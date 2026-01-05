Salto: único sin incendios forestales en la temporada

Mientras el sur del Uruguay combate las llamas con cientos de intervenciones, nuestro departamento se ha mantenido invicto en lo que va de la temporada.

El verano empezó con una intensidad abrumadora. Las altas temperaturas se instalaron en todo el territorio nacional hasta el último día de 2025. Sin embargo, los datos oficiales revelan una realidad sorprendente y alentadora para nuestra región. Salto es el único departamento que no registra incendios forestales desde el inicio de la temporada oficial. Esta marca comprende el período desde el 1º de noviembre de 2025 hasta el pasado 3 de enero de 2026. La noticia genera un alivio momentáneo entre las autoridades locales, aunque el riesgo sigue latente.

La excepción a la regla

El panorama nacional se presenta complejo. Los reportes de la Dirección Nacional de Bomberos confirman que se registraron incendios fuego en casi todo el país. Desde plantaciones forestales hasta campos naturales han ardido en los otros 18 departamentos. Salto logró mantenerse al margen de esta estadística destructiva. El Comité Departamental de Emergencias (CECOED) sigue de cerca la evolución del clima. Si bien el déficit hídrico no ha golpeado en nuestra región con la severidad del sur, el calor extremo obliga a mantener la guardia alta.

- espacio publicitario -

Las autoridades insisten en que esta calma no debe interpretarse como una victoria definitiva. El verano recién empieza. La vegetación, aunque más verde que en otras zonas, pierde humedad rápidamente con temperaturas superiores a los 35 grados. La prevención ciudadana juega un rol fundamental en este resultado, evitando quemas que podrían derivar en desastres incontrolables.

El CECOED departamental emitió un comunicado de alerta por incendios forestales: “Ante el aviso emitido por el SINAE, Salto capital se encuentra bajo categoría muy alta y el interior del departamento bajo alerta alta. Desde CECOED se exhorta a extremar los cuidados y a no encender fuego en lugares no habilitados. Ante emergencias comunicarse al 099 383 807 o 911”.

- espacio publicitario -

Un escenario nacional alarmante

La situación fuera de nuestras fronteras departamentales es crítica. La agencia EFE informó sobre un aumento drástico en la actividad de Bomberos. Las intervenciones se duplicaron en comparación con el mismo período del año anterior. El vocero de Bomberos, Víctor Fagúndez, detalló un escenario de «desgaste físico» para los efectivos. Solo entre el 31 de diciembre y el 1º de enero, el fuego consumió 711 hectáreas en distintos puntos del país.

Montevideo y la zona metropolitana sufrieron las peores consecuencias. La falta de lluvias convirtió a la vegetación en combustible puro. Cuatro focos activos amenazaron zonas pobladas en la capital. Helicópteros de la Policía tuvieron que intervenir para apoyar a las brigadas en tierra. El dato más preocupante apunta a la responsabilidad de las personas: el 89% de los incendios tuvieron origen humano, ya sea por descuido o intencionalidad.

Visualizador de la temporada de incendios 2025-2026

El recuerdo de una temporada difícil

Este «cero» en el marcador de Salto contrasta fuertemente con el pasado reciente. El informe del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) sobre la temporada 2024-2025 muestra una realidad muy diferente. El año pasado, Salto fue uno de los departamentos con mayor superficie afectada. Junto a Artigas y Canelones, nuestra región encabezó la lista de daños por fuego. Aquella temporada dejó un saldo nacional de 14.237 hectáreas quemadas.

En ese ciclo anterior, los bomberos debieron actuar en 1.554 ocasiones. La mayoría de los siniestros, unos 1.230, correspondieron a incendios de campo. El fuego en montes nativos y forestales también castigó severamente al ecosistema. Haber revertido esa tendencia en el inicio de este 2026 se considera un logro significativo. Sin embargo, las condiciones climáticas del año pasado, con un enero extremadamente seco, podrían repetirse si las lluvias se ausentan en las próximas semanas.

Normativa vigente y prevención

El marco legal es claro y estricto. El Decreto 436/2007 establece la prohibición total de fuegos al aire libre. Esta medida rige desde el 1º de noviembre hasta el 30 de abril. La normativa busca eliminar el factor de riesgo más común: la quema de basura o restos de poda. Las autoridades recordaron que cualquier columna de humo puede ser denunciada al 911.

El Sinae y la Dirección General Forestal reforzaron los controles, trabajaron en la actualización de protocolos y en la capacitación de personal. La coordinación interinstitucional resulta clave para la respuesta rápida. La llamada «Mesa de Análisis de Incendios Forestales» permitió unificar criterios entre bomberos, meteorólogos y productores. Este esfuerzo conjunto busca evitar que se repitan las imágenes de campos arrasados que sufrimos en el pasado.

Factores climáticos y humanos

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) aportó datos cruciales para entender el contexto. El déficit de precipitaciones se acentuó en el sur, creando un escenario propicio para las llamas. En el norte, las lluvias puntuales han dado un respiro, pero no una solución definitiva. Las anomalías de temperatura previstas para febrero y marzo encienden las alarmas a mediano plazo.

La conducta humana sigue siendo el gran desafío. Víctor Fagúndez advirtió sobre la imprudencia de vecinos que intentan ayudar sin el equipo adecuado. «La seguridad es lo primero», enfatizó el vocero. Ingresar a la zona caliente sin protección puso en riesgo vidas innecesariamente. La recomendación es clara: limpiar los predios, no prender fuego bajo ninguna excusa y alertar a las autoridades ante el primer signo de humo. Salto demostró que es posible prevenir, pero mantener este récord exigirá compromiso diario.

Acceda al Visualizador de Incendios 2025-2026:

https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/pagina-embebida/visualizador-incendios-forestales

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/omkd