San Eugenio tiene «el pastel»en la mesa: ¿boleto a la «B»?

De lo que no hay dudas: la regularidad de San Eugenio, a falta de una fecha de la segunda rueda. El ganar para el equipo santo ha resultado una constante y no por nada observa 39 puntos, dos más que el escolta Tigre. Uno de los dos será el primer ascendido desde la «C» a la «B».

Con San Eugenio esta noche en el Parque Dickinson desde la hora 20, se relaciona a la lógica misma, desde el momento que enfrenta a Barcelona, ya vacío de chance. No es de los que pelea el ingreso a la liguilla.

Cabe preguntarse cuál es la motivación capaz de encender el ánimo de Barcelona, ante un San Eugenio que tiene «el pastel» en la mesa para ser consumido y quedarse definitivamente con el primer ascenso.

🐯 TIGRE, EL QUE DEPENDE

El hecho es que Tigre, el restante postulante, depende de lo que produzca Barcelona. El equipo felino juega a la misma hora en su casa del Parque Tomás Green ante Quinta Avenida-Treinta y Tres.

En el caso de Quinta, su más magra campaña en su historial, a tal punto que ha perdido todos los partidos que jugó. Ningún punto fue rescatado. Ley de ganador para que Tigre se recueste en ella, pero a su vez implorando por un milagro: que Barcelona le reste puntos a San Eugenio. A Tigre no le queda otra.

📅 ASÍ PARA JUGARLA

Viernes 5 de diciembre.

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Hora 20 – San Eugenio vs Barcelona.

Viernes 5 de diciembre.

Campo de juego: Parque Tomás Green.

Hora 20 – Tigre vs Quinta Avenida-Treinta y Tres.

Sábado 6 de diciembre.

Campo de juego: Parque Carlos Ambrosoni.

Hora 16.30′ – Huracán vs San Rosa.

Hora 18.30′ – Albion vs Florida.

Sábado 6 de diciembre.

Campo de juego: Parque Tomás Green.

Hora 18.30′ – Paso del Bote vs Lazareto.

¿Qué tiene Ceibal?

Tras la tercera fecha del campeonato salteño de fútbol femenino Sub 17 entre Ceibal y Universitario, para que Ceibal consagrara su nombre en el Torneo Clausura y Acumulado.

En la toma gráfica derivada por el delegado Javier Da Col a EL PUEBLO, incluyendo a quienes le dieron marco al plantel. Las jugadoras, el Cuerpo Técnico, pero también colaboradores directos tan puntuales como siempre.

Cabe preguntarse qué tiene el Club Atlético Ceibal en Femenino, ofreciendo respuesta en la categoría que fuese y en el torneo que apunte. A nivel de mayores, otro año en la cima del Campeonato Salteño, prolongando un dominio sin antecedentes.

Ahora es el turno de la Sub 17. De lo que no hay dudas: la Dirección Técnica de Alfredo Javier Viera tiene tantísimo que ver: desde la transmisión de conceptos a la composición grupal, factores inalterables para el sostenimiento del singular protagonismo que revela.

Sud América va a la asamblea y el presidente que se puede ir

Este viernes es un viernes especial en Sud América, desde el momento que la Comisión Directiva convocó a asamblea anual ordinaria. Los puntos esenciales para ser discutidos por quienes asistan y, de última, la elección de nuevas autoridades.

En este aspecto, parece ser cuestión definida que se producirá la variación en la presidencia, truncándose el ciclo de Manuel Guimaraens, quien por razones personales se estaría alejando del cargo mayor, aunque no de la estructura de apoyo al club del sentimiento.

Restará saber quién asume el rol, a partir de la lista que será expuesta a consideración de los asambleístas.

Para la entidad del Barrio Camilo Williams en materia deportiva es como volver a empezar, desde el momento que se produjo su descenso a la «B», después de haber ascendido en el 2024.

La comunicación de Sud América está planteada en los términos que EL PUEBLO reproduce.

Matías Silgoria: el DT que no se va

La identificación de Matías Silgoria es inocultable, más allá de haber sido orientador técnico de otros equipos del medio. Pero la IASA «le tira» de una manera especial.

A nivel de la dirigencia naranja se admite esta razón afectiva, pero también la reacción que en el plano futbolístico el equipo expuso en la segunda rueda del Campeonato Salteño en la Divisional «A».

Por lo tanto, todo parece apuntar que, una vez que Sud América resuelva su nueva Comisión Directiva, marque en el calendario y como prioridad la designación del DT edición 2026. El nombre de Matías Silgoria… está ahí nomás. A la vuelta de la esquina.

