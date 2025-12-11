Se achicó la cartelera

📋 «La Divisional C» ya finalizó su calendario

La Divisional «C» ya finalizó su calendario en la Liga Salteña de Fútbol Súper Senior, por lo que la cartelera se limita para el próximo domingo.

Se jugarán partidos en el marco de la «A» y de la «B». Se trata de repasar en cada caso.

📋 «C»: afilan la búsqueda y el sábado de liguilla

Ayer miércoles, para que en la Divisional «C» de la Liga Salteña de Fútbol, se resolviera todo lo relativo a la primera fecha de la liguilla, que estará determinando el segundo ascenso de la «C» a la «B».

Tras el primer ascenso de San Eugenio, ahora la senda se abre para cuatro equipos, uno de ellos Tigre, ingresando con 3 puntos de ventaja, teniendo en cuenta la diferencia superior a cuatro puntos al cabo de las dos ruedas.

Los dos partidos de la fecha inicial se disputarán el sábado próximo en el Parque Carlos Ambrosoni.

A la hora 18: Huracán vs Florida.

A las 20 horas: Tigre vs Lazareto.

Los hinchas de Florida y Tigre al sector de Tribuna.

EL RÁPIDO FINAL

Para tener en cuenta otra de las decisiones acordadas: la segunda fecha se jugará el miércoles de la semana que viene y la tercera y última fecha, el sábado.

👣 La huella de «Maxi»

En 2025, Maxi Silvera marcó 15 goles en total en 50 partidos y dio 6 asistencias. Anotó los mismos goles que en la temporada anterior, aunque la diferencia se evidenció en lo que Peñarol consiguió a nivel colectivo entre un año y otro.

Muchos le exigían goles porque la condición natural de Silvera es la de ser delantero. Sin embargo, su tarea terminó siendo a desgaste extremo, porque tuvo que cumplir la doble función defensa-ataque. Y muchas veces su trabajo defensivo pasó inadvertido, pero su colaboración táctica fue descomunal.

Maxi Silvera es el único jugador en la historia de los clásicos del fútbol uruguayo en convertir goles en el Estadio Centenario, en el Estadio Campeón del Siglo y en el Gran Parque Central.

¿Su futuro? Incierto, de acuerdo al manejo informativo de Tenfield.com, aunque ya confirmó que no seguirá en Peñarol.

¿Y ahora? Entre los rumores de su traspaso a Nacional o una posible salida al exterior. Maxi Silvera, el delantero generoso que supo dejar su huella en Peñarol.

🎯 El que quiere ser del «bolso»

Cristian «Kike» Olivera puede convertir en realidad su deseo de vestir la camiseta tricolor. Se encuentra en nuestro país, en recuperación de una lesión muscular, y se mantiene en diálogo permanente con Flavio Perchman.

El hombre fuerte del fútbol se puso en contacto con las nuevas autoridades de Gremio de Porto Alegre, para negociar su pase en cesión de préstamo, ya que el delantero mantiene contrato vigente hasta diciembre de 2027 con la institución gaúcha.

La intención es que se sume al plantel en los trabajos de pretemporada, que se pondrán en marcha el sábado 3 de enero en la ciudad deportiva Los Céspedes.

