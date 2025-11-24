Salto será sede por primera vez de una fecha del circuito binacional de triatlón

- espacio publicitario -

Este martes se realizó el lanzamiento oficial del Circuito Binacional de Triatlón Jeep, un evento deportivo de alcance internacional que llegará por primera vez a Salto el próximo 31 de enero, integrando el calendario que desde hace varios años se desarrolla en distintas ciudades de la provincia de Entre Ríos.

La presentación estuvo encabezada por representantes del Club Remeros Salto, la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas (ACPC) y el Gobierno de Salto, quienes destacaron la magnitud y el carácter inédito de una propuesta que reunirá a atletas locales, regionales y binacionales.

Una prueba deportiva sin precedentes en Salto

Gonzalo Ugolini, capitán del Club Remeros Salto, afirmó que se trata de “una prueba única en nuestra ciudad, un evento que hasta el momento no se había hecho, como es el triatlón”. Resaltó que la organización se lleva adelante entre el Club Remeros, la Intendencia y la ACPC, e invitó “a toda la comunidad a participar y apoyar esta actividad que queremos que sea de todos”.

Por su parte, el presidente de la ACPC, Javier del Castillo, celebró el anuncio anticipado de una fecha histórica para Salto. Recordó experiencias previas en pruebas combinadas realizadas en años anteriores, pero remarcó que este circuito es “totalmente nuevo” en el departamento.

El calendario de esta temporada incluye etapas en Colón, Concordia, Federación, Victoria, Salto, Paraná, y una final en Santa Ana.

Un circuito destacado junto al río Uruguay

Del Castillo subrayó la calidad del circuito salteño, que combina la bicisenda para la carrera y la Costanera–Apolón para el ciclismo, donde el paisaje del río Uruguay aporta un atractivo singular tanto para competidores como para espectadores.

También adelantó que, además del triatlón, Salto será sede de una fecha del circuito de acuatlón, disciplina que combina natación y pedestrismo, permitiendo la participación de deportistas de distintas edades y niveles. Destacó además la modalidad de postas, que fomenta la integración de equipos y amplía la presencia local en la competencia.

Apoyo y expectativas desde el Gobierno de Salto

Desde el área de Deportes del Gobierno de Salto, el profesor Carlos Ribero expresó que es “un placer apoyar un evento de esta magnitud”, destacando el rol del Club Remeros y de los organizadores de Concordia. Señaló que en el departamento se han realizado muy pocas pruebas de este tipo y que es “una oportunidad para que la gente de Salto se anime, participe y se sume a una actividad muy atractiva y con gran potencial”.

Finalmente, el coordinador de Deportes, Dr. Marcelo García da Rosa, valoró la integración binacional del circuito y la histórica hermandad entre Uruguay y Argentina. Afirmó que es “un orgullo” recibir esta fecha y celebró el interés que ya genera la competencia, recordando que en la primera etapa del calendario se inscribieron 180 participantes.

“Será un gusto recibir a todos los atletas y acompañantes, y estamos muy contentos desde el gobierno municipal de que Salto forme parte de este importante circuito”, expresó.

