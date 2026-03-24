Un hombre fue detenido tras robar helados y hamburguesas de un kiosco. Fue captado por cámaras y detenido por la Policía minutos después.
Próximo a la hora 05:30 del día de la fecha, personal policial del Centro de Comando Unificado, mediante el monitoreo de cámaras ministeriales, visualizó a un hombre en actitud sospechosa que corría por avenida José Enrique Rodó en dirección sur.
Ante esta situación, se dio aviso a un móvil policial que se encontraba en las inmediaciones, logrando interceptarlo. Al realizarle registro personal, se le incautaron entre sus prendas varios helados y hamburguesas. El individuo asumió ser el autor del hurto, manifestando que los había sustraído de un kiosco cercano.
Entrevistada la responsable del comercio, expresó que minutos antes un hombre había sustraído productos del freezer ubicado en el exterior del local, dándose posteriormente a la fuga, por lo que radicó la correspondiente denuncia.
Se puso en conocimiento a la Fiscalía de turno. El hombre fue detenido y trasladado, continuándose con las actuaciones para el esclarecimiento de los hechos.