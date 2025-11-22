Se cierra la temporada del programa Vamos Equipo

Este sábado, de 10:00 a 12:00 horas, la Plaza de Deportes Nº 2 será escenario del cierre anual del Programa Vamos Equipo en Salto, una propuesta que desde hace cinco años impulsa la Secretaría Nacional de Deportes con el objetivo de acercar diversas disciplinas deportivas a niñas y niños de entre 10 y 12 años. Handball, volleyball, canotaje, rugby y básquetbol han sido las actividades centrales de esta iniciativa que, a lo largo de su funcionamiento, se ha convertido en una herramienta clave para fomentar hábitos saludables, integración social y participación comunitaria. La renovación del programa, incluyendo al canotaje, busca ampliar su alcance territorial y pedagógico, llegando en a nuevas localidades de varios departamentos, y fortaleciendo las actividades deportivas en el ámbito escolar

y comunitario. El objetivo central de ¡Vamos equipo! es promover el desarrollo de culturas

deportivas locales mediante la creación de espacios de enseñanza vinculados al deporte, que trabajen en sintonía con las necesidades y características de cada comunidad. La propuesta no pretende intervenir en la estructura curricular de la educación física escolar, ya que ese es un campo de acción que compete exclusivamente a la escuela. En cambio, apunta a complementar ese trabajo

mediante dos líneas de acción concretas. La primera consiste en delimitar y fortalecer los campos de conocimiento vinculados al deporte, generando un marco conceptual que permita ordenar y

potenciar las prácticas deportivas. La segunda busca aportar herramientas adicionales para desarrollar el deporte en formato de escuela deportiva en distintos puntos del país, habilitando que niñas y niños que no siempre cuentan con oportunidades de acceso puedan incorporarse a estas actividades de

forma sostenida. Con esta mirada, ¡Vamos equipo! pretende ampliar la presencia del deporte en

instalaciones escolares, plazas de deportes y espacios barriales, utilizando a las Escuelas de Iniciación Deportiva como un puente entre los centros educativos y la comunidad. El propósito es que el deporte no solo funcione como actividad física, sino también como espacio de encuentro, socialización y

construcción de identidad local. En esta nueva etapa, el programa integrará integró disciplinas tales como el: básquetbol, handball, canotaje, hockey, rugby y voleibol. Estas propuestas buscan fortalecer la cultura deportiva de cada comunidad mediante procesos de enseñanza que prioricen el disfrute, la participación y el desarrollo integral de los niños y niñas. Se trata de una apuesta a largo plazo que combina inclusión, formación y fortalecimiento de las redes comunitarias. El cierre de este sábado en la Plaza de Deportes Nº 2 será, además de una instancia deportiva, una oportunidad para compartir con familias, docentes y entrenadores los logros alcanzados durante el año. La comunidad deportiva de

Salto tendrá la posibilidad de celebrar el crecimiento del programa y acompañar la visión de la SND de cara al proyecto que se avecina para el 2026 con las prácticas deportivas en más rincones del país y consolidar el deporte como herramienta educativa y social. Con una trayectoria consolidada y una mirada renovada hacia el futuro, ¡Vamos equipo! reafirma su compromiso con la formación de nuevas generaciones y con la promoción del deporte como parte fundamental de la vida comunitaria.

Este sábado, Salto será parte de esa celebración.

