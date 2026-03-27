Se adueña en solitario tras un cierre de fecha

Ahí en la cima, Peñarol

La octava etapa del Torneo Apertura finalizó ayer, consolidando a Peñarol como el único líder del certamen. El conjunto aurinegro, que había cumplido con su tarea el miércoles al vencer 2-0 a Boston River en Florida con goles de Matías Arezo y Eduardo Darias, observó desde lo más alto cómo sus perseguidores dejaban puntos vitales en el camino.

El partido más esperado del cierre tuvo lugar en el Parque Roberto. Racing, que llegaba con la posibilidad de igualar la línea de Peñarol si obtenía una victoria, no logró romper el cerrojo de Progreso.

Aunque la «Escuelita» comenzó ganando con un tanto de Rodrigo Dudok, el conjunto de La Teja reaccionó y selló el 1-1 definitivo gracias a Facundo de León. Con este resultado, el equipo dirigido por Cristian Chambian cortó una racha de cinco victorias consecutivas y quedó como único escolta con 17 unidades, a dos del líder.

UN EMPATE CON SABOR A POCO

En el otro partido que bajó el telón de la etapa, Danubio y Defensor Sporting protagonizaron una nueva edición del «Clásico de los Medianos» en el Estadio María Mincheff de Lazaroff. En un duelo de trámite cerrado y pocas luces ofensivas, el marcador no se movió del 0-0.

Este empate deja a ambos equipos en la zona media de la tabla con 11 puntos, perdiendo la oportunidad de acercarse al pelotón de vanguardia que lidera el Carbonero.

Así quedó la parte alta de la tabla (Fecha 8):

1° | Peñarol | 19 |

2° | Racing | 17 |

3° | Deportivo Maldonado | 16 |

4° | Montevideo City Torque | 14 |

5° | Nacional | 13 |

Dato Clave: La próxima jornada (Fecha 9) asoma como una verdadera «final» anticipada, ya que Peñarol recibirá a Racing en el Estadio Campeón del Siglo. Un partido que podría empezar a definir el rumbo del torneo.

Se asoma Italia

Italia derrotó 2-0 a Irlanda del Norte en la Semifinal del Repechaje Mundialista.

La Selección de Italia jugará la final del Repechaje Mundialista dónde buscarán el boleto a la Copa del Mundo. El equipo de Gennaro Gattuso están cerca del Mundial.

Gli Azzurri quiere romper la sequia de 12 años sin jugar la Copa del Mundo. Es ahora o nunca.

ITALIA ESTÁ MUY CERCA DE LA COPA DEL MUNDO.

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…y fue 2 a 1

El duelo amistoso entre Francia y Brasil cumplió con las expectativas de un «clásico mundial», entregando un espectáculo de alternativas tácticas y ráfagas de talento individual. Lo que comenzó como un dominio autoritario de los «Bleus» terminó convirtiéndose en un asedio brasileño que dejó el resultado en suspenso hasta el último suspiro.

Francia saltó al campo con una voracidad táctica impecable. La presión alta asfixió la salida de balón de los sudamericanos, permitiendo que el conjunto local se pusiera en ventaja de 2 a 0. La efectividad francesa fue quirúrgica, aprovechando las transiciones rápidas y la potencia de sus bandas para golpear en los momentos justos.

Tras el segundo impacto, Brasil no se desmoronó. Por el contrario, el equipo de Carlo Ancelloti ajustó las piezas en el mediocampo y comenzó a ganar protagonismo a través de la posesión. La insistencia brasileña dio sus frutos con un gol que cambió la narrativa del partido. Un descuento que no solo achicó la distancia en el marcador, sino que inyectó una dosis de adrenalina al trámite, obligando a Francia a retroceder y apelar a su solidez defensiva.

Francia demostró por qué es una potencia letal: dos llegadas claras, dos gritos de gol.

Así para jugarlo

Partido amistoso Internacional (Fecha FIFA)

Campo de juego: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts (EE. UU.)

Espectadores: 68,756 aproximadamente.

LOS GOLES

| 32′ | Francia | Kylian Mbappé | Pase en profundidad de O. Dembélé. |

| 54′ | Francia | Hugo Ekitiké | Definición tras jugada colectiva. |

| 71′ | Brasil | Bremer | Cabezazo tras un tiro de esquina. |

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Francia (4-2-3-1):

– Portero: Mike Maignan

– Defensa: Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández.

– Mediocampo: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé.

– Delantero: Kylian Mbappé (C).

– D.T.: Didier Deschamps.



Brasil (4-2-3-1):

– Portero: Ederson Moraes

– Defensa: Wesley, Bremer, Léo Pereira, Douglas Santos.

– Mediocampo: Casemiro (C), Andrey Santos; Raphinha, Matheus Cunha, Vinícius Júnior.

– Delantero: Gabriel Martinelli (sustituido luego por João Pedro).

– D.T.: Carlo Ancelloti.

Un todo «B» y con los jueces que están

Divisional Primera “B”. 1ª División. Campeonato Salteño. “100 años del club Atlético Chaná”.

3° FECHA, 1° RUEDA.

DOMINGO 29/03/2026.

Campo de juego: PARQUE TOMÁS GREEN.

15 hrs. Dublín Central – El Tanque. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Marcos Reboiras, Lorena Machiavello.

17 hrs. Tigre – Progreso. Árbitros: Ruben Ferreira, José de los Santos, Andrés Píriz.

Parciales de D. Central y Tigre ingresan al sector oeste, de El Tanque y Progreso sector este.

Campo de juego: HÉBER H. RACEDO

15 hrs. Cerro – Palomar. Árbitros: Robert Aguirre, Matías Fagúndez, Jonathan Guglielmone.

17 hrs. Deportivo Artigas – Saladero. Árbitros: César Loetti, José Ramallo, Juan Suárez.

Parciales de Cerro y D. Artigas ingresan al sector oeste, de Progreso y Saladero al sector este.

Campo de juego: GLADIADOR

15 hrs. San Eugenio – Hindú. Árbitros: Johan Ghelffi, Ivo Moreira, Alfredo Hernández. 17 hrs. Sud América – Chaná. Árbitros: Mauricio Revuelta, Didier Cuello, Diego Artave. Parciales de Hindú y S. América ingresan al sector este (principal), de S. Eugenio y Chaná al sector este.

PRECIO DE ENTRADAS:

– Entradas de damas y caballeros (a partir de 12 años) $ 200.

– Socios locatarios cuando juegan en su cancha ingresan gratis presentando el carnet correspondiente y al día.

– Socios locatarios cuando no juegan en su cancha, abonan $ 150, presentando el carnet correspondiente y al día.

– Menores de hasta 11 años ingresan gratis, deberán exhibir cédula de identidad e ingresar acompañado por una persona mayor a cargo.

Se exhorta al público previo a su ingreso confirmar que sector le fue asignado a los parciales de su club, una vez dentro del estadio no se autorizará a salir, de hacerlo, para volver a ingresar deberá abonar nuevamente la entrada.

– Entrada de juveniles (HASTA 18 AÑOS) de clubes deberán ir obligatoriamente acompañado con su cédula de identidad, caso contrario no podrán ingresar. (Nacidos después del 01/01/2008).

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