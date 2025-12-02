Se va Marcelo  Cordero de la presidencia de Salto Uruguay; asume Fernando Benítez

Marcelo Cordero, el presidente que se va de Salto Uruguay. Carlos Aguirre, el Gerente Deportivo de Salto Uruguay, como parte de la interrogante naciente. Hoy martes a la noche en Salto Uruguay, las decisiones que serán puntuales. Las que no faltarán.

Apenas algunos días atrás, cuando se produjo el encuentro entre integrantes del plantel de Salto Uruguay, el Cuerpo Técnico y directivos, muy especialmente, el presidente Marcelo Cordero. Al fin de cuentas más que una despedida de final de temporada, constituyó la conclusión del ciclo de Marcelo como presidente de Salto Uruguay, invocando razones personales. Hoy martes, no será un día más para quienes son parte del mando directriz en Salto Uruguay, atento a que el presidente actuante será relevado en la función. De acuerdo a lo sabido por EL PUEBLO, el cargo mayor pasará a manos de FERNANDO BENÍTEZ, quien viene siendo parte de una de las subcomisiones del club decano, pero que además integra la Comisión Directiva.

LA MIRA DEL FUTURO

En ediciones pasadas de EL PUEBLO, en relación directa con Salto Uruguay, el nombre de Rodolfo Aguirre para ser parte de la continuidad en el mando, de cara a la temporada 2026. Los decanos contemplaron el fin clave y fueron protagonistas, a tal punto que Salto Uruguay fue uno de los mejores ocho equipo en la tabla, accediendo a los play off. Pero ahora ese futuro puede o no modificarse, atento al alejamiento de Marcelo Cordero. En qué medida es posible que el «Lolo» permanezca en funciones, cuando Marcelo Cordero fue factor clave para su llegada al club. Igualmente cabe la interrogante en torno a Carlos Rodrigo Aguirre, quien se convirtió en Gerente Deportivo de Salto Uruguay. El «Calto» fue nexo entre la Dirección Técnica y la Comisión Directiva. Por lo tanto en Salto Uruguay, el compás de espera es ineludible. El futuro abre la duda. Y no es una duda menor.

Selección: Natanael Tabárez dijo que no; falta un delantero más: ¿quién?

Era para afilarse buenamente con el manejo informativo de ediciones pasadas en EL PUEBLO, desde el momento que Javier Vargas y Natanel Tabárez, desde Ceibal y Ferro Carril, podrían jugar juntos en la selección salteña, con el objetivo puesto en el Campeonato del Litoral Norte en una primera instancia, para luego darle paso a las instancias finales de la Copa del Interior. Pero el hecho es que de última, el delantero de Rivera optó por rechazar la opción. Ayer al mediodía en «La Trastienda del Fútbol» de Radio Arapey, el propio Rony Guzmán Costa apuntó al hecho consumado. Queda en claro que para el DT de la selección de mayores, «ahora hay que buscar un delantero más». Lo de Vargas tiene garantía plena e igualmente la convocatoria que surgirá para el tucumano Javier Alvarez, que este año se alistó en Salto Uruguay. Sobre el delantero argentino, dos palabras resultaron suficientes desde el estratega: «es bueno». Constituye un hecho histórico: nunca antes un jugador nacido en aquella provincia argentina, siendo parte de una selección salteña. Siempre hay una primera vez: como en este caso.

Litoral Norte: El sábado para decidir y el inalterable sistema

La Confederación del Litoral Norte será una de las dos que tiene pendiente la definición del calendario de partidos, para el certamen 2026 que se iniciará en la primera quincena del mes de enero. Confirmada la presencia de la Liga de Fútbol de Artigas, se sumarán Salto, Paysandú, Rivera y Tacuarembó. Dos partidos por fecha y uno para permanecer libre.

La instancia de resolución se verificará en Artigas, desde el momento que la Mesa Permanente del Litoral Norte funcionará en aquella sede. Asimismo el sábado se resolverá el sistema de disputa, y en un principio no variará en relación a la edición pasada. El torneo se adelantó en su comienzo, teniendo en cuenta que se resolvió no fijar partidos los miércoles en la noche, lo que constituía toda una complicación para Ligas que aún conservan el régimen de amateur. Por lo menos en el plano teórico.

Liga de Fútbol Comercial: Dos equipos a gol declarado: 7-1 y 5-1

Para la liguilla en la Liga Salteña del Fútbol Comercial, configuró la tercera fecha, con dos resultados a favor de quienes resultaron ganadores y en el restante caso la división de puntos. Desde EL PUEBLO, esta síntesis para saber.

🏆 Resultados de la etapa

Partido Resultado La Mecánica vs La República 7 – 1 Dale Verde vs Deportivo VJ 1 – 1 La Cafetera vs La Academia 5 – 1

📊 Tabla de posiciones

Equipo Puntos La Academia 6 La Mecánica 5 Deportivo VJ 5 La Cafetera 4 Dale Verde 4 La República 0

