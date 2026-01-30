Santiago Chalela, la operación y después…

El caso de SANTIAGO CHALELA, el zaguero o volante, de Progreso en su tiempo y más después en Parque Solari. Ayer jueves, para ser sometido a una intervención quirúrgica en un sanatorio de Concordia y lo singular es que participaron integrantes del equipo de traumatología de Concordia, más el kinesiólogo Álvaro Lapeira desde Salto. Una misión «binacional» para restaurar la zona lesionada de quien tendrá para algunos meses al margen del fútbol, pero sin dudas que retornará a los campos de juego. Los dres Joaquín Carutti y Jesúis Larocca en una primera línea a la hora de la exitosa intervenció y solo queda aguardar el paso de los tiempos, a los efectos de ir calibrando el momento en que Santiago volverá a la acción con la pelota y su Parque Solari como objetivo. Desde EL PUEBLO, validez de compartir la buena nueva, a partir de la expectativa que humanamente se había creado en torno al correcto futbolista. Le dieron la razón

Bella Vista se manda a la Divisional «A» de OFI

Fue el mano a mano de Bella Vista de Paysandú y Obreros Unidos de Guichón, partido para determinar quién de los dos avanzaba a la Divisional «A» del Campeonato de OFI a nivel de Clubes. Empate en el primer juego y victoria de Obreros Unidos 2 a 0. El hecho es que Bella Vista reclamó los puntos por un jugador que alistó en condiciones antirreglamentarias, desde el momento que el pase en préstamo finalizó el 31 de diciembre y jugó en el partido disputado el 6 de enero. El Tribunal le concedió en estos términos, la razón a Bella Vista que definitivamente será uno más en la «A» y Obreros Unidos a la «B».

Así Nacional

Una sola variante presentó la alineación de Nacional ayer jueves con respecto a la del último clásico, el jugado en noviembre en el Gran Parque Central, que culminó con triunfo tricolor y la conquista del título de campeón uruguayo.

- espacio publicitario -

Y es precisamente la presencia del juvenil en el lateral izquierdo en lugar de Diego Romero, hoy en filas de Liverpool. Será su debut oficial en el primero y nada menos que en un clásico. Los titulares vistieron chalecos blancos y pantalones rojos y medias blancas. El panameño Luis Mejía, custodió el arco.

Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Federico Bais, en la defensa. Luciano Boggio, Christian Oliva y Lucas Rodríguez, en zona de volantes. Nicolás López, por detrás de la dupla atacante que integraron Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro.

Así Peñarol

Peñarol apareció el equipo con cancha, con sorpresas en la última línea, con la mira puesta en el juego del domingo ante Nacional, por la final de la Súper Copa. Ya que Emanuel Gularte, ocupó el lateral derecho. Nahuel Herrera, retornó a la zaga, acompañado por Lucas Ferreira, por izquierda.

Vale recordar que Gularte, ocupó la misma posición en el último clásico del Torneo Clausura, precisamente triunfo aurinegro por 3:0. Pasando en limpio… Sebastián Britos en la custodia del arco.

Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira y el argentino Franco Escobar, cubriendo el sector izquierdo de la defensa. Jesús Trindade y Eric Remedi, en el doble 5 del mediocampo. Leandro Umpiérrez, Leo Fernández y el argentino Gastón Togni, en la primera línea del ataque, que volvió a ser comandado por Matías Arezo, como delantero central.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/xs84