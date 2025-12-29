Salto y el balance que consolida al departamento como faro artístico del norte

Con una cartelera que desbordó los escenarios tradicionales y se extendió a las plazas, museos y centros académicos, Salto cierra un 2025 muy positivo desde el punto de vista cultural. Desde el éxito masivo de la Expo Salto hasta el abundante flujo de ciclos, de danzas, de cine, pictóricos, literarios y teatrales.

Salto se sacude la melena de la creación y vuelve a ser epicentro del «norte del país», reafirma su identidad como capital cultural, logrando un balance favorable que combina la tradición de sus grandes maestros con la frescura de una nueva generación de creadores, y la presencia de visitantes ilustres y de emergentes.

LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Este 2025 que se va, no fue un año más para la cultura salteña, fue el año en que la ciudad recuperó plenamente su pulso creativo. El emblemático Teatro Larrañaga, El Andén, la mítica Fonoplatea de Radio Cultural, el remozado Parque Harrriague, El Gran Hotel Concordia, entre otros, no solo sirvieron como sedes de espectáculos, sino como puntos de encuentro para una comunidad ávida de expresiones artísticas. El éxito de eventos como Museos en la Noche, celebrado este diciembre, demostró que el patrimonio histórico de Salto —con hitos como la Casa Quiroga y el Chalet Las Nubes— está más vivo que nunca.

MUSICA Y ESCENARIOS

En el ámbito musical, el balance es sobresaliente. La Expo Salto 2025 marcó un punto de inflexión en octubre, reuniendo a figuras de la talla de Chacho Ramos y Lucas Sugo, Sinfónica de Tambores, pero también dando el protagonismo que merecen a los talentos locales: A Plena Samba, Chavo Soria, El Grupo Musical Acuario, Nelson López, por mencionar algunos. La Expo impuso el sello de identidad del norte entre los grandes festivales.

La llegada del Órgano de la Catedral, los hermosos espectáculos que se ofrecieron en ese templo religioso.

La Gira europea de Silvio Previale y las Acordeones del Uruguay, la vigencia de Luciano Campos, los premios de Stella Moreira. El regreso de la Banda Municipal, el jazz en Las Nubes y los variados conciertos en distintos géneros musicales, con el impulso de Liliana Forti en esa misma casa cultural. El regreso de Narciso Omar Espinoza….

El cierre de año con el lanzamiento del Carnaval 2026 asegura que esta energía no se detendrá, manteniendo la expectativa alta para el próximo verano.

Y si el arte tuvo su despertar, mérito de los artistas, no debemos dejar de reconocer que el Coordinador de Cultura Pablo Bonet, puso su cuota parte, abrió puertas, apuntaló cada iniciativa y comunicó al mejor estilo periodístico cada actividad.

LETRAS y TABLAS, EL PENSAMIENTO Y LA FICCIÓN EN SU APOGEO

El sector editorial y literario vivió un año de «clima de feria». La presentación de la obra «Territorios» de Ernesto Nieto y Gerardo Caetano en la sede de la Universidad de la República (Cenur Litoral Norte) subrayó el papel de Salto como usina de pensamiento crítico.

La Feria del Libro en Primavera en El mercado 18 de Julio, con charla de escritores, algunos galardonados tiempos después.

A esto se sumó la presencia de poetas locales obteniendo premios (Rodolfo Nario, Marcos LLeme), lanzando libros (Carmen Molina, Juan Carlos Albarado), en antologías nacionales como «De Erato al Mundo II» (Beatriz Corbella), reafirmando que la tierra de Marosa di Giorgio sigue pariendo plumas de relevancia. Por suerte en letras también hubo más cosas.

Por su parte, el teatro vivió una «primavera» con grupos como Sintapujos, que emocionó con su obra «En la lona», y Kalkañal, que celebró tres décadas de experimentación, con «La Fiesta». «Brujas» del Grupo La Moiras, con la dirección de Yanely Devechi, siempre a sala llena. Pablo Sánchez con su perfomance «Revés», Jorge Molina Toriani con teatro infantil, Grupo La Galera con sus propuestas siempre relevantes. Los Internos del INR 20, el arte vence a los muros.

ARTES VISUALES

No se puede hablar de 2025 sin mencionar el impacto de las artes visuales. El Museo de Bellas Artes «María Irene Olarreaga Gallino» fue el epicentro de muestras que desafiaron lo convencional, varias exposiciones de alto nivel. También el destaque, nuevamente del muralista José Gallino, elogiado en todas partes, Mario Perillo, Dita Carbone, Karina Carrara, y las esculturas de Diego Santurio, cuya proyección internacional sigue elevando el prestigio del departamento. La integración de artistas jóvenes deja claro que el relevo generacional está asegurado con propuestas de este tiempo.

LA DANZA

La cada vez más exitosas propuestas de Transitando Huella, las academias con un nivel de espectáculos de cierre año, lo que nos hace pensar que en este género Salto está muy bien cubierto y tiene mucho para ofrecer.

EL 2026 NACE CON BASES SÓLIDAS

El balance cultural de Salto en este 2025 es, sin lugar a dudas, sumamente positivo. Se ha logrado diversificar la oferta cultural, llevando actividades a muchos lugares y conectando con el turismo termal de una manera orgánica. La gestión de la Intendencia de Salto y el apoyo de los colectivos independientes han tomado un impulso donde los artistas dan rienda suelta la creación..

Con los ecos de los aplausos de este año aún resonando, Salto se prepara para un 2026 que promete profundizar este camino, con un calendario ya marcado por el carnaval, nuevos estrenos teatrales y la reapertura de espacios de formación que seguirán alimentando el inagotable «reverdecer» de la cultura naranjera.

Se va entonces este 2025, pero nos deja una sonrisa, una ilusión y un balance cultural positivo apoyado en tres pilares, los que han devuelto a Salto su protagonismo regional:

Presencia Institucional: Por primera vez, el departamento contó con un stand propio en la Expo Prado 2025 en Montevideo. Bajo el concepto de «Casa Salteña», más de 50 actividades promocionaron la cultura, la academia y la producción local, logrando una visibilidad inédita que atrajo inversiones y visitantes.

Récords de Convocatoria en Eventos Tradicionales: La Expo Salto 2025 cerró en octubre con cifras récord, lo que ya impulsó la planificación de una ampliación del predio ferial para 2026 para albergar una demanda creciente de expositores y público.

Museos Vivos: La reciente edición de Museos en la Noche (12 de diciembre de 2025) no fue solo una apertura de puertas, sino una jornada de 16 horas continuas (de 08:00 a 24:00) en el Teatro Larrañaga, Casa Quiroga y el Museo Gallino, demostrando que el patrimonio salteño es un activo dinámico.

A MODO DE APUNTE

24 de enero de 2026: Elección de la Reina del Carnaval en la explanada del Palacio Córdoba.

Febrero y marzo: Concurso de murgas en el Teatro de Verano y corsos oficiales-

Cine y Vanguardia: El Nox Film Fest 2026 ya tuvo su lanzamiento oficial en el escenario de Energimundo (Salto Grande), consolidando a este nuevo espacio como un polo de innovación audiovisual para la región.

