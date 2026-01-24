Se proyecta la tercera instancia de “Hablemos de futsal” con foco en el juego ofensivo y defensivo

Blardoni abre inscripciones para un nuevo ciclo de charlas.

Se planifica la tercera instancia de “Hablemos de futsal”, un ciclo formativo que abordará conceptos ofensivos y defensivos para mejorar el juego integral.

El ciclo formativo “Hablemos de futsal” continúa consolidándose como un espacio de referencia para el desarrollo y la reflexión táctica del futsal local. Tras la positiva repercusión de las instancias anteriores, ya se encuentra en etapa de planificación una tercera jornada de formación, que ampliará los contenidos abordados hasta el momento y pondrá el foco tanto en los conceptos de ataque como en los fundamentos defensivos, con el objetivo de sumar herramientas que permitan mejorar el rendimiento integral dentro de la cancha.

Durante el mes de agosto, la planta alta del Polideportivo ANEP–SND fue escenario de una instancia formativa muy esperada por jugadores, entrenadores y aficionados al futsal. Bajo el título “Hablemos de futsal”, se desarrolló una charla abierta impulsada por el entrenador Franco Blardoni, que centró su eje en uno de los aspectos más determinantes —y a menudo menos comprendidos— del juego: la defensa basada en conceptos.

La propuesta se destacó por su carácter abierto e inclusivo, ya que no estuvo dirigida únicamente a técnicos o jugadores profesionales, sino a todas aquellas personas interesadas en el futsal, sin importar su nivel de experiencia. El objetivo principal fue generar un espacio de diálogo y reflexión sobre el juego, haciendo especial hincapié en el pensamiento táctico y la toma de decisiones en situaciones reales de partido.

Desde esta mirada, el entrenador propone dejar de lado esquemas rígidos y apostar a una comprensión más profunda y flexible del juego, donde el jugador pueda interpretar lo que sucede en la cancha y responder de manera inteligente.

Durante la jornada se abordaron temas como la lectura del juego, las coberturas, los perfiles defensivos, la presión coordinada y la toma de decisiones, además de analizar errores frecuentes en la formación defensiva y ofrecer herramientas prácticas para corregirlos desde el entrenamiento cotidiano.

Un proceso formativo en crecimiento

La planificación de una tercera instancia confirma que “Hablemos de futsal” es parte de un proceso formativo continuo, pensado para elevar el nivel de comprensión táctica del futsal local tanto en el plano formativo como competitivo. Según se adelantó, la próxima jornada ampliará el abordaje conceptual, incorporando principios ofensivos y defensivos, con el fin de trabajar el juego de manera integral.

La idea es profundizar en cómo atacar y defender con conceptos, mejorar la ocupación de espacios, la toma de decisiones en fase ofensiva y la relación entre ataque y defensa, entendiendo el futsal como un juego dinámico y en permanente transición. De esta manera, se busca brindar herramientas que ayuden a potenciar tanto el rendimiento colectivo como el individual.

El enfoque propuesto por Blardoni, basado en el análisis del juego y en la formación integral del jugador, ha tenido una muy buena recepción en distintos ámbitos del deporte, lo que refuerza la necesidad de continuar generando este tipo de espacios de capacitación.

Con “Hablemos de futsal”, no solo se apunta a transmitir contenidos técnicos, sino también a estimular el pensamiento crítico, el debate y la construcción colectiva del conocimiento entre quienes, día a día, hacen crecer el futsal desde la cancha.

Por más información, los interesados pueden comunicarse al 098 753 064.

