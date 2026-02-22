Salto: trabajo, turismo y juventud, el camino que no podemos postergar

Edil de la Agrupación El Sol – Frente Amplio

Lista 2022

Salto tiene todo para crecer. Tiene termas, producción, cultura y, sobre todo, tiene gente trabajadora. Pero el potencial sin decisión política real no alcanza.

El trabajo debe ser prioridad absoluta. No podemos naturalizar que nuestros jóvenes se vayan porque acá no encuentran oportunidades. No podemos aceptar que el comercio siga golpeado mientras se multiplican reuniones sin resultados. Salto necesita un plan serio, metas claras, plazos concretos y responsables.

El turismo debe ser motor de desarrollo permanente. No alcanza con temporadas buenas o fines de semana largos. Somos ciudad termal y debemos consolidarnos con una agenda anual fuerte, eventos que atraigan público todo el año, inversión privada y promoción estratégica.

También debemos apostar con decisión al turismo natural. Tenemos el río, el lago y espacios únicos para desarrollar un verdadero parque del lago, con cabalgatas, canotaje, remo, actividades náuticas y propuestas para toda la familia. Naturaleza, deporte y recreación son una oportunidad real de empleo, movimiento económico y orgullo local.

El turismo tiene que generar trabajo genuino, estable y sostenible, no expectativas pasajeras que se diluyen después de cada temporada.

Y en el centro de todo debe estar la juventud. Formación, capacitación y empleo tienen que conectarse de verdad. No podemos seguir formando gurises para que el único futuro posible sea irse del departamento. Necesitamos que estudiar y trabajar en Salto sea una posibilidad concreta.

Ahora bien, hablemos claro. Si el gobierno departamental, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el Centro Comercial e Industrial de Salto y los legisladores nacionales que representan a Salto no son capaces de sentarse de manera urgente a construir un plan común, entonces están fallando en lo esencial.

Salto no puede seguir encabezando cifras de desocupación mientras cada institución cuida su espacio. No alcanza con discursos ni declaraciones. Se necesitan decisiones firmes, coordinación real y resultados visibles.

La política que no resuelve el problema del trabajo pierde sentido.

Salto no necesita excusas, necesita respuestas y las necesita ahora.

