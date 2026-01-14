Se reanudaron las obras en avenida Ramón J. Vinci tras la licencia de la construcción

El Gobierno de Salto retomó los trabajos de mejora vial en un tramo clave para la conectividad urbana



Las obras de mejora vial en la avenida Ramón J. Vinci, ex Apolón, se retomaron este lunes luego de finalizada la tradicional licencia de la construcción. Se trata de una intervención considerada estratégica para la conectividad urbana de Salto, que había quedado en pausa durante el receso del sector.

Desde el Gobierno de Salto se informó que este reinicio marca el retorno efectivo de las tareas en el tramo intervenido, con el objetivo de avanzar en los plazos previstos. El encargado de Gestión Urbana, Mayor (R) Sergio Acuña, señaló que se trata del primer día de trabajo tras la licencia, subrayando que, si bien las obras generan molestias temporales, el resultado final será ampliamente beneficioso para la comunidad.

“Sabemos que muchas veces estas obras representan una incomodidad para los vecinos, pero también tenemos la satisfacción de saber que, una vez finalizadas, serán en beneficio de todos los salteños”, expresó Acuña, en referencia al impacto positivo que tendrá la obra en la circulación y la seguridad vial.

En cuanto a las próximas etapas, el jerarca explicó que en las semanas venideras se avanzará con el cementado del tramo en ejecución, una tarea que demandará entre una semana y diez días. Cumplida esa fase, se procederá a la colocación de la carpeta asfáltica, replicando el esquema ya aplicado en la primera etapa del proyecto.

La reanudación de los trabajos contó además con la presencia del intendente de Salto, Carlos Albisu, quien recorrió la zona para observar los avances y acompañar al equipo técnico. Desde la administración departamental se reafirmó así el compromiso con el mejoramiento de la infraestructura vial y con obras que apunten a elevar la calidad de vida de los vecinos.

