Salto será sede de la 5ª fecha del Circuito Binacional de Triatlón Jeep 2025/2026

Salto recibirá el sábado 31 de enero de 2026 la quinta fecha del Circuito Binacional de Triatlón Jeep, con distancia sprint y participación de atletas de Argentina y Uruguay.

Salto volverá a posicionarse en el centro del calendario deportivo regional al ser confirmada como sede de la quinta fecha del Circuito Binacional de Triatlón Jeep 2025/2026, un certamen que desde hace varios años se desarrolla con gran éxito en distintas ciudades de la provincia de Entre Ríos, Argentina, y que en esta nueva edición da un paso histórico al consolidarse como un campeonato binacional.

La competencia se disputará el sábado 31 de enero de 2026, a partir de las 17.00 horas, con largada desde la costanera del Club Remeros, en un escenario natural privilegiado que reúne condiciones ideales para la práctica del triatlón. La prueba se realizará en distancia Sprint, comprendiendo (750/20/5) en un formato que permite la participación tanto de atletas experimentados como de quienes se inician en la disciplina.

La llegada del Triatlón Jeep a Salto representa un acontecimiento de gran relevancia deportiva, social y turística. Por primera vez, el circuito incorpora de manera oficial una sede en Uruguay, fortaleciendo la integración entre ambas márgenes del río Uruguay y reafirmando el espíritu de cooperación regional que caracteriza a este evento. La inclusión de Salto no solo amplía el alcance del campeonato, sino que también reafirma el crecimiento sostenido del triatlón en la región.

El Circuito Binacional de Triatlón Jeep 2025/2026 se viene desarrollando a lo largo de siete fechas, recorriendo distintas localidades entrerrianas y uruguayas. La temporada tuvo su inicio en Colón, continuó en Concordia el pasado 30 de noviembre, siguió su curso por Federación (20 de diciembre), seguirá en Victoria (11 de enero), Salto (31 de enero), Paraná (22 de febrero) y la gran final en Santa Ana, el 15 de marzo. Este recorrido consolida al certamen como uno de los más importantes del litoral argentino-uruguayo.

Para la ciudad de Salto, ser anfitriona de esta quinta fecha implica una oportunidad única de recibir a deportistas de toda la región, junto a sus equipos, familiares y público en general, generando un impacto positivo en la actividad turística, comercial y gastronómica. Además, promueve hábitos saludables, el deporte al aire libre y la apropiación de los espacios públicos, consolidando a la costanera como un punto de encuentro para eventos de gran magnitud.

El triatlón, disciplina que combina pasión, fuerza y aventura en cada kilómetro, exige a los competidores resistencia física, preparación mental y una estrategia precisa, valores que se reflejan en cada edición del Circuito Jeep. La organización ha destacado que la fecha en Salto contará con todas las medidas de seguridad necesarias, así como con un equipo técnico especializado para garantizar el normal desarrollo de la competencia.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y están disponibles para toda la comunidad, permitiendo la participación de atletas locales, nacionales e internacionales. Los interesados pueden registrarse a través del sitio oficial: www.encarrera.com.ar/triasalto, donde también se encuentra el reglamento completo y la información detallada del evento.

Con esta nueva edición, el Circuito Binacional de Triatlón Jeep reafirma su compromiso con el crecimiento del deporte, la integración regional y el fortalecimiento de los lazos entre Argentina y Uruguay. Salto, una vez más, será protagonista de un desafío que une fronteras y corazones, consolidándose como escenario de grandes eventos deportivos a nivel regional.

