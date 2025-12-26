Salto se moviliza por Maca con un gran evento solidario este domingo en Plaza Artigas

Este domingo 28 de diciembre, desde la hora 19, Plaza Artigas será escenario de un gran evento solidario que convoca a la comunidad salteña a unirse por una causa urgente y profundamente humana: colaborar con Macarena, una joven mamá de dos niños que necesita reunir 6.000 dólares para viajar a Brasil y someterse a una intervención quirúrgica clave para su salud.

La propuesta combina música, encuentro y compromiso social. De forma totalmente desinteresada, artistas y bandas locales se suman a la iniciativa con el apoyo técnico del escenario Stagebus, dando forma a una noche pensada para compartir en familia y acompañar una causa que interpela a todos.

Durante la jornada se presentarán Latin Plena, La Razón, La del 30, Chavo Soria, El Charangazo, Pagode Amigos, Lonjas del Sur y Tropy Junior, en una grilla variada que recorrerá distintos estilos musicales y promete un clima festivo con sentido solidario.

La conducción estará a cargo de animadores e influencers locales, que pondrán su voz y su alcance al servicio de esta cruzada, amplificando el mensaje y convocando a una mayor participación de la ciudadanía.

El Grupo de Apoyo Solidario será el responsable de las cantinas y de las alcancías dispuestas en el lugar, donde se recibirán las colaboraciones del público. Además, quienes no puedan concurrir igualmente tendrán la posibilidad de aportar a través de los siguientes medios:

Colectivo Abitab Nº 145706

Cuenta BROU Nº 110907676 – 00001

La organización también invita a empresas y comercios a sumarse a la iniciativa. Aquellas que lo hagan serán reconocidas con presencia en el flyer del evento y en las pantallas durante la jornada, reforzando el carácter colectivo de la propuesta.

En fechas cargadas de simbolismo, cercanas a la Navidad, este evento busca mucho más que recaudar fondos: apunta a reforzar un mensaje de empatía, esperanza y solidaridad. Una vez más, Salto demuestra que cuando la comunidad se une, es posible tender la mano y cambiar realidades concretas.

La invitación es abierta y para todo público.

Este domingo 28, Salto dice presente por Maca.

