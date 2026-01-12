“Salto sigue estando sucio y eso nos complica cada vez que llueve”,el llamado del CECOED al compromiso ciudadano

Temporal en Salto, CECOED advierte que la basura agrava inundaciones y pide compromiso ciudadano

El reciente episodio de lluvias en Salto volvió a poner sobre la mesa un problema que, según el CECOED, ya se convirtió en una constante, no solo las precipitaciones generan dificultades, sino también la forma en que la ciudadanía gestiona los residuos.

Así lo señaló el coordinador del organismo departamental, Aquiles Mainardi, quien confirmó que, además de asistencia por ingreso de agua en viviendas precarias, se reiteraron obstrucciones por basura en zonas clave.

Mainardi reflexionó con EL PUEBLO sobre la necesaria toma de conciencia de los salteños en la gestión de basura.

“Nosotros lo que tuvimos es asistencia en cuanto a un problema que ya es frecuente cada vez que llueve, que es el ingreso de agua en los domicilios por la precariedad de la vivienda. Ahí asistiendo con alguna ropa de cama, alguna familia que tuvo esa mala suerte de que se les pudo haber mojado todo. Un par de árboles caídos y ramas, porque la verdad que el viento no fue lo fuerte que por ahí se podía prever”, explicó.

Sin embargo, el punto más preocupante volvió a estar vinculado a la basura. “Y bueno, después sí, también que es otro problema que lamentablemente es bastante frecuente, alguna alcantarilla tapada por basura, por podas tiradas en los cauces de agua y por ahí tengamos ingresos de esos mismos cauces en domicilios de algunos salteños”, señaló. Para Mainardi muchas de estas complicaciones podrían evitarse si existiera mayor cuidado ciudadano.

“Yo lo que digo siempre, nosotros mismos estamos generándonos a veces una complicación, porque por ahí por un par de ramas y un par de botellas y bolsas tenemos en dos o tres horas algunas familias conviviendo con agua dentro de los domicilios”, afirmó, remarcando que no todo depende del Estado. “Entonces es responsabilidad del gobierno departamental el tema de la basura, pero también creo que necesitamos el compromiso de la gente… empezar entre todos a cambiar una realidad que tenemos, una ciudad o un departamento que sigue estando sucio, lamentablemente lo tenemos que decir”.

Basurales y viviendas en medio de cañadas

Mainardi diferencia dos problemas, uno evitable y otro estructural. Por un lado, la acumulación de residuos. Por otro, las viviendas instaladas en zonas de alto riesgo hídrico. “Tenemos lugares que son evitables… por no tener cuidado de qué hacemos con la basura y después tenemos la realidad de viviendas en lugares donde no podría haber construcción”, explicó, recordando que hay familias instaladas directamente “en medio de una cañada”, donde la inundación es inevitable.

«Es inevitable que si tenés una vivienda en medio de la cañada, cuando llueve y crece el caudal de agua, te va a entrar agua en la vivienda, y no hay solución inmediata posible, a no ser que sea el traslado de esa vivienda”, expresó.

Lo que hoy se observa, señaló, es el resultado de procesos sociales complejos. «Familias que por necesidad ocupan terrenos bajos, improvisan construcciones y luego quedan expuestas cada vez que llueve en cantidad. Uno entiende a veces la necesidad y en la necesidad, bueno, uno elige el lugar que le toca, pero sabemos que hay lugares que va a llover y vamos a seguir teniendo salteños conviviendo con el agua en sus casas”, dijo.

El coordinador fue contundente al describir la magnitud del problema en zonas críticas donde se han realizado múltiples intervenciones pero los basurales reaparecen. “Hemos hecho más de seis intervenciones y se vuelve a generar el mismo problema cada vez que tenemos lluvia”, contó, mencionando casos como La Amarilla, El Caballero y las zonas cercanas a La Humedad. Allí, las lluvias arrastran residuos, tapan alcantarillas y provocan desbordes.

Entre los ejemplos más extremos, relató hallazgos que reflejan una conducta irresponsable difícil de revertir. “Fuimos, encontramos seis cuadros de bicicleta, dos lavarropas, cuatro cuadros de chasis de moto… lo que te imaginas”, dijo, asegurando que incluso se generan incendios en vertederos improvisados, lo que agrava aún más el impacto ambiental.

Rio Uruguay y su nivel

Respecto a la situación del río Uruguay, indicó que existe monitoreo permanente con Salto Grande y, en principio, no habría riesgo inmediato de inundaciones, aunque todo depende del comportamiento de las lluvias aguas arriba. Mientras tanto, insistió en que gran parte del problema local tiene solución si existe una reacción colectiva.

El mensaje final del CECOED apunta directo a la conciencia ciudadana ya que las lluvias no se pueden evitar, pero buena parte de los daños sí. El llamado es a la responsabilidad, respeto a los días y lugares de disposición de residuos y entendimiento de que la basura en la calle termina afectando a vecinos y familias enteras. Porque, como subrayó Mainardi, “si la gente no colabora, es imposible”.

