Se puso en marcha el plan de mejoras para la Costanera Norte al inicio de calle 8 de Octubre, acordado en 2025

El Gobierno de Salto inició los trabajos correspondientes al proyecto de mejora integral de la Costanera Norte, en la zona donde comienza la calle 8 de Octubre en su intersección con República Italiana, dando cumplimiento a lo coordinado en 2025 por el intendente Carlos Albisu junto a directivos del Club Remeros Salto.

La primera etapa de intervención comenzó en la escalinata ubicada en ese sector, un espacio conocido por los vecinos como la “Escalinata de Oro”, considerado un lugar emblemático de Salto. En el marco de un plan de mejoras acordado durante una reunión mantenida en los últimos meses del año pasado, en la que se definieron las acciones prioritarias para la zona, se dispuso su recuperación y reacondicionamiento, así como acciones que garanticen su mantenimiento en el tiempo.

Las tareas son ejecutadas por funcionarios del Departamento de Servicios Públicos y forman parte de un proyecto integral orientado a mejorar la infraestructura, jerarquizar el entorno y fortalecer uno de los espacios públicos más utilizados por vecinos y visitantes.

- espacio publicitario -

Para avanzar con las obras previstas, se dialogó con una persona que se encontraba pernoctando en el lugar, informándole sobre el inicio de los trabajos y solicitándole que despejara el área de intervención, a fin de garantizar el normal desarrollo de las tareas.

Desde el Gobierno de Salto se destacó que estas acciones responden a una planificación definida y coordinada previamente, con el objetivo de continuar mejorando la Costanera Norte y promover su disfrute en condiciones adecuadas para toda la comunidad.

Asimismo, se informó que actualmente se trabaja en la elaboración de un convenio entre el Club Remeros Salto y el Gobierno de Salto, que permitirá establecer responsabilidades y lineamientos para el mantenimiento del lugar, asegurando la conservación de las mejoras y el cuidado permanente del espacio.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/40ue