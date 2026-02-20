28.1 C
Salto
viernes, febrero 20, 2026

Se puso en marcha el plan de mejoras para la Costanera Norte al inicio de calle 8 de Octubre, acordado en 2025

Diario EL PUEBLO
Por Diario EL PUEBLO
9
Tiempo de lectura: 1 min.

El Gobierno de Salto inició los trabajos correspondientes al proyecto de mejora integral de la Costanera Norte, en la zona donde comienza la calle 8 de Octubre en su intersección con República Italiana, dando cumplimiento a lo coordinado en 2025 por el intendente Carlos Albisu junto a directivos del Club Remeros Salto.

La primera etapa de intervención comenzó en la escalinata ubicada en ese sector, un espacio conocido por los vecinos como la “Escalinata de Oro”, considerado un lugar emblemático de Salto. En el marco de un plan de mejoras acordado durante una reunión mantenida en los últimos meses del año pasado, en la que se definieron las acciones prioritarias para la zona, se dispuso su recuperación y reacondicionamiento, así como acciones que garanticen su mantenimiento en el tiempo.

Las tareas son ejecutadas por funcionarios del Departamento de Servicios Públicos y forman parte de un proyecto integral orientado a mejorar la infraestructura, jerarquizar el entorno y fortalecer uno de los espacios públicos más utilizados por vecinos y visitantes.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Para avanzar con las obras previstas, se dialogó con una persona que se encontraba pernoctando en el lugar, informándole sobre el inicio de los trabajos y solicitándole que despejara el área de intervención, a fin de garantizar el normal desarrollo de las tareas.

Desde el Gobierno de Salto se destacó que estas acciones responden a una planificación definida y coordinada previamente, con el objetivo de continuar mejorando la Costanera Norte y promover su disfrute en condiciones adecuadas para toda la comunidad.

Asimismo, se informó que actualmente se trabaja en la elaboración de un convenio entre el Club Remeros Salto y el Gobierno de Salto, que permitirá establecer responsabilidades y lineamientos para el mantenimiento del lugar, asegurando la conservación de las mejoras y el cuidado permanente del espacio.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/40ue

Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

¿Desea publicar como invitado?

Envíanos un e-mail a [email protected]

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal