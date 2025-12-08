«Salto refuerza la vacunación contra el sarampión ante casos importados en el país»

- espacio publicitario -

En la mañana de este lunes 8 de diciembre se llevó a cabo la conferencia de prensa sobre la vacunación contra el sarampión y la situación epidemiológica actual.

En dicha conferencia se encontraban el intendente, el Dr. Carlos Albisu; el director departamental de Salud, Dr. Luis Rodríguez; la directora del Hospital Salto, Dra. Gabriela González; la presidenta del Consejo Directivo del Centro Médico, Dra. Gabriela Álvarez; y por la RAP, el Dr. Roberto Varela.

Escuchamos en primera instancia palabras del director departamental de Salud, Dr. Luis Rodríguez:

- espacio publicitario -

“Esto ha sido desde el Ministerio de Salud Pública un llamado a la vacunación contra el sarampión debido a los casos importados en Río Negro, en San Javier. Casos reportados significa que son personas que trajeron desde Bolivia estos cinco casos reportados de sarampión, que no es menor, que por más que sean casos aislados ustedes saben que Uruguay se mantiene como un país libre de sarampión y es fundamental este llamado a lo que es la campaña de prevención en sarampión con la vacunación, no solamente de acuerdo al esquema obligatorio de los niños sino también en la edad adulta. A partir del año nacidos en el año 1967 hasta el 1987 se invitó a la vacunación a la población, a aquellos que no tienen solamente una dosis a que se reforzaran con la segunda dosis y a aquellos que no tenían o, frente a la duda del cartoncito de que no están los registros electrónicos, vacunar. ¿Por qué esto? Primero porque Salto está en un lugar de frontera con Argentina. Ustedes saben que Argentina, de acuerdo a sus políticas de salud, se decidió retirar de lo que es la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, y eso conlleva a que no haya una notificación obligatoria de las enfermedades. También con el tema de vacunación hay una baja tasa de vacunación. Sabemos que en Entre Ríos hubo un brote nuevamente de sarampión. Empieza lo que es el periodo estival de verano, entonces mayor intercambio de flujo de personas que pasan por las fronteras; se viene el verano, se vienen turistas. Entonces, de alguna manera, Salto, por lo menos desde una política departamental de Salud, tiene que sellarse, protegerse de alguna manera y esto es la mejor manera de un trabajo institucional. Agradezco a las autoridades de ASSE, a lo que es la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, al Centro Médico de Salto, al Gobierno de Salto, porque esta es la única manera de salir juntos y que Salto esté libre de sarampión. Hubieron casos sospechosos; por suerte se confirmó que no son. Frente a cuadros febriles, frente a lo que es la parte de lesiones dermatológicas, que es típico del sarampión… Bueno, si hay casos sospechosos, el caso sospechoso que teníamos, si no me equivoco del viernes pasado, se confirmó que no era de sarampión. Así que bueno, estamos en alerta de epidemiología en este sentido, del llamado de la ministra a proteger a Uruguay en este sentido y mantener —que no es menor— a Uruguay libre de sarampión. Sabemos que actualmente hay más de 13 países a nivel Latinoamérica que están con brotes de sarampión, hay casos de fallecidos tanto a nivel de Estados Unidos y Canadá por esta enfermedad. Es una enfermedad que es totalmente prevenible con la vacunación y que de alguna manera es el sello seguro para no contraer dicha enfermedad. Quiero decir que desde la semana pasada esto fue un sobreesfuerzo por parte de todas las prestadoras, tanto público como privado, del Gobierno de Salto, de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, para que en pocos días —no es fácil de alguna manera esta articulación— y se pudo lograr. El sábado fue una gran jornada de vacunación en todo el departamento, especialmente en la ciudad. Fue una jornada especial porque fue a nivel país, pero no significa que fue el único evento; se está vacunando en todos los vacunatorios tanto en el Centro Médico como de ASSE, en las unidades barriales, pero fue una jornada especial para instar de alguna manera a concientizar a la población. Agradezco a la población porque, tanto a nivel del vacunatorio que visitamos con el director de Higiene y Salud en diferentes puntos de vacunatorios, tanto en niveles de Centro Médico a la mañana, el volumen de gente que concurrió a vacunarse fue impresionante. No solamente a vacunarse, sino también a consultar, a llevar su cartoncito, a consultar, porque frente a la duda hay que vacunarse. Y después visitamos tanto a nivel de barrio Uruguay, barrio Ceibal, y en la plaza Flores fue impresionante la movida.”

“Hubo gente que preguntó por qué no se vacunó desde las 14 hs a las 18 hs. Por las altas temperaturas, y las altas temperaturas no son favorables para lo que es la conservación de la vacuna; tenemos también que tener ese cuidado correspondiente.”

