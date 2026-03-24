Un hombre fue detenido tras robar helados y hamburguesas de un kiosco. Fue captado por cámaras y detenido por la Policía minutos después.

Próximo a la hora 05:30 del día de la fecha, personal policial del Centro de Comando Unificado, mediante el monitoreo de cámaras ministeriales, visualizó a un hombre en actitud sospechosa que corría por avenida José Enrique Rodó en dirección sur.

Ante esta situación, se dio aviso a un móvil policial que se encontraba en las inmediaciones, logrando interceptarlo. Al realizarle registro personal, se le incautaron entre sus prendas varios helados y hamburguesas. El individuo asumió ser el autor del hurto, manifestando que los había sustraído de un kiosco cercano.

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Entrevistada la responsable del comercio, expresó que minutos antes un hombre había sustraído productos del freezer ubicado en el exterior del local, dándose posteriormente a la fuga, por lo que radicó la correspondiente denuncia.

Se puso en conocimiento a la Fiscalía de turno. El hombre fue detenido y trasladado, continuándose con las actuaciones para el esclarecimiento de los hechos.

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