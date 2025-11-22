Salto Uruguay: emoción, entrega y play off en el Parque Dickinson

📷 Esta foto ineludible desde el DT decano también

«Sintetiza el amor de estos jugadores por Salto Uruguay«



Salto Uruguay.

El del 5 a 5 en la noche inolvidable frente a Ceibal.

De la caída transitoria, hasta esa lotería cantada en la hora.

El Salto Uruguay que vive de pie.

El Salto Uruguay de Rodolfo Aguirre.

El Salto Uruguay del «Lolo«, desde la vigencia.

Acaso una invitación para soñar.

O no tan acaso.

-¿La viste a la foto?

«Sí. Sí, claro. Está en la página de Salto Uruguay«.

- Advertisement -

-Una foto cargada de realismo. O es una consecuencia…

«Sí. Esa foto dice mucho. Sintetiza el amor de estos jugadores por Salto Uruguay. Cuando pasó lo que pasó frente a Ceibal, la emoción también es la que surge. Uno no puede permanecer al margen de la emoción, porque también desde esa mira, Salto Uruguay tiene demasiado que ver».

-Hablás del sentimiento.

«Claro. El fútbol también es sentimiento. En el partido frente a Ceibal, se transforma en coraje, en entrega. Nada fue fácil. Cuando quedamos 3 a 0 abajo, después el 5 a 4 a favor de ellos y sin embargo a Salto Uruguay no le faltó querer hasta el final de lo posible. Fueron golpazos que Salto Uruguay pudo absorber».

-Cinco goles a Ceibal…. y no está mal.

«Yo puedo preguntar cuándo fue la última vez que a Ceibal le convirtieron cinco goles. A ese empate le doy la importancia que tiene. No es una importancia relativa. Yo digo que es una importancia que trasciende».

-Por el empate final.

«Pero no solo por el empate. Sino de la forma en que se empata. El 3 a 0 complicó y sabíamos que era todo cuesta arriba, pero hay momentos en que el fútbol te obliga. Te requiere ese todo que entregás porque también hay una razón de ese sentimiento del que hablaba. En Salto Uruguay tenemos jugadores-hinchas y eso también cuenta».

-Es cuestión de camiseta. ¿O no?

«A la mayoría de los jugadores bien que los conozco. Jugadores que tienen 17, 18 o 19 años. Pueden ser mis hijos. Son gurises jóvenes. Y a ellos, cuando llegamos al inicio de la pretemporada, les hablamos de Salto Uruguay en la historia, de las glorias alcanzadas, de la importancia de poder meternos en los play off como nos metimos. Y bueno, aquí estamos. Sabiendo lo que se ha alcanzado, pero no hay tanto tiempo para evaluar. Hay que evaluar lo necesario, porque el domingo llega y ahí está la verdad que falta».

-Viernes de entrenamiento y sábado de tregua. ¿Ese es el plan?

«Sí. Viernes de práctica, pero mañana (por hoy sábado), nos juntamos y la exigencia será leve».

-¿No le das libre?

«No. Este es momento de decisiones. Aquí está en juego el futuro».

-Con un gol ganando, avanzan ustedes.

«O con dos goles, ¿por qué no? El fútbol también pasa por la fe. Pasa por creer».

-Fe no te falta.

«Y tampoco dejo de creer».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

🧠 «A los límites en la mente los pone uno»

Cuando a Rodolfo Aguirre se le impone desde la memoria el rescate del cuarto de siglo sin que Salto Uruguay sea Campeón Salteño, concluirá siempre en que «no me pidan a mí que me haga cargo de esa historia adversa. Porque también conozco esa historia del descenso de Salto Uruguay por primera vez. Hay que hablar de este ahora».

Para el «Lolo» DT, «Ceibal nos gana en experiencia y en presupuesto. Eso es así, porque la realidad es esa. Pero también digo que determinados partidos te crean esa experiencia. Agarrás ‘cáscara’, por lo tanto hay planos que se igualan. A los límites en la mente los pone uno. Si yo digo: hasta aquí llegamos… ¿qué mensaje estoy dando? Al horizonte hay que ampliarlo. Digo que este plantel merece algo más. Con eso estoy diciendo todo. No es solo que lo pienso así, también lo siento así».

🧑‍⚖️ Izaguirre, Melo, Píriz y Hernández: la decisión

Los partidos de vuelta en los play off de la A. Viernes para que el Colegio de Árbitros se pronuncie respecto a las ternas. Marcelo Izaguirre, Mauro Melo, Andrés Píriz y Sebastián Alfredo Hernández, los árbitros centrales. De los partidos y al estadio, con los jueces también.

📅 Divisional Primera “A”. 1° División

Campeonato Salteño. “Roberto Alvez Ocampo”.

Copa Cable Visión Salto.

PLAY OFF. Cuartos de Final (encuentros de vuelta). Trofeo “Jonathan González”.

📍 Sábado 22 de noviembre

Campo de juego: PARQUE DICKINSON.

19:30 hrs. Salto Nuevo vs Nacional. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Ricardo González, Alexander Moreno.

21:30 hrs. Universitario vs Gladiador. Árbitros: Mauro Melo, Johan Ghelfi, César Loetti.

Parciales de Nacional y Gladiador ingresan a la tribuna España, de S. Nuevo y Universitario a la Irazoqui.

📍 Domingo 23 de noviembre

Campo de juego: PARQUE DICKINSON.

19:30 hrs. River Plate vs Ferro Carril. Árbitros: Andrés Píriz, Belén Robaina, Jonathan Guglielmone.

21:30 hrs. Salto Uruguay vs Ceibal. Árbitros: Sebastián Hernández, Didier Cuello, Jhon Asencio.

Parciales de Ferro Carril y Ceibal ingresan a la tribuna España, de R. Plate y S. Uruguay a la Irazoqui.

🎟️ Precio de entradas

Entradas de damas y caballeros (a partir de 12 años): $250.

Palcos: $100.

Entradas de juveniles ( hasta 18 años ), deben presentar CI en portería.

), deben presentar en portería. Menores de hasta 11 años ingresan gratis; deberán presentar cédula de identidad e ingresar acompañados de una persona mayor a cargo.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/43yr