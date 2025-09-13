Salto refuerza su identidad turística con actividades en la Expo Prado 2025

- espacio publicitario -

El stand del departamento ofreció una intensa agenda con debates, lanzamientos, degustaciones y propuestas de turismo sustentable

Salto continúa desplegando su propuesta en la Expo Prado 2025, con un stand que se ha convertido en punto de encuentro para mostrar innovación, naturaleza y hospitalidad. Este viernes, bajo el lema “Turismo: nuestra casa proyecta un turismo que cuida la naturaleza y genera oportunidades. El turismo somos todos”, se desarrolló una jornada variada que combinó instancias académicas, empresariales y culturales.

El intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, acompañó las actividades, respaldando el trabajo conjunto entre el sector privado, instituciones académicas y organismos públicos.

Hotelería, debates y agroinnovación

La jornada comenzó con la experiencia del Hotel Aguasol de Termas del Daymán, ejemplo de hotelería sustentable. Luego, Ignacio Munyo condujo el conversatorio “Salto: entre la inercia y el despegue”.

Al mediodía, Jerónimo Quintela (Quanam) y el Cr. Gabriel Ferrere presentaron propuestas de innovación para el agro y el comercio. El investigador de INIA, Fernando Rivas, dio a conocer la mandarina Brixy, que fue degustada por el público. Además, se lanzó la Expo Sinergia, orientada a emprendedores y empresas.

Sabores, academia y turismo

Durante la tarde, el stand se volcó a los sabores locales con la marca Tuku Tuku y a la formación académica, con la Universidad de la República anunciando la nueva carrera en Recursos Hídricos y Riego, considerada “la carrera del futuro”.

El turismo termal tuvo un rol destacado con presentaciones de Walker Vargas y Mariano Casola, junto con la charla “Destino Salto: Turismo e Innovación” de Pablo Pesce. Posteriormente, se lanzó la Temporada Primavera, con sorteos de estadías y experiencias en los parques acuáticos Horacio Quiroga y Acuamanía.

El espacio también mostró el potencial del turismo rural, las cabalgatas, el kayak, el parapente, el buceo y la vela, con aportes de la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural.

Bienestar y cierre festivo

El complejo Altos del Arapey ofreció sesiones de spa y masajes, integrando propuestas de bienestar al programa. El cierre estuvo a cargo del grupo A Plena Samba, que sumó música, sorteos y regalos en un ambiente festivo.

Con esta agenda, Salto reafirmó su lugar en el mapa turístico nacional, mostrando un modelo que combina innovación, naturaleza y cultura durante todo el año.