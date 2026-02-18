Scarlato destacó el liderazgo de Uruguay en ganadería sostenible

Tras concretarse una nueva edición de Agro en Punta en Punta del Este, el evento volvió a posicionarse como una de las principales vitrinas del sector agropecuario a nivel nacional y regional, reuniendo a empresas, productores, instituciones y organismos internacionales vinculados a la producción de alimentos.

En ese marco, el Instituto Plan Agropecuario (IPA), participó de una instancia especialmente relevante vinculada al lanzamiento del Año Internacional de los Pastizales y los Pueblos Pastores, iniciativa impulsada por la ONU, donde Uruguay y Mongolia fueron designados como coordinadores a nivel global.

La actividad, convocada por el INAC, permitió poner en agenda la relevancia del sistema productivo nacional basado en campo natural, destacando el potencial que tiene el país para producir alimentos de calidad manteniendo altos estándares de conservación ambiental.

Campo natural: producir y conservar, el diferencial de Uruguay

Uno de los conceptos centrales que se reafirmó durante el evento fue la importancia del campo natural como base histórica, económica y cultural de la ganadería nacional.

Según explicó el ingeniero Santiago Scarlatto, presidente del IPA quien participó de la importante instancia, Uruguay posee uno de los pocos biomas del mundo donde es posible aumentar los niveles de producción al mismo tiempo que se mejora la conservación del ecosistema. En un contexto internacional donde los mercados demandan cada vez más sostenibilidad, este modelo productivo posiciona al país con ventajas competitivas claras.

Además, se destacó que la ganadería sobre campo natural no se limita a la producción animal, sino que involucra el conocimiento cultural de los productores, el desarrollo científico y tecnológico, y el manejo sustentable de los recursos naturales.

Recambio técnico y continuidad del conocimiento

El presidente del Plan Agropecuario también valoró el proceso de recambio generacional dentro de la institución, resaltando el legado de técnicos históricos como el Ing. Marcelo Pereira Machín, quien recientemente se retiró, pero continúa vinculado a actividades técnicas y de capacitación.

En ese sentido, remarcó que la generación de información y herramientas para la toma de decisiones productivas sigue siendo uno de los ejes centrales del trabajo institucional.

Procría: fuerte apuesta a la mejora del sistema criador

Otro de los temas centrales de la entrevista con el presidente de la institución, fue el avance del programa Procría, iniciativa del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, donde el Plan Agropecuario cumple un rol clave en coordinación y liderazgo técnico.

El programa ya comenzó a ejecutarse en predios productivos, con visitas técnicas individuales y trabajo grupal entre productores, apuntando a mejorar el manejo del campo natural en sistemas criadores.

La iniciativa cuenta con financiamiento relevante del propio INAC, además del apoyo del Banco Mundial y la participación de organismos como el Instituto Nacional de Colonización.

Déficit hídrico: monitoreo permanente y coordinación interinstitucional

En cuanto a la situación climática, Scarlatto explicó que continúa el monitoreo permanente del déficit hídrico, especialmente al sur del Río Negro, a través de mesas de trabajo interinstitucionales donde participan organismos como: INUMET, INIA o la DINAGUA.

También se coordinan medidas de apoyo financiero y operativo con instituciones como el Banco República, incluyendo extensión de plazos y herramientas de alivio para productores.

Si bien se registraron lluvias parciales en algunas zonas, el panorama aún es incierto y las autoridades continúan evaluando medidas adicionales si la situación se agrava, concluye.

