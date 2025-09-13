back to top
El stand de Salto combinó innovación, turismo termal, gastronomía y cultura en una jornada que reafirmó su identidad como destino turístico nacional.

Salto refuerza su identidad turística con actividades en la Expo Prado 2025

El stand del departamento ofreció una intensa agenda con debates, lanzamientos, degustaciones y propuestas de turismo sustentable

Salto continúa desplegando su propuesta en la Expo Prado 2025, con un stand que se ha convertido en punto de encuentro para mostrar innovación, naturaleza y hospitalidad. Este viernes, bajo el lema “Turismo: nuestra casa proyecta un turismo que cuida la naturaleza y genera oportunidades. El turismo somos todos”, se desarrolló una jornada variada que combinó instancias académicas, empresariales y culturales.

El intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, acompañó las actividades, respaldando el trabajo conjunto entre el sector privado, instituciones académicas y organismos públicos.

Hotelería, debates y agroinnovación

La jornada comenzó con la experiencia del Hotel Aguasol de Termas del Daymán, ejemplo de hotelería sustentable. Luego, Ignacio Munyo condujo el conversatorio “Salto: entre la inercia y el despegue”.

Al mediodía, Jerónimo Quintela (Quanam) y el Cr. Gabriel Ferrere presentaron propuestas de innovación para el agro y el comercio. El investigador de INIA, Fernando Rivas, dio a conocer la mandarina Brixy, que fue degustada por el público. Además, se lanzó la Expo Sinergia, orientada a emprendedores y empresas.

Sabores, academia y turismo

Durante la tarde, el stand se volcó a los sabores locales con la marca Tuku Tuku y a la formación académica, con la Universidad de la República anunciando la nueva carrera en Recursos Hídricos y Riego, considerada “la carrera del futuro”.

El turismo termal tuvo un rol destacado con presentaciones de Walker Vargas y Mariano Casola, junto con la charla “Destino Salto: Turismo e Innovación” de Pablo Pesce. Posteriormente, se lanzó la Temporada Primavera, con sorteos de estadías y experiencias en los parques acuáticos Horacio Quiroga y Acuamanía.

El espacio también mostró el potencial del turismo rural, las cabalgatas, el kayak, el parapente, el buceo y la vela, con aportes de la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural.

Bienestar y cierre festivo

El complejo Altos del Arapey ofreció sesiones de spa y masajes, integrando propuestas de bienestar al programa. El cierre estuvo a cargo del grupo A Plena Samba, que sumó música, sorteos y regalos en un ambiente festivo.

Con esta agenda, Salto reafirmó su lugar en el mapa turístico nacional, mostrando un modelo que combina innovación, naturaleza y cultura durante todo el año.

