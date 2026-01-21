29.1 C
Salto y Paysandú avanzan en un convenio para compartir residencias universitarias

Las intendencias trabajan en un sistema de intercambio de cupos para ampliar el acceso al alojamiento estudiantil y fortalecer las políticas sociales regionales.

En el marco del fortalecimiento de la articulación interdepartamental en materia de políticas sociales, autoridades de la Intendencia de Salto y la Intendencia de Paysandú mantuvieron una reunión de trabajo centrada en el acompañamiento a estudiantes y el acceso a oportunidades educativas.

El director de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto, Facundo Marziotte, se reunió con la directora de Promoción Social de la Intendencia de Paysandú, Guadalupe Caballero, para abordar distintos temas vinculados al área social. Entre ellos, se destacó el inicio del trabajo conjunto para la elaboración de un futuro convenio de cooperación entre ambas administraciones.

El objetivo principal del acuerdo es generar un sistema de intercambio de cupos entre el Hogar Universitario de Salto y la Residencia Universitaria de Paysandú, recientemente puesta en funcionamiento. Esta modalidad permitirá ampliar las posibilidades de alojamiento para estudiantes de ambos departamentos, optimizando los recursos existentes y ofreciendo respuestas concretas a una demanda creciente.

Desde ambas direcciones se subrayó la importancia de la cooperación regional como una herramienta clave para mejorar la calidad de las políticas públicas, fortalecer el trabajo social y acompañar a los jóvenes que apuestan a la formación académica.

Este primer encuentro sienta las bases para continuar avanzando en acuerdos de colaboración que refuercen la integración y el trabajo conjunto entre Salto y Paysandú, con foco en el desarrollo social y educativo.

