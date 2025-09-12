Salto se luce en la Expo Prado 2025 y lanza “Salto todo el año”

- espacio publicitario -

La primera participación de Salto con un stand propio en la Expo Prado 2025 se viene desarrollando con gran éxito, posicionando al Norte del país en el mayor evento agroindustrial, comercial y cultural de Uruguay. En este marco, el jueves se realizó el lanzamiento de la propuesta “Salto todo el año”, que busca reafirmar que el turismo en el departamento no es estacional, sino que combina termas, naturaleza, deporte, gastronomía y alianzas que sostienen una experiencia activa durante los doce meses.

El stand de Salto contó con la presencia del intendente Dr. Carlos Albisu y de integrantes de su equipo de gobierno, quienes han acompañado las actividades junto a operadores y referentes del sector, respaldando el trabajo conjunto que posiciona al departamento en un escenario nacional de gran visibilidad.

La jornada comenzó con la presentación del libro “Arnaldo Nardone. Turismo MICE”, a cargo de su autor Antonio Herrera, donde se subrayó el papel de los hoteleros salteños y la importancia de este segmento para la economía departamental. Se sortearon ejemplares entre los asistentes, generando un espacio de intercambio con operadores y público en general.

Más tarde, un panel técnico abordó las redes de turismo internacional y la profesionalización del sector. Participaron Marina Cantera, presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo; Robert Alvez, director del Instituto de Alta Especialización (IAE); y la licenciada Lucrecia Anzuate, quien destacó los 20 años de la carrera de Turismo en Salto como aporte clave en la formación de recursos humanos especializados.

El bloque dedicado a la aventura incluyó clases de buceo, experiencias de pesca del dorado y la presentación del proyecto “Salto Aventura”. Los visitantes también disfrutaron de juegos interactivos de Celisano, de un recorrido virtual guiado por estudiantes del IAE y de lentes de Energimundo de Salto Grande.

La presidenta de la Comisión de Turismo del Centro Comercial e Industrial de Salto, Flavia Lavecchia, valoró la experiencia como una oportunidad única para mostrar el turismo local en todas sus dimensiones: hotelería, parques acuáticos, gastronomía y productos regionales.

“Generamos redes y contactos con colegas de todo el país, desde la Sociedad de Turismo Rural hasta la Asociación Turística de Colonia. El público se acercó con mucho interés, preguntando por nuestras naranjas, arándanos, aceites, ovejas y dulces. Fue realmente una gran actividad y lo más motivador es que sentimos que trajimos un pedacito de Salto a Montevideo”, expresó Lavecchia.

La referente agregó que esta presencia potencia la visibilidad del departamento:

“Contamos con un recurso natural envidiable, como lo es el agua termal, y con una industria turística disfrutable que merece seguir creciendo”, afirmó.