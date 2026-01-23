Salud e Higiene habilitó agenda digital para trámites

El sistema funciona a través de la app Gobierno de Salto y busca reducir esperas y ordenar la atención al público.

El área de Servicios Generales de Salud e Higiene del Gobierno de Salto puso en funcionamiento un sistema de agenda digital que permite a los usuarios gestionar turnos de manera anticipada y reducir los tiempos de espera al momento de realizar distintos trámites.

Según explicó su encargado, el doctor Carlos Silva, la herramienta está integrada a la aplicación Gobierno Digital, donde cada persona puede seleccionar el día que le resulte más conveniente para concurrir. Al confirmar el registro, se genera un expediente digital que facilita el acceso al servicio y mejora la organización interna.

- espacio publicitario -

El sistema no asigna una hora exacta, sino un número y una fecha determinada, lo que permite distribuir mejor la atención diaria. De este modo, quienes prefieran concurrir a primera hora pueden elegir jornadas en las que aún queden números iniciales disponibles, evitando así la necesidad de presentarse de madrugada para asegurarse un lugar.

La aplicación puede descargarse tanto desde Google Play como desde App Store, buscándola como “Gobierno de Salto”. A través de ella es posible realizar gestiones como sacar timbre y agendarse para la expedición o renovación del carné de salud, entre otros trámites habituales.

Actualmente, el servicio funciona con dos modalidades: una ventanilla prioritaria destinada a quienes se agendan previamente mediante la aplicación y otra que mantiene el sistema tradicional. Desde el área se indicó que el objetivo es que, de forma gradual, cada vez más personas opten por la agenda digital.

Desde Salud e Higiene se destacó que esta incorporación forma parte de un proceso de modernización que aún se encuentra en etapa de ajuste, pero que ya muestra resultados positivos en la atención al público. La medida apunta a responder a una demanda histórica vinculada a las largas filas y a la necesidad de ordenar el acceso a los servicios.

La recomendación a la población es clara: utilizar la agenda digital, planificar la concurrencia con anticipación y evitar esperas innecesarias.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/1od1