Luego escuchamos a Roberto Varela, director de la RAP:

“Nosotros estamos muy contentos de poder participar de toda esta actividad que se viene desarrollando. El otro día la RAP estuvo presente en los tres puestos de vacunación en los barrios; en la tarde tuvimos una respuesta muy buena en esos puestos: más de cien dosis se dieron, más de cien dosis de vacuna de sarampión. O sea, si habrá como una necesidad de poder seguir hablando de estos temas, porque si bien tenemos todos los puestos disponibles, como decía el director departamental, en todas las UBAs, un sábado de tarde de 18 a 20 se dieron más de cien dosis. Y muchas preguntas también; la gente concurría, niños y adultos, a preguntar si les correspondía una dosis más. Así que yo creo que el camino para seguir es esto. Nosotros tenemos abiertos los puestos de vacunación fundamentalmente en la mañana en todas las policlínicas, y además estamos haciendo la gira de vacunas a la zona del interior con tres ejes: el eje de la ruta 3; otro eje que va hacia el sur del departamento; y el otro hacia el norte. Y ahí se cubre el cien por ciento de las localidades, y venimos bien con eso también. Y lo otro, que aprovecho para hacer el anuncio porque es una cuestión que veníamos trabajando previo a este brote importado de sarampión: la RAP va a abrir más puestos de vacunación. Ese era un tema que teníamos pendiente. La vacunación es una tarea bien pertinente de la atención primaria y del primer nivel de atención. Por el tema de la pandemia se habían cerrado algunos puestos de vacunación que luego posteriormente no se pudieron abrir. Entonces, uno de los puntos de esta gestión fue poder reabrir de a poco los puestos que teníamos en todas las policlínicas, por supuesto que mantener los que siguieron funcionando y reabrir los otros. Y con mucho entusiasmo ya aprovechamos esta conferencia para decir que en breve se van a reabrir al menos dos puestos más de vacunación en policlínicas que no tenían. Viene como anillo al dedo no solo para la vacuna de sarampión en este momento, pero para todo el resto de las vacunas. Y también estamos trabajando con un listado que nos pasó el Ministerio de Salud Pública para actualizar algunas dosis de niños y de adultos, pero fundamentalmente de niños que tienen sus vacunas atrasadas. O sea que también en eso la dirección de la RAP está articulando en este momento la localización de esas familias para poder poner al día esas vacunas.”

Después hizo su participación la Dra. Gabriela Álvarez por Centro Médico:

“Yo, que estoy bastante tiempo en lo que es la gestión del Centro Médico, tenemos amplia experiencia en la articulación con los otros prestadores y con la Departamental, como fue la experiencia de la vacunación durante la pandemia, la vacunación del COVID, que dio excelentes resultados haciendo trabajos en conjunto. Por supuesto que seguimos estando dispuestos y estuvimos dispuestos a participar. En el vacunatorio del Centro Médico en la mañana concurrieron más de cien personas; setenta personas —sesenta y nueve, en realidad— actualizaron y estaban correctamente vacunadas, y se subieron sus datos al sistema del Ministerio en línea; y se administraron en el entorno de cuarenta dosis de personas que no estaban correctamente vacunadas. El vacunatorio del Centro Médico está abierto de lunes a viernes de 9 a 15 hs. Tiene disposición de las vacunas y esto fue, como dijo el Dr. Rodríguez, el puntapié inicial y, como dicen los chicos, una movida, pero la vacunación tiene que continuar. La vacunación es segura: todos los que estamos acá estamos vacunados, todos los que estamos acá vacunamos a nuestros hijos, que ya son grandes. Instamos a la gente a que los vacunen porque el sarampión es una enfermedad muy contagiosa, es una enfermedad potencialmente grave, sobre todo en los niños pequeños; entonces, absolutamente prevenible. Es una vacuna probada por el tiempo porque nosotros no somos tan jóvenes y todos tenemos la vacuna puesta y aquí estamos. La verdad es que es una acción de salud pública, porque cada uno que se vacuna se protege a sí mismo y a su entorno y a los demás, pero además es un acto de amor para los seres queridos. Tenemos una cosa que es gratis, que está a disposición en cualquier vacunatorio del departamento para cualquier usuario. A nivel de la zona rural, además, como saben, tenemos amplia experiencia de complementación público-privada: todos los usuarios de cualquier prestador acceden a la vacuna sin ningún costo. Decir que, de nuestro lado, estamos muy contentos y que seguimos comprometidos a participar en estas acciones, a instarlos, por favor, a que se vacunen y vacunen a los niños.”

