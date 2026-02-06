Salto se posiciona para atraer inversiones en Agro en Punta

El Gobierno de Salto participó en Agro en Punta 2026 para posicionar al departamento, exhibir su potencial productivo y fortalecer vínculos estratégicos. Autoridades y referentes destacaron oportunidades en agroindustria, logística, turismo e inversiones, con énfasis en la proyección internacional y el crecimiento del norte del Uruguay.

El Gobierno de Salto participó de Agro en Punta 2026, la feria internacional que reúne a los principales actores del sector agroindustrial, desarrollada del 4 al 6 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

La presencia institucional tuvo como objetivo posicionar al departamento, exhibir sus fortalezas productivas y generar vínculos estratégicos de cara a futuras inversiones.

- espacio publicitario -

En ese marco, el presidente de la Asociación Agropecuaria de Salto, Ing. Agr. Luis Manfredi, destacó la invitación realizada por el Gobierno Departamental para exponer sobre las bondades del territorio salteño. Señaló que desde la gremial se impulsa no solo el desarrollo del sector agropecuario, sino también el crecimiento económico a través de proyectos estratégicos, como la concreción de un futuro puerto que permitiría reducir significativamente los costos logísticos y facilitar la salida de la producción regional.

Por su parte, el vicepresidente del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), Dr. Eduardo Texeira, subrayó la importancia de mostrar a Salto como una ciudad con proyección internacional. Indicó que el departamento tiene mucho para ofrecer tanto a nivel nacional como internacional, y que el interés del sector inversor se verá fortalecido a partir de este tipo de instancias, lo que justifica la presencia del Gobierno de Salto en eventos de esta magnitud.

La coordinadora de Cooperación Internacional e Inversiones, Cra. Vera Facchín, remarcó que la participación en Agro en Punta es clave para visibilizar al departamento y mostrar dónde invertir hoy. En ese sentido, afirmó que Salto es el territorio de mayor crecimiento del norte del Uruguay, presentándose como un destino integral en producción, turismo y logística.

Facchín destacó el potencial hortifrutícola y citrícola, el crecimiento proyectado para los próximos tres años, la consolidación de Salto como tercer destino turístico del país —con más de 10.000 camas que abarcan desde campings hasta hoteles cinco estrellas— y su ubicación estratégica como nodo logístico.

Finalmente, el secretario general del Gobierno de Salto, Cr. Walter Texeira Núñez, señaló que la participación en Agro en Punta incluyó un stand institucional y una exposición orientada a posicionar al departamento en el mapa de oportunidades, generar contactos, atraer inversiones y promover el turismo. “El objetivo es conectar a Salto con la gran cantidad de personas que visitan esta feria y mostrar todo lo que el departamento tiene para ofrecer”, concluyó.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/pycx