cruzeiro, equipo con el que se consagró campeón de la Serie B en 2022 y entrenó en el Brasileirao en 2023.

Los inicios de Pezzolano como entrenador fueron en Torque en 2017, año en que ascendió a Primera División como campeón, para luego recalar en Liverpool, club con el que obtuvo el Torneo Intermedio 2019. En 2020 firmó con Pachuca de México hasta 2021.

El Inter, su nuevo club, se salvó del descenso en las últimas fechas y pudo mantenerse en el Brasileirao. Pezzolano dirigirá a dos uruguayos: Sergio Rochet y Alan Rodríguez.