Seguidamente hizo uso de la palabra la directora del Hospital de Salto, Dra. Gabriela González:

“En el hospital funciona un vacunatorio de 9 a 13 hs. Es importante recalcar nuevamente que cualquier persona puede vacunarse en cualquiera de los vacunatorios de ambos prestadores de salud; que no es necesario ir al propio, en cualquiera se pueden vacunar. Y además recalcar que nuestro país tiene historia en ser ejemplo en vacunación en América Latina, sobre todo su sistema de vacunación, de control, de estimular la vacunación, ha sido ejemplo. Y es no menor que seamos un país libre de sarampión: debemos mantener ese estado y eso es gracias al sistema de vacunación. En este caso hemos tenido que hacer una campaña por el tema emergente de estos casos que han sido importados, pero que podrían potencialmente contagiar a personas que no estén vacunadas. Por eso ha sido esta campaña de urgencia. Pero no olvidemos que la vacunación es una costumbre y una cultura que no debemos perder. Es, como dijo Gabriela, vacunarnos y vacunar a nuestros hijos, es un acto de amor porque estamos previniendo enfermedades que pueden matar. Uno piensa que el sarampión es nada: no es nada, es una infección grave, potencialmente grave, y lo mejor de esto es que lo podemos prevenir a través de la vacunación. Debemos ser transmisores de que la vacunación es salud.”

Al finalizar escuchamos al intendente de Salto, el Dr. Carlos Albisu:

“De parte nuestra como Gobierno de Salto, colaborar como se hace siempre en estos casos en todo lo que es la logística, la comunicación, la concientización. Saludando y felicitando el trabajo que viene haciendo el hospital, la RAP, Centro Médico, el trabajo que viene coordinando el Dr. Rodríguez desde la Departamental de Salud. Nosotros venimos trabajando muchos temas en bloque porque entendemos que así nos complementamos, así es más fácil. Acá hay una única visión en cuanto a este tema y sabemos que vamos a salir adelante, que se va a hacer una gran tarea, que se va a seguir haciendo una gran tarea. Y también acá contar con el Gobierno para cada una de estas acciones que nos va a encontrar juntos, caminando y yendo a favor de algo que vamos a salir adelante.”

Culminada la conferencia de prensa dialogamos en primer lugar con la directora del Hospital de Salto, Dra. Gabriela González.

¿El sarampión, si uno está vacunado, puede de igual manera adquirirse?

“En general la vacuna es una cobertura completa, por eso este país está libre de la enfermedad. Hay enfermedades que, es cierto, por ejemplo la gripe: cuando uno se vacuna de la gripe no quiere decir que no nos vayamos a contagiar; podemos tener una gripe, pero siempre va a ser mucho más suave que si no nos hubiéramos vacunado. El sarampión evita que nos enfermemos.”

¿La vacuna que nos damos cuando somos niños contra el sarampión nos cubre ahora?

“Sí, no es necesario volver a vacunarse. Igual que las personas que han sufrido la enfermedad tampoco necesitan vacunarse porque ya tienen los anticuerpos para evitar una reinfección.”

La vacuna es totalmente segura:

“Segura, y gracias a eso es que nosotros somos un país libre de sarampión, que no es un grado menor. Es un trofeo para la salud pública de este país y de cualquier país en el mundo decir: ‘En nuestro país no nos enfermamos de sarampión porque la cobertura de vacunación es la adecuada’. Ningún país de América Latina puede decir eso.”

Para culminar entrevistamos a Roberto Varela por la RAP.

¿Cómo fue la vacunación en este caso por el sarampión?

“Muy bien. Se está vacunando en todos los puestos de vacunación, tanto de ASSE como de Centro Médico. Recordar que la vacuna uno la puede recibir en cualquier puesto de vacunación, independientemente del prestador. Y en esta jornada creemos que nos fue muy bien, se dieron un montón de dosis en la mañana y en la tarde también, en los barrios como decíamos en la conferencia, más de cien dosis en la tarde.”

¿La gente pregunta, se informa?

“Sí, sí. Eso es una cosa que nos reconfortó mucho, porque se acercaron muchos vecinos, algunos a darse las vacunas y otros a consultar. Y con la preocupación estaban informados, habían escuchado. Los medios en eso son muy importantes porque transmiten como la necesidad de que las personas estén informadas y estén buscando además de la información la resolución del tema. Así que en eso es una cuestión que, en conjunto, la salud y los medios tenemos que trabajar como venimos haciéndolo en conjunto.

A los que no estén vacunados recordamos que al menos todas las personas —niños, adultos— tenemos que tener dos dosis de la vacuna del sarampión. Entonces podemos fijarnos en nuestros carnés, nuestros esquemas de vacunación, si tenemos esas dos dosis —repito: niños y adultos— y en el caso de que tengamos una o ninguna o nos queden dudas, nos acercamos a cualquier puesto de vacunación, que ahí la vacunadora nos dará la información certera.”

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/45ao