Salto – Tacuarembó

Así pasó;

Estadio: Raúl S. Goyenola

Publico; 300 personas

Árbitro central: Rodrigo Nicolás González.

Asistentes: Juan Francisco Desiderio-Wilson Daniel Menezes.

Tacuarembó 1; Lucas Yasuiré, Alan Roura, Bruno Rodríguez, Gonzalo Clavijo, Rodrigo Ramírez, Mauro Rosa, Emiliano Márquez, Sebastián Ferreira, Mateo González, Benjamín Sum, Fabián Meirelles.

DT; Nelson Esquivel

Suplentes; Román Nazar, Lucas Muniz, Santiago Vidal, Justo Álvez, Pablo Saldomando, Santiago Pereira, Tadeo González, Enzo Escotto, Tomás Castro, Rodrigo Ramírez, Mateo Pereira.

El mejor de Tacuarembó;

Titulares; Alejo Mussetti, Bautista Sánchez, Mauro Balbi, Antonio Ramallo, Moisés Gallo, Máximo Texeira, Leonel De Abreu, Bautista Medina, Ezequiel Chivel, Agustín Echagüe, Thiago García.

Suplentes; Lucas Hernández, Valentín Da Cruz, Juan Tomás, Lucas Biassini, José Núñez, Enzo Izaguirre, Andrés Arrua, Ramiro Tafernaberry, Sebastián Vispo, Joaquín Falcao

DT: Wilson Cardozo

Goles; PT; 25′ Bautista Medina (S) ST; 20′ António Ramallo (S), 49′ Justo Alvez (T).

El mejor del partido; Antonio Ramallo (S).

El mejor de Tacuarembó; Justo Alvez (T)

Semifinales de la Confederación Litoral Norte

Sub 18; Salto a paso arrollador ganó en Tacuarembó.

Salto 2 – Tacuarembó 1

La selección Sub-18 de Salto volvió a demostrar carácter y personalidad en condición de visitante al imponerse 2 a 1 frente a Tacuarembó en el estadio Estadio Goyenola, sumando así su segunda victoria consecutiva en la Copa Nacional de Selecciones.

El equipo dirigido por Wilson Cardozo repitió el resultado conseguido en el debut, consolidando una base que ya comienza a perfilarse como el once titular. Desde el inicio, el elenco salteño mostró una postura ofensiva, sin titubeos ni altibajos, manteniendo un ritmo parejo y ejerciendo supremacía sobre el conjunto local.

A pesar de las características del escenario —una cancha amplia, con buen césped y exigente desde lo físico— Salto logró imponer condiciones. La fortaleza física del equipo fue un factor determinante para sostener la ventaja durante el trámite del partido, en un encuentro que contó con la presencia de aproximadamente 300 espectadores.

El planteamiento táctico volvió a marcar la diferencia. Cardozo, estratega eficaz en condición de visitante, preparó un equipo sólido, equilibrado y con personalidad para afrontar un compromiso que en la previa se presentaba complejo.

Con esta victoria, la Sub-18 salteña queda bien posicionada y ahora espera la revancha dentro de siete días en el Estadio Ernesto Dickinson, donde buscará cerrar la llave ante su gente y confirmar el buen momento futbolístico que atraviesa.

Con goles de Bautista Medina y Antonio Ramallo, la selección Sub-18 de Salto volvió a demostrar por qué es uno de los equipos más sólidos del certamen.

Medina, otra vez titular en el equipo que dirige Wilson Cardoso, continúa consolidándose como una de las piezas clave en el funcionamiento colectivo. Su presencia en el mediocampo le da dinámica, equilibrio y llegada, transformándose en uno de los motores futbolísticos del conjunto salteño.

Por su parte, Ramallo volvió a cumplir una destacada actuación, confirmando su buen momento y aportando no solo el gol, sino también movilidad y compromiso en ofensiva.

Salto ganó y gustó. El equipo muestra identidad, carácter y eficacia en momentos determinantes. Ahora aguarda la definición de la llave, pero ya tiene bien colocada la chapa de candidato en esta Copa Nacional de Selecciones Sub-18, respaldado por rendimiento, resultados y una generación que ilusiona.

