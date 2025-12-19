Salto se une en un gran evento solidario por Macarena

- espacio publicitario -

El evento solidario se realizará este domingo 28 de diciembre en Plaza Artigas, con música en vivo y distintas formas de colaboración para ayudar a una joven madre salteña que necesita una cirugía en Brasil.





En el marco de las fiestas tradicionales y con el espíritu solidario que caracteriza a los salteños, este domingo 28 de diciembre se realizará un gran evento solidario en Plaza Artigas, con el objetivo de colaborar con Macarena, una joven salteña, mamá de dos niños, que necesita reunir 6.000 dólares para viajar a Brasil y someterse a una intervención quirúrgica fundamental para su salud.

La jornada comenzará a partir de la hora 20 y será posible gracias al apoyo de la Intendencia de Salto, distintas empresas y la participación solidaria de numerosas bandas locales, que se suman de forma desinteresada para acompañar esta causa.

- espacio publicitario -

Sobre el escenario “STAGEBUS” estarán presentes Latin Plena, La Razón, La del 30, A Plena Samba, Chavo Soria, El Charangazo y Pagode Amigos, en una noche que promete música, encuentro y compromiso social.

El evento contará además con la conducción de varios animadores e influencers de Salto, así como con la participación de medios de comunicación locales, que se suman para amplificar el mensaje solidario y convocar a toda la comunidad.

El Grupo de Apoyo Solidario estará a cargo de las cantinas y de las alcancías, a través de las cuales se recibirán las colaboraciones del público presente. Asimismo, para quienes deseen ayudar y no puedan asistir, estarán habilitados los siguientes medios de colaboración:

Colectivo Abitab Nº 145706

Cuenta BROU Nº 110907676 – 00001

Por otra parte, las empresas que deseen colaborar podrán hacerlo y serán destacadas en el flyer oficial del evento, realizado por Faiyova, y en las pantallas de Giovanoni Contenidos durante la jornada, como forma de agradecimiento y reconocimiento a su aporte solidario.

En fechas tan especiales, cercanas a la Navidad, este evento busca ser mucho más que un espectáculo: es una invitación a unirnos como comunidad, a tender una mano y a demostrar que, cuando Salto se une, la solidaridad se transforma en esperanza.

La convocatoria es abierta a todo público.

Porque ayudar también es un gesto de amor.

Y entre todos, sí se puede.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/all4